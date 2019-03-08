Футбольные красавицы. Не WAGs. Спортсменки

вчера, 16:30

В Международный женский день «Соккер.ру» предлагает читателям узнать в лицо лучших футболисток планеты. Это не бьюти-подборка, речь о заслугах перед футболом.

Женский футбол существует, и хотя ему уделяется куда меньше внимания, чем мужскому, там тоже есть свои звезды. Вы не знаете их фамилий, не знаете, как они выглядят, но 8 марта сам футбольный Бог велел исправить ситуацию хотя бы частично. Повторюсь, основной критерий – успешность спортсменок, а не их внешний вид, хотя без симпатичных девушек и женщин точно не обойдется. Верьте!

Марта (Бразилия)

Наверняка все хоть краем уха слышали о Марте по прозвищу «Пеле в Юбке». Бразильянка забила 110 мячей за свою сборную в 133 матчах и шесть раз выиграла титул «Игрок года ФИФА » среди женщин. Выступает в США за клуб «Орландо Прайд».

Таланты Марты не ограничиваются футболом. Она еще и на гитаре играет, и песни поет. Просто умница!

Дженнифер Марожан (Германия)

Второе место вслед за Мартой среди лучших футболисток 2018 года заняла немка венгерского происхождения Дженнифер Марожан, защищающая цвета «Лиона». Джен из футбольной семьи, и она явно превзошла своего отца, который играл в немецких клубах из низших лиг. Марожан – чемпионка Олимпиады и победительница Евро. Любит собачек.

Ада Хегерберг (Норвегия)

Одноклубница Марожан по «Лиону» стала обладательницей «Золотого мяча» за прошедший год. Ей всего лишь 23 года, и она одна из главных звезд на небосклоне женского футбола.

Пернилле Хардер (Дания)

Второе место в голосовании на «Золотой мяч» в 2018 году. Датчанка представляет немецкий «Вольфсбург». К 26 годам провела больше 100 матчей за сборную Дании и забила 53 гола. Очень яркая особа во всех смыслах!

Лике Мартенс (Нидерланды)

В 2017 году Лике была названа футболисткой года в Европе и получила аналогичный приз от ФИФА . Оказывается, в женской команде «Барселоны» тоже есть голландские традиции, во всяком случае, Мартенс выступает за каталонцев и весьма успешна в «сине-гранатовых» цветах.

Лине Роддик (Дания)

На счету этой девушки 130 матчей за сборную Дании, она выступала за «Лион», «Барселону», а прошлым летом перешла в «Аякс».

Карли Ллойд ( США )

Атакующая полузащитница из США выиграла награду лучшей футболистке года по версии ФИФА в 2015 и 2016 годах, а в 2017-м уступила только Лике Мартенс. Выступает на родине за команду «Скай Блю». Карли – победительница двух Олимпиад и чемпионка мира, причем в финале мирового первенства 2015 года она сделала хет-трик (уникальное достижение для женского футбола).

Надежда Карпова (Россия)

Не обойдем вниманием и российский женский футбол. Надежда Карпова в 2017 году уехала играть в Испанию, где поначалу выступала за «Валенсию», а этой зимой присоединилась к «Севилье», где уже забивает.

Дейна Кастельянос (Венесуэла)

Представительница Венесуэлы так ярко начала свою карьеру, что в 18 лет вошла в тройку лучших футболисток планеты. В апреле Дейне исполнится 20 лет, у нее вся карьера впереди, выступает Кастельянос в США , ее команда – «Санта Кларита Блю Харт» из Калифорнии.

Саманта Керр (Австралия)

Представительница Австралии и клуба «Перт Глори» в 2018 году удостоилась награды «Молодой австралиец года». Из спортсменов этой премии удостаивались пловец Иан Торп и теннисист Ллейтон Хьюитт.

Люси Бронз (Англия)

Английская защитница собрала все награды в Англии, выступая за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а потом уехала в «Лион», чтобы для полного счастья выиграть Лигу чемпионов.

Эжени ле Соммер (Франция)

И еще одна представительница звездного «Лиона», легенда «ткачей». На счету Эжени восемь побед в чемпионате Франции, шесть кубков и пять триумфов в Лиге чемпионов.

Сегодня мы познакомились с дюжиной блестящих футболистов, но это, конечно же, только видимая часть айсберга. Может быть, кто-то приобщится к женскому футболу и начнет страстно болеть за непобедимый «Лион», например. Мы со своей стороны не даем несбыточных обещаний и не клянемся вспоминать о женском футболе до следующего 8 марта, но о любимых женщинах, которые всегда рядом, каждый мужчина должен с удовольствием заботиться не только сегодня. Тех же, кто считает иначе, можно только поздравить вместе с милыми дамами в этот чудесный день!