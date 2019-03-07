«Зенит» - «Вильярреал»: Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Вильярреала» на матч 1/8 финала Лиги Европы.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Азмун, Дриусси, Кузяев, Смольников, Мак, Дзюба, Вильмар Барриос, Оздоев, Ракицкий.
«Вильярреал»: Андрес, Гонсалес, Фунес Мори, Руис, Морено, Форнальс, Иборра, Коста, Льямбрич, Морланес, Чуквуэзе.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
В прошлом раунде «Зенит» выбил «Фенербахче».
Удачи Зениту, посрамить всех "с деЦЦтва за Вильярреал"...
Удачи Зениту, посрамить всех "с деЦЦтва за Вильярреал"...
Посмотрим по игре.
Посмотрим по игре.
Надо быть очень сконцентрированными с таким соперником.....
Для справки ....на групповом этапе Зенит забил - 6 голов....Вильярреал - 12...
Недооценка и "шашки на голо" может стоить 1/4-й ЛЕ....
Надо быть очень сконцентрированными с таким соперником.....
Для справки ....на групповом этапе Зенит забил - 6 голов....Вильярреал - 12...
Недооценка и "шашки на голо" может стоить 1/4-й ЛЕ....
Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов, Заболотный.
«Вильярреал»: Фернандес, Альваро, Фунес Мори, Виктор Руис, Морено, Форнальс, Иборра, Хауме Коста, Льямбрич, Морланес, Чуквуэзе.
Запасные: Асенхо, Гаспар, Касерес, Бакка, Токо-Экамби, Касорла, Кинтилья.
Далера с возвращением в строй....
Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов, Заболотный.
«Вильярреал»: Фернандес, Альваро, Фунес Мори, Виктор Руис, Морено, Форнальс, Иборра, Хауме Коста, Льямбрич, Морланес, Чуквуэзе.
Запасные: Асенхо, Гаспар, Касерес, Бакка, Токо-Экамби, Касорла, Кинтилья.
Далера с возвращением в строй....
У лазурных появился шанс
У лазурных появился шанс