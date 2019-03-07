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«Зенит» - «Вильярреал»: Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе хозяев

вчера, 19:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Вильярреала» на матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Азмун, Дриусси, Кузяев, Смольников, Мак, Дзюба, Вильмар Барриос, Оздоев, Ракицкий.

«Вильярреал»: Андрес, Гонсалес, Фунес Мори, Руис, Морено, Форнальс, Иборра, Коста, Льямбрич, Морланес, Чуквуэзе.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

В прошлом раунде «Зенит» выбил «Фенербахче».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 21:45
Азмун сделает вещи.
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
вчера в 20:56
Только вперед! Надо разгромить этих подводников!!!
spartach091
spartach091 ответил Jeck Denielse
   89 / 1029
вчера в 20:49
Зато они постоянно пропускают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 1029
вчера в 20:45
Думаю, Азмун забьёт, а Дзюба .. Ну, 50 на 50.
Удачи Зениту, посрамить всех "с деЦЦтва за Вильярреал"...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   433 / 1029
вчера в 20:43
Ждем победы
Аксинья
Аксинья
   58 / 1029
вчера в 20:40
Азмун это замечательно, а Дзюбу можно сразу менять на Заболотного - толку что одного что от другого никакого...
Levadia
Levadia ответил Спартак лучший в мире
   127 / 1029
вчера в 20:39
удачи испанцам
Тем,кто Спартак нагнули?)))
trimetil
trimetil ответил FILL3286
   980 / 1029
вчера в 20:38
а паредас с молло???стыдно за бомжей!!
С Уралом сегодня понравилось?
Аксинья
Аксинья
   58 / 1029
вчера в 20:37
Азмун это замечательно, а Дзюбу можно сразу менять на Заболотного - толку что одного что от другого никакого...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Спартак лучший в мире
   7 / 1029
вчера в 20:36
Ну а пока наслаждаемся восхитительной игрой федунятника с Урала.
cielo notturno
cielo notturno
   190 / 1029
вчера в 20:35
А Дзюба зачем? В футбол играть или на лыжах покататься?
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   135 / 1029
вчера в 20:31
через год у бакланов опять все новички и азмун стухнут, опять лихорадочные попытки купить хоть кого нибудь в уфе или анжи
Levadia
Levadia
   127 / 1029
вчера в 20:31
Надеюсь,что Кузяев на левом фланге защиты это,что надо.
Посмотрим по игре.
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   135 / 1029
вчера в 20:30
удачи испанцам
trimetil
trimetil
   980 / 1029
вчера в 20:29
С Кузяевым в составе схема Зенита обретает законченость.
Levadia
Levadia ответил Zenit_84
   127 / 1029
вчера в 20:28
Быстрей Азмун два забьет, чем Дзюба.
Пускай лучше оба забьют!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1029
вчера в 20:28
При всей своей "серости" описываемой "экспертами" - Вильярреал ни разу не проиграл за 8 игр в ЛЕ.....ни дома ни в гостях.....

Надо быть очень сконцентрированными с таким соперником.....
Для справки ....на групповом этапе Зенит забил - 6 голов....Вильярреал - 12...
Недооценка и "шашки на голо" может стоить 1/4-й ЛЕ....
truffagldino
truffagldino
вчера в 20:25
Черчесов в панике опять в составе Заболотного нет.
spartakus50
spartakus50
   687 / 1029
вчера в 20:19
Азмун - это звездный час Зенита
Zenit_84
Zenit_84 ответил EAGuar As
   113 / 1029
вчера в 20:15
Жду дубль Дзюбы .
Быстрей Азмун два забьет, чем Дзюба.
EAGuar As
EAGuar As
   76 / 1029
вчера в 20:11
Жду дубль Дзюбы .
kotmyshka
kotmyshka
   219 / 1029
вчера в 20:10
Удачной игры!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1029
вчера в 20:08
«Зенит»: Лунев, Кузяев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Дриусси, Барриос, Оздоев, Мак, Азмун, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов, Заболотный.

«Вильярреал»: Фернандес, Альваро, Фунес Мори, Виктор Руис, Морено, Форнальс, Иборра, Хауме Коста, Льямбрич, Морланес, Чуквуэзе.
Запасные: Асенхо, Гаспар, Касерес, Бакка, Токо-Экамби, Касорла, Кинтилья.


Далера с возвращением в строй....
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 20:04
Дзюба сейчас минус один.
FILL3286
FILL3286
   20 / 1029
вчера в 20:03
а паредас с молло???стыдно за бомжей!!
pavkur
pavkur
   212 / 1029
вчера в 20:02
Вся страна за Зенит, как была против спартака сегодня!
МКС
МКС
   39 / 1029
вчера в 19:58
Уппс, Далер выздоровел.

У лазурных появился шанс
sihafazatron
sihafazatron
   119 / 1029
вчера в 19:57
Дома надо в сухую побеждать
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 19:57
Зениту победы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 19:56
считай минус 1
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