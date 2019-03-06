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Икарди попросил «Интер» провести операцию на колене

вчера, 16:54

Сообщается, что нападающий «Интера» Мауро Икарди попросил руководство клуба провести операцию на колене.

Колено беспокоит форварда уже несколько месяцев. Ранее футболист играл на обезболивающих уколах, но после того, как «Интер» лишил его капитанской повязки, он принял решение полностью вылечить травму.

Отмечается, что если «Интер» согласится, то для Икарди этот сезон закончится досрочно. Мауро намерен вернуться на поле только в том случае, если ему вернут капитанскую повязку.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   290 / 981
вчера в 21:42
"Мауро Икарди попросил руководство клуба провести операцию на колене"

Я б не советовал доверять такое людям без медицинского образования,))
Nickolai S
Nickolai S
   371 / 981
вчера в 20:33
Колено отторгло Икарди?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 18:27
Жена Икарди против!
Inside91
Inside91 ответил Felipe Rivera CVBP
   352 / 981
вчера в 17:56
Электрофорезом обойдется.
и зеленкой)
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 17:18
Пусть жена за это платит.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 981
вчера в 17:03
Электрофорезом обойдется.
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