ЦСКА и «Рубин» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ ЦСКА - «Рубин».
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.
«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Бухаров, Полоз.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Удачи ЦСКА....надо реабилитироваться за "форс-мажор" с Тулой..)))
Короче пусть будет боевая ничья...))
Удачи ЦСКА....надо реабилитироваться за "форс-мажор" с Тулой..)))
Короче пусть будет боевая ничья...))
а смотри в таблицу,
и утратишь неизбежность
жутко веселиться.
а смотри в таблицу,
и утратишь неизбежность
жутко веселиться.