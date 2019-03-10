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«Зенит» сегодня будет играть в лазурной форме

вчера, 11:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня петербургская команда будет играть в лазурной форме в матче 19-го тура РПЛ против «Уфы».

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Все комментарии
Gurben
Gurben
   455 / 1065
вчера в 16:43
Удачи Зениту!
Spakov
Spakov ответил SHMEL
   436 / 1065
вчера в 16:36
Зенит как обычно в голубом,но вся страна за Динамо,потому,что стыдно за спартак...
Правильно сказал.
1-й парень
1-й парень ответил SHMEL
   49 / 1065
вчера в 14:24
Зенит как обычно в голубом,но вся страна за Динамо,потому,что стыдно за спартак...
Это в точку сказано, важнее сегодня порадоваться за Динамо.
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
   237 / 1065
вчера в 13:47
Победной серии Зениту до окончания чемпионата.
SHMEL
SHMEL
   64 / 1065
вчера в 13:43
Зенит как обычно в голубом,но вся страна за Динамо,потому,что стыдно за спартак...
handreb
handreb
   153 / 1065
вчера в 13:41
Удачи Динамо!
серый1925
серый1925
   499 / 1065
вчера в 13:40
Зениту победы , а на обиженных не стоит обращать внимания их и так уже жизнь обделили не только умением , но и умными и трезвомыслящими фанатами
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   229 / 1065
вчера в 13:35
Вся страна сегодня, однозначно, против свиней с Динамо.
Zenit_84
Zenit_84
   157 / 1065
вчера в 12:42
Как вы красивы сегодня...
Нет в моем сердце ни боли, ни зла...
handreb
handreb
   153 / 1065
вчера в 12:30
Динамо только победы, но красивой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 1065
вчера в 12:28
Ветка ,как обычно, прям кишит представителями неспособных "Урал" обыграть...))))

Не понимаю...им то какое дело...до цвета формы лидера....
Они то уж все цвета у себя перебрали...(с Краснодаром-красная...с Уралом -белая)...ничего не помогает...)))
Две официальные игры - 1 очко...и вылет из турнира...))))

Желаю им удачи сегодня с Динамо...ибо удача непременный их спутник на протяжении уже 8-ми игр....)))
Марибор
Актобе
Слован
Мура
Оренбург
Шериф
Краснодар
Урал

.....Ну и что - что ни разу не выиграли.....цель не пропускать за матч более 5-ти мячей достигнута....значит команда на правильном пути...)))))
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Литейный 4
   229 / 1065
вчера в 12:26
С ментами точно. Ведь весь судейский корпус харчуется у Федуна. гыгыгы
Скоро и иностранных прикормят, сколько можно из года в год унижаться в еврокубках.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Великий 43-й
   1 / 1065
вчера в 12:23
Нас ждет лютый Договорнячище
С ментами точно. Ведь весь судейский корпус харчуется у Федуна. гыгыгы
AfrikSimon
AfrikSimon
   147 / 1065
вчера в 12:23
В любой форме за Зенит не так стыдно, как за бестрофейно-семинулевых пупсиков.
Glodor
Glodor
   70 / 1065
вчера в 12:20
Удачи Зениту на лучшем стадионе Европы!
Bjuik
Bjuik
   69 / 1065
вчера в 12:18
Зениту, при поддержке всей страны, только победы!
time out
time out ответил Великий 43-й
   43 / 1065
вчера в 12:18
Нас ждет лютый Договорнячище
Кто бы в этом сомневался! Знают наверняка, что в новом сезоне Семак опять к ним вернется. Не хотят ему неприятность делать.
time out
time out ответил cska plus
   43 / 1065
вчера в 12:13
Форма то вообще голубого цвета это Гена придумал такое название.
Не придумал, а завуалировал. Но всё равно от голубизны не отмажешься.
Великий 43-й
Великий 43-й
   45 / 1065
вчера в 12:08
Переписанный
Переписанный ответил Великий 43-й
   55 / 1065
вчера в 11:55
FILL3286
FILL3286
   27 / 1065
вчера в 11:50
Footbolista
Footbolista
   7 / 1065
вчера в 11:49
Голубой ушастый)...
Великий 43-й
Великий 43-й
   45 / 1065
вчера в 11:48
Скоро Уралы и Уфы закончатся и для паредасов наступят серые будни и дальнейшее, предсказуемое сползание на своё привычное - пятое!))
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Литейный 4
   45 / 1065
вчера в 11:46
    Великий 43-й
    Великий 43-й
       45 / 1065
    вчера в 11:45
    Нас ждет лютый Договорнячище
    Footbolista
    Footbolista ответил FILL3286
       7 / 1065
    вчера в 11:44
    Там в кулачках передают))...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       195 / 1065
    вчера в 11:33
    Акулич уже достал подобными "новостями"!
    Цвет футболок - по барабану!
    Важны настрой на игру, физическая готовность и отсутствие травм!
    Переписанный
    Переписанный
       55 / 1065
    вчера в 11:32
    Генадий хватит парнуху выкладывать((((((((
    Переписанный
    Переписанный ответил Князю бан по барабану
       55 / 1065
    вчера в 11:32
    Как бы Атлетико столько не напихал, хотя, справедливости ради, без Буфлона это будет непросто. Аха-ха)
    cska plus
    cska plus
       18 / 1065
    вчера в 11:30
    Форма то вообще голубого цвета это Гена придумал такое название.
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