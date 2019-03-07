«Зенит» сегодня играет в лазурной форме

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня команда выйдет на поле в лазурной форме в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».
Испанская команда будет выступать в желтой форме.
|Зенит1 : 3Вильярреал
|Матч завершен
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня команда выйдет на поле в лазурной форме в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».
Испанская команда будет выступать в желтой форме.
ну это я так ..про лидерство))
ну это я так ..про лидерство))
Начитаешься тут...)))...некоторых.........................не заснёшь от смеха....
Прям Зенит с Краснодаром должны полевропы обыграть чтоб потом заслужить право играть с победителем игры Урал - Спартак.....не иначе...)))
Начитаешься тут...)))...некоторых.........................не заснёшь от смеха....
Прям Зенит с Краснодаром должны полевропы обыграть чтоб потом заслужить право играть с победителем игры Урал - Спартак.....не иначе...)))
Пока есть..)))
Ты же знаешь...что Зенит не лидер по числу легионеров.....
Я даже не буду тебе говорить кто лидирует по этому показателю в последние годы...сам знаешь...))))
Пока есть..)))
Ты же знаешь...что Зенит не лидер по числу легионеров.....
Я даже не буду тебе говорить кто лидирует по этому показателю в последние годы...сам знаешь...))))
и чем удивишь народ голубые они и в африке пи-ры.
и чем удивишь народ голубые они и в африке пи-ры.
Где логика?
Где логика?
я за отмену лимита ,чтобы Зенит можно было мешком в открытую называть ,чтобы никакие там Шатовы и Анюковы больше не мучались и нам не стыдно было за питерцев в матчах ЛЕ против турков ,330 передач за игру ,а против ПСЖ 150 тогда будет? нет,я за испанцев ,там нет лимита,там команда ,и я еще погуглю на счет ихнего бюджета,подготовлюсь)
я за отмену лимита ,чтобы Зенит можно было мешком в открытую называть ,чтобы никакие там Шатовы и Анюковы больше не мучались и нам не стыдно было за питерцев в матчах ЛЕ против турков ,330 передач за игру ,а против ПСЖ 150 тогда будет? нет,я за испанцев ,там нет лимита,там команда ,и я еще погуглю на счет ихнего бюджета,подготовлюсь)
кляча пришла монако в зоне вылета,
паредас пришел вылетели
кляча пришла монако в зоне вылета,
паредас пришел вылетели