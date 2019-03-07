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Куртуа бросил предмет в автомобиль папарацци

вчера, 23:52

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поучаствовал в инциденте с фотографом в мадридской провинции Боадилья-дель-Монте.

Куртуа преследовали папарацци, что вывело бельгийца из себя, в результате чего он бросил некий предмет в автомобиль одного из корреспондентов, нанеся транспортному средству ущерб. 

После этого Куртуа попытался скрыться, но за ним последовал фотограф, который сфотографировал номерной знак его авто и вызвал полицию. Стражи порядка по базе установили, что этот номер принадлежит автомобилю Куртуа, однако представитель СМИ решил не писать на игрока заявление.

Напомним, что «Реал» на днях вылетел из Лиги чемпионов от «Аякса».

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Все комментарии
311
311
   59 / 1029
сегодня в 01:00
Папарацци еще легко отделался! Нос мог бы и стулом зарядить на нервах после Аякса!)
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил parallels
   45 / 1029
сегодня в 00:57
Запили, ты ж вип)))
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил parallels
   45 / 1029
сегодня в 00:50
https://c.radikal.ru/c29/1903/37/5a9a218996a3.jpg
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил parallels
   45 / 1029
сегодня в 00:47
https://b.radikal.ru/b09/1903/9f/f26d6e547610.jpg
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил parallels
   45 / 1029
сегодня в 00:43
Щас те накидаю картиночек))))
parallels
parallels
   5 / 1029
сегодня в 00:05
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