Куртуа бросил предмет в автомобиль папарацци

вчера, 23:52

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поучаствовал в инциденте с фотографом в мадридской провинции Боадилья-дель-Монте.

Куртуа преследовали папарацци, что вывело бельгийца из себя, в результате чего он бросил некий предмет в автомобиль одного из корреспондентов, нанеся транспортному средству ущерб.

После этого Куртуа попытался скрыться, но за ним последовал фотограф, который сфотографировал номерной знак его авто и вызвал полицию. Стражи порядка по базе установили, что этот номер принадлежит автомобилю Куртуа, однако представитель СМИ решил не писать на игрока заявление.

Напомним, что «Реал» на днях вылетел из Лиги чемпионов от «Аякса».