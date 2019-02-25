Адвокат Кокорина: «Если бы вас обозвали „петухом“, вы бы убежали?»

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева могут перевести в другое СИЗО. Об этом заявил агент форварда Андрей Ромашов.
Я всегда привожу один пример. Если бы вас тоже обозвали «петухом» и «у*****м», вы бы убежали? Промолчали? Все отвечают, что ответили бы физически. Так почему общественность считает, что футболисты полезли в драку просто так?
Изменится ли что-то в деле после прихода в РФС Дюкова? Не разбираюсь в футбольной иерархии и не знаю, как это может отразиться. РФС уже и так неоднократно обращался с письмами и ходатайствами. Никто не хочет терять такого игрока, как Кокорин. Он один из лучших в России.
Возможность, что Кокорина и Мамаева переведут в другое СИЗО, есть. Это нигде не определено, а внутренние инструкции изолятора не препятствуют этому. Нет ни разрешающего, ни запрещающего закона. Все возможно.
ответ пользователю time out
А спартаковские сели 🥂 , а давайте про Кокорина и Мамаева ещё раз напишем , хотя мы уже раз по 50 написали с требованиями посадить их лет на 8 или лучше 9 попросить всех своих друзей фанатов тоже так написать , а ещё лучше судье от имени друзей Кокорина
угрозу настрочить , может суд учтёт и это.Вот за что вас так все любят ....🐷
Интересно, пишешь мне ответ, а сам спрятался за игнором. Это напоминает спрятавшегося нашкодившего ребенка. Ладно вылезай, я не буду тебя ругать.
Что-то в твоей лабуде мало картинок "раскрась сам". Наверное краски закончились, изрисовал что ли? И карманные деньги закончились, на мороженное ушли. Бывает. Не расстраивайся. Все наладится.)))
ответ пользователю time out
А спартаковские сели 🥂 , а давайте про Кокорина и Мамаева ещё раз напишем , хотя мы уже раз по 50 написали с требованиями посадить их лет на 8 или лучше 9 попросить всех своих друзей фанатов тоже так написать , а ещё лучше судье от имени друзей Кокорина
угрозу настрочить , может суд учтёт и это.Вот за что вас так все любят ....🐷
Интересно, пишешь мне ответ, а сам спрятался за игнором. Это напоминает спрятавшегося нашкодившего ребенка. Ладно вылезай, я не буду тебя ругать.
Что-то в твоей лабуде мало картинок "раскрась сам". Наверное краски закончились, изрисовал что ли? И карманные деньги закончились, на мороженное ушли. Бывает. Не расстраивайся. Все наладится.)))
Конкурентов убрать решили! )) Да Вы Тарасня как не садитесь! Футбол играть Вам не суждено!
Конкурентов убрать решили! )) Да Вы Тарасня как не садитесь! Футбол играть Вам не суждено!