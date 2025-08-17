 
«Барселона» может попытаться подписать Душана Влаховича

сегодня, 00:35

Нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус» этим летом.

Как сообщается, до закрытия трансферного окна попытку подписать серба может предпринять «Барселона». Туринский клуб готов расстаться со своим форвардом.

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:29
пусть этот лодырь и дальше доит Ювентус.
вот именно такие игроки просто не нужны Барселоне.
уверен, Лапорта и Деку даже не смотрят на его кандидатуру.
агент Влаховича мутит свое.
тем более туринский клуб договорился с ПСЖ по трансферу Коло Муани.
и серб сядет полировать лавку.
а блауграна уже взяла Рэшфорда.
зачем Флику такие качели? ))
понятно, что у Ювентуса 2 больших проблем.
Дуглас Луис и Душан Влахович.
пусть зебры разбираются без Барсы)))))
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:48
Ну это вообще не вписывается в игру Барсы. У него и зп огромная. Каталонцы так из долгов х.. выберутся.
Гость
Отправить
 