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Де Росси: «Я очень горжусь этой командой „Ромы“»

вчера, 05:15
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился в доп. время

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал поражение от «Порту» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет римлян из турнира.

Это тяжело, но мы должны принять результат таким, какой он есть. 

Это была не лучшая наша игра, но я видел команду настоящих мужчин, которые беспокоились о результате. 

Нам нужно было добиться лучшего результата в первом круге, так как «Порту» был лучше во втором. На Патрике Шике могли назначить пенальти, так что судья должен был хотя бы посмотреть повтор момента.

Я очень горжусь нашей командой. Временами нас можно застать врасплох, но сегодня наш уровень концентрации был достаточно высок. Думаю, что за эти два матча мы вполне заслуживали выйти в четвертьфинал.

Моя травма? Боюсь, это растяжение икроножной мыщцы. Жаль, ведь я чувствовал, что нахожусь в хорошей форме.

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Все комментарии
kust07
kust07
   239 / 1029
вчера в 07:13
Нашел чем гордиться))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   348 / 1029
вчера в 05:52
И в чем предмет гордости?
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