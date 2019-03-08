Спаллетти: «Икарди сказал, что сообщит нам, когда будет готов играть»

вчера, 06:52

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию с нападающим команды Мауро Икарди. По словам наставника «нерадзурри», аргентинец продолжает пропускать тренировки, ссылаясь на боль в колене.

Мы спросили Мауро, не желает ли он возобновить тренировки. По мнению врача, необходимый период восстановления закончился. Икарди ответил нам: «Нет, я всё ещё чувствую боль. Я скажу вам, когда буду готов играть».

Ранее сообщалось о том, что Икарди попросил руководство «Интера» провести ему операцию на колене.