Винисиус выбыл минимум на два месяца

вчера, 15:59

Стали известны детали повреждения нападающего «Реала» Винисиуса, который накануне травмировался в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4)

У бразильца диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги. Как полагают в клубе, Винисиус пропустит минимум два месяца.