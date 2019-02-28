Дом Бензема ограбили во время Эль Класико

Дом нападающего «Реала» Карима Бензема был ограблен накануне вечером. Инцидент произошел как раз в тот момент, когда футболист играл в матче против «Барселоны» (0:3) в 1/2 финала Кубка Испании. Пока нет информации о том, что именно похитили грабители.
Напомним, что в последнее время от рук домушников пострадали футболисты Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Садио Мане, Дани Алвес и президент «Марселя» Жак-Анри Эйро.
(народная пословица) :-)
(народная пословица) :-)
- Все на футбол, а мы к вам в гости!!!
- Все на футбол, а мы к вам в гости!!!
Я имею ввиду не сигнализацию, а 2-3 охранников.
Я имею ввиду не сигнализацию, а 2-3 охранников.