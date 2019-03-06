Икарди попросил «Интер» провести операцию на колене

вчера, 16:54

Сообщается, что нападающий «Интера» Мауро Икарди попросил руководство клуба провести операцию на колене.

Колено беспокоит форварда уже несколько месяцев. Ранее футболист играл на обезболивающих уколах, но после того, как «Интер» лишил его капитанской повязки, он принял решение полностью вылечить травму.

Отмечается, что если «Интер» согласится, то для Икарди этот сезон закончится досрочно. Мауро намерен вернуться на поле только в том случае, если ему вернут капитанскую повязку.