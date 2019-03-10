«Зенит» сегодня будет играть в лазурной форме

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня петербургская команда будет играть в лазурной форме в матче 19-го тура РПЛ против «Уфы».
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня петербургская команда будет играть в лазурной форме в матче 19-го тура РПЛ против «Уфы».
Нет в моем сердце ни боли, ни зла...
Нет в моем сердце ни боли, ни зла...
Не понимаю...им то какое дело...до цвета формы лидера....
Они то уж все цвета у себя перебрали...(с Краснодаром-красная...с Уралом -белая)...ничего не помогает...)))
Две официальные игры - 1 очко...и вылет из турнира...))))
Желаю им удачи сегодня с Динамо...ибо удача непременный их спутник на протяжении уже 8-ми игр....)))
Марибор
Актобе
Слован
Мура
Оренбург
Шериф
Краснодар
Урал
.....Ну и что - что ни разу не выиграли.....цель не пропускать за матч более 5-ти мячей достигнута....значит команда на правильном пути...)))))
Не понимаю...им то какое дело...до цвета формы лидера....
Они то уж все цвета у себя перебрали...(с Краснодаром-красная...с Уралом -белая)...ничего не помогает...)))
Две официальные игры - 1 очко...и вылет из турнира...))))
Желаю им удачи сегодня с Динамо...ибо удача непременный их спутник на протяжении уже 8-ми игр....)))
Марибор
Актобе
Слован
Мура
Оренбург
Шериф
Краснодар
Урал
.....Ну и что - что ни разу не выиграли.....цель не пропускать за матч более 5-ти мячей достигнута....значит команда на правильном пути...)))))
https://youtu.be/8BBnZNz8cvs
Цвет футболок - по барабану!
Важны настрой на игру, физическая готовность и отсутствие травм!
Цвет футболок - по барабану!
Важны настрой на игру, физическая готовность и отсутствие травм!