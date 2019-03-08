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Классон: «Возможно, атмосфера на стадионе усложнила „Краснодару“ задачу»

вчера, 04:39
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал выездное поражение от «Валенсии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы забили очень важный гол во втором тайме. Но впереди ещё много работы. Во второй половине встречи мы играли намного лучше и приобрели некоторую уверенность. Первые 30 минут мы играли очень нервно – я не знаю, что мы делали.

Возможно, атмосфера на стадионе усложнила нам задачу. Однако после счёта 2:0 «Валенсия» слегка расслабилась, и мы смогли сыграть так, как нам привычнее. Мы знали, что можем играть на равных против таких соперников. Чувствуем, что у нас будет шанс в ответном матче.

Во втором круге «Валенсия» может рассчитывать на долгую поездку и великолепную атмосферу на нашем стадионе. Надеюсь, там мы сможем сыграть лучше.

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cska plus
cska plus
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вчера в 16:33
Ничего, есть ответная игра.
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