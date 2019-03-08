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Спаллетти: «Икарди сказал, что сообщит нам, когда будет готов играть»

вчера, 06:52

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию с нападающим команды Мауро Икарди. По словам наставника «нерадзурри», аргентинец продолжает пропускать тренировки, ссылаясь на боль в колене.

Мы спросили Мауро, не желает ли он возобновить тренировки. По мнению врача, необходимый период восстановления закончился. Икарди ответил нам: «Нет, я всё ещё чувствую боль. Я скажу вам, когда буду готов играть».

Ранее сообщалось о том, что Икарди попросил руководство «Интера» провести ему операцию на колене.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
   319 / 1052
вчера в 16:45
Хихихи))) ... эх клубишко...
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:44
Надо кончать с ним.
kotmyshka
kotmyshka
   213 / 1052
вчера в 12:20
Иронию оценил...)))
Роман Романов
Роман Романов
вчера в 12:00
Нормально. Игрок сам решает когда вылечится. Клоуны
galem72
galem72
   221 / 1052
вчера в 11:45
Он так может и до конца сезона проваляться. "Классное" отношение игрока к команде, клубу, и тренеру. Хотя к последним двум это нормально. ))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   202 / 1052
вчера в 10:19
Хотел сказать, что жена сообщит, но в женский праздник не стал унижать Икарди
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   235 / 1052
вчера в 10:09
Офигеть, что за главный тренер.
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1052
вчера в 08:15
Офигеть, сам себе доктор.
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