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ЦСКА и «Рубин» объявили стартовые составы

вчера, 15:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ ЦСКА - «Рубин».

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Бухаров, Полоз.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка. 

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   96 / 1057
вчера в 17:27
Первый тайм 1:0, Такумыч забил!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Лаcковый зенит
   22 / 1057
вчера в 17:00
Тебе должно быть ближе и роднее то, что долговязая дырка Лунев из 4 - х ударов в створ пропустил троечку! Это было так мило и радостно для всей страны. Помнишь?
Romkurch
Romkurch
вчера в 16:53
Рубину нужно дать толчок в пердив, вместе с енисеем и ростовом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1057
вчера в 16:48
Нулёвочка. Если легенда в домик не примет...
Великий 43-й
Великий 43-й
   76 / 1057
вчера в 16:29
Победы, хорошей команде Рубин, над рейтузными
Великий 43-й
Великий 43-й
   76 / 1057
вчера в 16:27
Номерная, какой тонкий троллинг от тебя
Jum13
Jum13 ответил Лаcковый зенит
   35 / 1057
вчера в 16:24
Казанцам мудрить с ударами не стоит, выцеливать углы там, обводить Канифея. Главное в него попадать, а там он и сам пропустит, между рук, между ног, над собой, под собой итд... Как водится
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 1057
    вчера в 16:24
    Удачи Рубину....ибо можно минуснуть ещё одного конкурента Зенита...)))
    Удачи ЦСКА....надо реабилитироваться за "форс-мажор" с Тулой..)))

    Короче пусть будет боевая ничья...))
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит
       101 / 1057
    вчера в 16:19
    Казанцам мудрить с ударами не стоит, выцеливать углы там, обводить Канифея. Главное в него попадать, а там он и сам пропустит, между рук, между ног, над собой, под собой итд... Как водится
    Пепс
    Пепс
       453 / 1057
    вчера в 16:03
    Удачи Рубиновые !!!!
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил serh62
       215 / 1057
    вчера в 16:00
    бердыев выигрывал у ЦСКА , когда был травмирован Акинфеев. забили два детских гола и позорно тянули время. вот это в крови у этого тренера.
    Больше никогда Бердыев у цска не выигрывал?)))) С Сельмашем просто рвал без шансов) А сколько побед с Рубином? И отсутствие Дырофея, скорее, плюс для цска, нежели минус) Ему бы запомнить, что очко - это важно)
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит ответил Ваня лучший
       101 / 1057
    вчера в 15:59
    Игривое 21 Петухеева, проявило себя в Туле в полной мере
    Т34
    Т34
       27 / 1057
    вчера в 15:58
    Победы Рубину!
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    вчера в 15:56
    Удачи армейцам!
    serh62
    serh62 ответил Absinthe3
       151 / 1057
    вчера в 15:54
    Бердыеву не впервой уделывать кобыл, как жеребят) Впрочем, именно из-за этого армейцы и обижены на него)))
    бердыев выигрывал у ЦСКА , когда был травмирован Акинфеев. забили два детских гола и позорно тянули время. вот это в крови у этого тренера.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Aчиститель
       1 / 1057
    вчера в 15:54
    В победу рубина не верит сам рубин.
    Даже СвиноДракон не верит в Рубин, он свято верит в свиней. Гыгыгы
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил vinyardrip
       22 / 1057
    вчера в 15:54
    Там сложный случай. У Глушака задница не простая, а.....
    cska59
    cska59
       407 / 1057
    вчера в 15:53
    Удачи ЦСКА,верим в команду .Только победа .
    time out
    time out ответил Jum13
       43 / 1057
    вчера в 15:53
    Семинольные веселят )))
    Ноги-ухваты у конского игорькипера отрихтовали? А то опять смешную клоунаду смотреть будем. Кони могут повеселить!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1057
    вчера в 15:52
    Удачи и победы ЦСКА против туркменского проекта. Гыгыгы
    vinyardrip
    vinyardrip ответил МапС
       230 / 1057
    вчера в 15:46
    Игаряну авоську меж ног пришили?
    А штангисту или 7лихову что пришили? не парься о чужих, чти своих)
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит
       101 / 1057
    вчера в 15:44
    Золотое 21-о, к приему готов!
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит
       101 / 1057
    вчера в 15:42
    Пробитый опять свои створки раздвинет?
    Союзник противников
    Союзник противников
       109 / 1057
    вчера в 15:41
    Колян,кончай лайкать,покажись и скажи своё весомое мнение! Не бойся,что опять продует "Рубин",это произойдёт без твоего "глазливого слова".Давай прогноз! Я думаю 5-0,а ты???
    Jum13
    Jum13 ответил МапС
       35 / 1057
    вчера в 15:40
    Игаряну авоську меж ног пришили?
    Семинольные веселят )))
    mangoх12
    mangoх12
       25 / 1057
    вчера в 15:39
    Набабкина нет значит шансы неплохие у нас
    Absinthe3
    Absinthe3
       215 / 1057
    вчера в 15:39
    Бердыеву не впервой уделывать кобыл, как жеребят) Впрочем, именно из-за этого армейцы и обижены на него)))
    Казанский
    Казанский
       131 / 1057
    вчера в 15:38
    Победы казанцам
    Союзник противников
    Союзник противников ответил МапС
       109 / 1057
    вчера в 15:38
    Игаряну авоську меж ног пришили?
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         123 / 1057
      вчера в 15:36
      Надо побеждать!
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