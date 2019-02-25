Адвокат Кокорина: «Если бы вас обозвали „петухом“, вы бы убежали?»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 21’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 4’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 4’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 8’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 35’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 49’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 8’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 52’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 22’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Адвокат Кокорина: «Если бы вас обозвали „петухом“, вы бы убежали?»

25 февраля 2019, 15:14

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева могут перевести в другое СИЗО. Об этом заявил агент форварда Андрей Ромашов.

Я всегда привожу один пример. Если бы вас тоже обозвали «петухом» и «у*****м», вы бы убежали? Промолчали? Все отвечают, что ответили бы физически. Так почему общественность считает, что футболисты полезли в драку просто так?

Изменится ли что-то в деле после прихода в РФС Дюкова? Не разбираюсь в футбольной иерархии и не знаю, как это может отразиться. РФС уже и так неоднократно обращался с письмами и ходатайствами. Никто не хочет терять такого игрока, как Кокорин. Он один из лучших в России.

Возможность, что Кокорина и Мамаева переведут в другое СИЗО, есть. Это нигде не определено, а внутренние инструкции изолятора не препятствуют этому. Нет ни разрешающего, ни запрещающего закона. Все возможно.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   667 / 887
сегодня в 18:31
Назвали петухом, а теперь и сделают таковым!)
MopkoBHuk
MopkoBHuk
   639 / 887
28 февраля в 18:12
Весомые аргументы у адвоката, я бы оправдал футболистов.
mars6791
mars6791 ответил Ильдар Яруллин
   253 / 887
26 февраля в 08:10
На любое оскорбление можно ответить еще более едким оскорблением. И унизить человека словами можно намного сильнее, чем руками. Но для этого же надо развиваться - развивать свой интеллект, ум. "Но у нас таких нет, у нас все нормальные". А мы только мячик пинать умеем.
Еще более умным не отвечать на оскорбления, объявив о не желании общаться . А во вторых не верю я, что вот так этот Пак или кто там еще, начал словами бросаться, так вот прямо с утра выпив кофе - Здарова петухи, гы-гы-гы-гы!.
nautilus163
nautilus163 ответил mihaluch
   704 / 887
25 февраля в 22:47
А вот за петуха, как и козла отвечать надо. В Бутырке просветили Кокошу. Теперь корейцу только "перо" в бок. Вот поэтому и не выпускают.
Да, по-ходу у Какоши выбора нет!
nautilus163
nautilus163
   704 / 887
25 февраля в 22:44
А если бы меня огрели стулом по башке, я бы завалил на глушняк! И в изоляторе временного содержания сидеть не пришлось, а сразу б в морг поступил!
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил 25процентный клоун
   221 / 887
25 февраля в 21:13
Ну вы не даете отдохнуть от смеха порядочным людям ,то стадо баранов,то пылесос,то петухи ,то у*****ми )))
Свинарник все равно круче.
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   531 / 887
25 февраля в 20:42
На любое оскорбление можно ответить еще более едким оскорблением. И унизить человека словами можно намного сильнее, чем руками. Но для этого же надо развиваться - развивать свой интеллект, ум. "Но у нас таких нет, у нас все нормальные". А мы только мячик пинать умеем.
mars6791
mars6791
   253 / 887
25 февраля в 18:40
Какой-то тупой и детский пример привел этот агент. Второе бухать надо меньше, третье - хороши - 3-4 человека на одного, что в первом так и во втором случае. Ну а четвертое , не понимаю к чему призывает агент - вроде как не распространять наказание на лиц поступивших согласно дворовым , пацанским понятиям о чести, как то так. На деле же получилось - нашла коса на камень, нарвались на не последнее звено в пищевой цепочке - впрочем не жаль.
time out
time out
   27 / 887
25 февраля в 18:26
grazie100 Сегодня 13:56, редактировал 14:11
ответ пользователю time out

А спартаковские сели 🥂 , а давайте про Кокорина и Мамаева ещё раз напишем , хотя мы уже раз по 50 написали с требованиями посадить их лет на 8 или лучше 9 попросить всех своих друзей фанатов тоже так написать , а ещё лучше судье от имени друзей Кокорина
угрозу настрочить , может суд учтёт и это.Вот за что вас так все любят ....🐷

Интересно, пишешь мне ответ, а сам спрятался за игнором. Это напоминает спрятавшегося нашкодившего ребенка. Ладно вылезай, я не буду тебя ругать.

Что-то в твоей лабуде мало картинок "раскрась сам". Наверное краски закончились, изрисовал что ли? И карманные деньги закончились, на мороженное ушли. Бывает. Не расстраивайся. Все наладится.)))
Sargent
Sargent
   180 / 887
25 февраля в 18:17
Хорошо хоть свиньей не обозвал, вот это бы было оскорбление великое.
Nikola45
Nikola45
   13 / 887
25 февраля в 17:16
Мало того! Это только из Свинарни могут! Извинится что орал матом! Пожал руку! Сказал что нет претензий! И тут же побежал писать заяву! Вот такой нон Красивейший наш товарищ ПАК!
Nikola45
Nikola45 ответил time out
   13 / 887
25 февраля в 17:14
Вот ведь как бывает! Сидит Саша Кокорин, кофе с друзьями пьет, обсуждают последнее незаконченное произведение Антуана де Сент-Экзюпери "Цитадель", а тут какой-то кадр с явно азиатской внешностью, ни с того, ни с сего, обзывает его "петухом", да еще и "уб.....м". Трудно удержаться чтобы не ответить за прерванную мирную беседу и словесное оскорбление этого провокатора. Тем более, что Кокорин не "петух", он всего лишь безобидный, маленький, желтенький цыпленок, которого все любят и очень за него переживают.
Мало того не только Мамаева и Кокорина! Он этот всеми уважаемый вор всех обзывал! Говорил тихо в пол горла Паковское что он с Самой Тарасовки! И Друзья у него Тарасня! В общем стыдно за Тарасню!
Конкурентов убрать решили! )) Да Вы Тарасня как не садитесь! Футбол играть Вам не суждено!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Алексей Коротеев
   372 / 887
25 февраля в 17:07
Петухи сидят на зоне и только те кто это заслуживает это по понятиям а так чесать языком не надо Кокорина футболиста сборной России оскорбил какой то жирдяй который должен ответить за слова перед законом Их проступок может и переступил закон но причина была от чего наказание не должно быть жестким а пустозвоны должны ответить за оскорбление И с каких пор воровской жаргон стал в моде? Вроде воров уже нет и перестреляли и посадили
grazie100
grazie100 ответил time out
   354 / 887
25 февраля в 16:56
А спартаковские сели 🥂 , а давайте про Кокорина и Мамаева ещё раз напишем , хотя мы уже раз по 50 написали с требованиями посадить их лет на 8 или лучше 9 попросить всех своих друзей фанатов тоже так написать , а ещё лучше судье от имени друзей Кокорина угрозу настрочить , может суд учтёт и это.Вот за что вас так все любят ....🐷
mihaluch
mihaluch
   174 / 887
25 февраля в 16:52
А вот за петуха, как и козла отвечать надо. В Бутырке просветили Кокошу. Теперь корейцу только "перо" в бок. Вот поэтому и не выпускают.
time out
time out
   27 / 887
25 февраля в 16:35
Вот ведь как бывает! Сидит Саша Кокорин, кофе с друзьями пьет, обсуждают последнее незаконченное произведение Антуана де Сент-Экзюпери "Цитадель", а тут какой-то кадр с явно азиатской внешностью, ни с того, ни с сего, обзывает его "петухом", да еще и "уб.....м". Трудно удержаться чтобы не ответить за прерванную мирную беседу и словесное оскорбление этого провокатора. Тем более, что Кокорин не "петух", он всего лишь безобидный, маленький, желтенький цыпленок, которого все любят и очень за него переживают.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   148 / 887
25 февраля в 16:22
Петушара -он и есть петушара ! ))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Семьнуль команда
   148 / 887
25 февраля в 16:19
Тарасовские на это давно не обижаются, можно сказать, даже наоборот.
Помяукай ещё , небылица ! ))))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   372 / 887
25 февраля в 16:15
Ну тогда Кокорин поступил как мужчина если сами спровоцировали драку и их держат не совсем справедливо Пусть тогда ответят за базар перед законом ведь он же оскорбил или сажают только тех кто причастен к избиению? Или эти лица неприкасаемые?
plusnindimon
plusnindimon
   619 / 887
25 февраля в 16:10
А что тут такого, пет...а, назвали пет..ом.
Ник Уволен
Ник Уволен
   80 / 887
25 февраля в 16:03
За слова надо отвечать.
poodle
poodle
   169 / 887
25 февраля в 16:00
Умные люди никогда не оказались бы в такой ситуации,где тебя петухом называют!
311
311
   56 / 887
25 февраля в 15:56
Как обозвали, так и повел себя! Что тогда обижался?)
wingback
wingback
   165 / 887
25 февраля в 15:49
Ну, теперь-то можно смело называть...
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
25 февраля в 15:40
Баклана петухом обозвали...конечно обидно)...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
25 февраля в 15:39
Ну вы не даете отдохнуть от смеха порядочным людям ,то стадо баранов,то пылесос,то петухи ,то у*****ми )))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
25 февраля в 15:39
Вообще то они оба больше на "синюю птицу" смахивают?!?
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
25 февраля в 15:37
Осталось только узнать за что Кокошу обозвали петухом...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   271 / 887
25 февраля в 15:37
Почему-то об этом не говорили тогда. Наверное придумали.
Russian_spb
Russian_spb
   819 / 887
25 февраля в 15:27
как себя вели, так и обозвали, не?
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