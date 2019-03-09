Дивеев - о дебюте за ЦСКА: «Некоторые моменты не понравились»

Защитник Игорь Дивеев прокомментировал свой дебют за ЦСКА в матче против «Рубина».

Впечатления только положительные, атмосфера отличная. Очень приятно играть при такой публике. Не было боязни ошибиться. Ганчаренко поздравил с дебютом, как и вся команда. Не знаю, позволяет ли мне контрактное соглашение сыграть против «Уфы».

Считаю, мог сыграть лучше. Некоторые моменты не понравились. Мог сыграть проще в некоторых моментах. Мага, Родриго и Акинфеев хорошо меня поддерживали, да вообще все поддерживали. Хорошо сыграли, но могли забить больше.