Винисиус выбыл минимум на два месяца

Стали известны детали повреждения нападающего «Реала» Винисиуса, который накануне травмировался в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4)
У бразильца диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги. Как полагают в клубе, Винисиус пропустит минимум два месяца.
Вообще это конечно очень плохие новости для Халвы.
Винисиус это 50% атаки реальки и без него вообще перестанут атаковать и рискуют не попасть в итоге в зону еврокубков.
Вообще это конечно очень плохие новости для Халвы.
Винисиус это 50% атаки реальки и без него вообще перестанут атаковать и рискуют не попасть в итоге в зону еврокубков.