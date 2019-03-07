Де Росси: «Я очень горжусь этой командой „Ромы“»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал поражение от «Порту» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет римлян из турнира.

Это тяжело, но мы должны принять результат таким, какой он есть.

Это была не лучшая наша игра, но я видел команду настоящих мужчин, которые беспокоились о результате.

Нам нужно было добиться лучшего результата в первом круге, так как «Порту» был лучше во втором. На Патрике Шике могли назначить пенальти, так что судья должен был хотя бы посмотреть повтор момента.

Я очень горжусь нашей командой. Временами нас можно застать врасплох, но сегодня наш уровень концентрации был достаточно высок. Думаю, что за эти два матча мы вполне заслуживали выйти в четвертьфинал.

Моя травма? Боюсь, это растяжение икроножной мыщцы. Жаль, ведь я чувствовал, что нахожусь в хорошей форме.