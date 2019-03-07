Роббен получил травму и не сыграет с «Ливерпулем»

вчера, 16:45

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии здоровья своих футболистов. Напомним, 13 марта мюнхенцы сразятся с «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Арьен Роббен вчера получил травму икроножной мышцы на тренировке, и, к сожалению, выбыл из состава. Кингсли Коман находится на пути к выздоровлению. Надеемся, что он сыграет с «Ливерпулем».

Напомним, Роббен только недавно вернулся в состав «Баварии» после травмы.

Первый матч «Ливерпуля» и «Баварии» завершился со счетом 0:0.