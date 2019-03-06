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Винисиус выбыл минимум на два месяца

вчера, 15:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Стали известны детали повреждения нападающего «Реала» Винисиуса, который накануне травмировался в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4)

У бразильца диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги. Как полагают в клубе, Винисиус пропустит минимум два месяца.

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Все комментарии
grisser
grisser
   800 / 981
сегодня в 02:01
Здоровья Винисиусу!
Penokkio
Penokkio ответил ошалевший
   945 / 981
сегодня в 01:54
Предлагаю тебе связки порвать, да или даже просто растянуть. Посмотрим тогда как ты будешь реагировать.
112910415
112910415
   76 / 981
вчера в 20:47
единственный, кто ещё играл...
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 19:26
Здоровье парню! Наверное единственный игрок в Реале к кому притензий нет!
Верг
Верг
   243 / 981
вчера в 18:21
Потому что не дело бросать 18 летнего в самое пекло сразу, как сделал сразу. В итоге все это напоминает с роналдо историю, только у того травмы после 20 посыпались
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   155 / 981
вчера в 17:51
ну и хрен с этим джанго освобожденным купят нового джанго их по миру хватает)))
Neymar 10
Neymar 10
   417 / 981
вчера в 17:31
здоровья тебе малыш Вини .
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 17:11
Здоровье Вини.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   58 / 981
вчера в 17:02
Здоровья парню. Единственное светлое пятно в этом позорнике.
Вообще это конечно очень плохие новости для Халвы.
Винисиус это 50% атаки реальки и без него вообще перестанут атаковать и рискуют не попасть в итоге в зону еврокубков.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 16:38
Итак играть некому, здоровья негру.
ошалевший
ошалевший
   549 / 981
вчера в 16:22
не пойму а чё он так сопли то распускал,противно уже смотреть как они все слёзы пускают,балетные создания
Zenit_84
Zenit_84
   98 / 981
вчера в 16:19
Выздоровления
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 16:17
Будет отходить от королевского позора.
Ruslan3132
Ruslan3132
   85 / 981
вчера в 16:01
Вот это плохая новость! Нужно дать пацану восстановиться и планомерно готовить на след.сезон
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