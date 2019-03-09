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Дивеев - о дебюте за ЦСКА: «Некоторые моменты не понравились»

вчера, 20:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Защитник Игорь Дивеев прокомментировал свой дебют за ЦСКА в матче против «Рубина».

Впечатления только положительные, атмосфера отличная. Очень приятно играть при такой публике. Не было боязни ошибиться. Ганчаренко поздравил с дебютом, как и вся команда. Не знаю, позволяет ли мне контрактное соглашение сыграть против «Уфы».

Считаю, мог сыграть лучше. Некоторые моменты не понравились. Мог сыграть проще в некоторых моментах. Мага, Родриго и Акинфеев хорошо меня поддерживали, да вообще все поддерживали. Хорошо сыграли, но могли забить больше.

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Все комментарии
Переписанный
Переписанный
   58 / 1057
вчера в 22:58
Не нравится людям в цска
RIR68
RIR68 ответил cska plus
   278 / 1057
вчера в 22:45
Надо быть поувереннее.
согласен. в основном отыгрывался через Бекао. сочтём, что это было волнение первого матча!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   256 / 1057
вчера в 22:30
Поменьше денег в нашем футболе. и молодёжь дорогу себе найдёт. а при лимите и деньгах начинают чиновников гонять со стульями в центре москвы. Хотя тоже не плохо, чиновников тоже надо держать в форме.
борька
борька
   186 / 1057
вчера в 21:24
Пахать нужноЙ
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 21:14
Надо быть поувереннее.
Юрниекс
Юрниекс
   95 / 1057
вчера в 21:06
Старайся парень...Защитники нам нужны.Верим в тебя!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   233 / 1057
вчера в 21:03
Нормально парень сыграл, а ошибки в таких матчах должны быть только на пользу! Думаю, с него будет толк.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил SHMEL
   22 / 1057
вчера в 20:59
Хороший парень,его ждёт большое будущее в ЦСКА,нужно обязательно его выкупить по окончании аренды.
Так он и взят с правом выкупа, причем сумма там символическая.
STVA 1
STVA 1
   84 / 1057
вчера в 20:57
Надо трудиться и все будет.
SHMEL
SHMEL
   63 / 1057
вчера в 20:54
Хороший парень,его ждёт большое будущее в ЦСКА,нужно обязательно его выкупить по окончании аренды.
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
вчера в 20:52
Набирайся опыта расти
ты попал в хороший клуб
у тебя все еще впереди
Удачи и без травм!
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