Адвокат Кокорина: «Если бы вас обозвали „петухом“, вы бы убежали?»

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева могут перевести в другое СИЗО. Об этом заявил агент форварда Андрей Ромашов.

Я всегда привожу один пример. Если бы вас тоже обозвали «петухом» и «у*****м», вы бы убежали? Промолчали? Все отвечают, что ответили бы физически. Так почему общественность считает, что футболисты полезли в драку просто так?

Изменится ли что-то в деле после прихода в РФС Дюкова? Не разбираюсь в футбольной иерархии и не знаю, как это может отразиться. РФС уже и так неоднократно обращался с письмами и ходатайствами. Никто не хочет терять такого игрока, как Кокорин. Он один из лучших в России.

Возможность, что Кокорина и Мамаева переведут в другое СИЗО, есть. Это нигде не определено, а внутренние инструкции изолятора не препятствуют этому. Нет ни разрешающего, ни запрещающего закона. Все возможно.