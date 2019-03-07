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Роббен получил травму и не сыграет с «Ливерпулем»

вчера, 16:45
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль13.03.2019 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии здоровья своих футболистов. Напомним, 13 марта мюнхенцы сразятся с «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Арьен Роббен вчера получил травму икроножной мышцы на тренировке, и, к сожалению, выбыл из состава. Кингсли Коман находится на пути к выздоровлению. Надеемся, что он сыграет с «Ливерпулем».

Напомним, Роббен только недавно вернулся в состав «Баварии» после травмы.

Первый матч «Ливерпуля» и «Баварии» завершился со счетом 0:0. 

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Все комментарии
bayern-cobra
bayern-cobra ответил NGY
   351 / 1029
вчера в 21:03
Я как фанат переживаю за любимую команду я благодарен Роббену за все не хочется чтобы лидеры получали травму играть с Ливером все таки
feris1
feris1
   357 / 1029
вчера в 20:31
Что Роббен,что Бэйл в Реале,оба стеклянные футболёры.
Из лазарета не вылазят.
косой
косой
   589 / 1029
вчера в 20:11
Роббен в своём репертуаре, челнок тренировка-лазарет-1игра-лазарет.
Мистер хрусталь.
NGY
NGY
   41 / 1029
вчера в 19:33
Здоровья Голландскому гению!
NGY
NGY ответил bayern-cobra
   41 / 1029
вчера в 19:32
Задолбал уже с травмами сколько лет подводит уже клуб, скорейшего выздоровления
После того, сколько он дал Баварии, он может хоть до конца карьеры получать травмы и ни один игрок и фанат Баварии не должен и слово говорить!
kotmyshka
kotmyshka
   219 / 1029
вчера в 19:03
часто стал травмироваться... здоровья...
bayern-cobra
bayern-cobra
   351 / 1029
вчера в 19:01
Задолбал уже с травмами сколько лет подводит уже клуб, скорейшего выздоровления
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
   462 / 1029
вчера в 18:36
Блин нельзя было поосторожнее тренировки проводить?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1029
вчера в 18:31
Здоровья!
40175219386
40175219386
   343 / 1029
вчера в 18:08
подфартило Ливерпулю, что Арьен не будет играть
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 1029
вчера в 17:48
Выздоровления
Sergey Z
Sergey Z
   272 / 1029
вчера в 17:42
Скорейшего восстановления Роббену!
STVA 1
STVA 1
   101 / 1029
вчера в 17:33
Классный игрок , но сколько же у него было травм!
Здоровья!!!
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 1029
вчера в 17:19
Боюсь это конец для Робби.
lobsterdam
lobsterdam
   131 / 1029
вчера в 17:17
результативная ничья и - клоп с бригадой в четвертинке....
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   152 / 1029
вчера в 17:11
Какой шикарный игрок и какое невезение ! Вот судьба !
Caniggia
Caniggia
   49 / 1029
вчера в 17:10
У Роббена пол карьеры на больничной койке. Жаль, мог сделать намного больше в футболе. Здоровья.
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 17:05
Вот не везёт же.как бы он пригодился!
Здоровья
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 16:58
Жалко, что Роббен опять травмировался
holms918
holms918
   766 / 1029
вчера в 16:55
Значительная потеря.
40175219386
40175219386
   343 / 1029
вчера в 16:53
для Баварии это огромная потеря. отличный футболист, жаль только, что травмируется часто
AfrikSimon
AfrikSimon
   442 / 1029
вчера в 16:52
Здоровья Роббену!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 16:48
Роббен классный футболист здоровья ему.
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