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«Зенит» сегодня играет в лазурной форме

вчера, 10:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что сегодня команда выйдет на поле в лазурной форме в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

Испанская команда будет выступать в желтой форме.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   3 / 1029
вчера в 15:09
Максименко,Мелкадзе,Ломовицкий,Гулиев,Джикия,Зобнин,Ташаев,Рассказов ,Кутепов,Умяров,Игнатов..... и это все молодежь
ну это я так ..про лидерство))
Denkuz
Denkuz
   136 / 1029
вчера в 14:55
Пупсятня в белом в Екатеринбурге в кубке ФНЛ, Зенит в лазурном на лучшем стадионе Европы в ЛЕ с Вильярреалом - Почувствуй разницу!
4RT
4RT
   374 / 1029
вчера в 13:37
Почему на голубятню в еврокубках ставок не принимают на соккере ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Palex
   10 / 1029
вчера в 12:54
Пока в...ОПЕ спартак,а Зенит в Европе играет и в чемпионате лидирует.
Всё я спать...
Начитаешься тут...)))...некоторых.........................не заснёшь от смеха....
Прям Зенит с Краснодаром должны полевропы обыграть чтоб потом заслужить право играть с победителем игры Урал - Спартак.....не иначе...)))
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 12:46
В цвете гены орлова.
Miaf
Miaf
   11 / 1029
вчера в 12:24
Писерман со Степаном заранее засунули файеры туда, где никто не найдет без аноскопии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   10 / 1029
вчера в 12:08
обзывать? не в тему? я за отмену лимита ,чтобы Зенит можно было мешком в открытую называть ,чтобы никакие там Шатовы и Анюковы больше не мучались и нам не стыдно было за питерцев в матчах ЛЕ против турков ,330 передач за игру ,а против ПСЖ 150 тогда будет? нет,я за испанцев ,там нет лимита,там команда ,и я еще погуглю на счет ихнего бюджета,подготовлюсь)
А Лимит ни зло ни добро....просто он есть...
Пока есть..)))

Ты же знаешь...что Зенит не лидер по числу легионеров.....
Я даже не буду тебе говорить кто лидирует по этому показателю в последние годы...сам знаешь...))))
viv
viv
   57 / 1029
вчера в 12:05
Лазурным надо проходить Вильярреал...не то в противном случае хрюканья будет от опущенных на 4-ое место ЛЕ с антирекордом хрюшек мама не горюй...
Palex
Palex ответил Алексей Коротеев
   125 / 1029
вчера в 12:00
Пока в...ОПЕ спартак,а Зенит в Европе играет и в чемпионате лидирует.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил grisser
   183 / 1029
вчера в 11:59
Вся страна за Зенит, даже тарасовские втихоря тоже будут болеть.
И не надейтесь ! А втихоря только вы по ночам в тиши точите свои карандаши ! ))))) А вот за Краснодар - да ! Удачи только Краснодару !
Glodor
Glodor
   340 / 1029
вчера в 11:51
Зениту только победы!
grisser
grisser
   312 / 1029
вчера в 11:46
Вся страна за Зенит, даже тарасовские втихоря тоже будут болеть.
1-й парень
1-й парень
   142 / 1029
вчера в 11:41
Зениту удачи в кубке, где свиней унижают все кому ни лень.
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
   20 / 1029
вчера в 11:36
Победная форма. И не хрюкать
ну да голубые они все победители,особенно с зади,паредас с молло и гойло не дудут соврать
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1029
вчера в 11:31
Победная форма. И не хрюкать
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   46 / 1029
вчера в 11:26
ОТ конебомжей одни беды у клубов кляча пришла монако в зоне вылета, паредас пришел вылетели
Знатный визг раздаётся с 4-го места ЛЕ! )))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 11:23
Зениту победы.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   283 / 1029
вчера в 11:19
они же дальтоники называть голубой лазурным
и чем удивишь народ голубые они и в африке пи-ры.
FILL3286
FILL3286
   20 / 1029
вчера в 11:14
Степан с пикерманом будут на крыше голубеньким флагом махать
LOpp
LOpp
   9 / 1029
вчера в 11:11
Почему у СБГ (сине-бело-голубого) Зенита форма лазурная?
Где логика?
tuman960
tuman960
   192 / 1029
вчера в 11:06
А что поросята в белых тапочках уже прибежали?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил РусФут
   183 / 1029
вчера в 10:57
Надеюсь сегодня "затопим" эту желтую подводную лодку, удачи Зениту!
Если из вас иранскую батарейку вытащить - фиг на что вы способны ! Вся голубятня сейчас зависит только от Азмуна ! Простым языком сказать - без него вы в ...ОПЕ!)))))
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил 25процентный клоун
   886 / 1029
вчера в 10:57
За испанцев
знаем , а также за Фенер , Славию .....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил FILL3286
   3 / 1029
вчера в 10:55
только Квинси тащит в еврокубках обезкровленную Севилью в одиночку
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   3 / 1029
вчера в 10:54
обзывать? не в тему?
я за отмену лимита ,чтобы Зенит можно было мешком в открытую называть ,чтобы никакие там Шатовы и Анюковы больше не мучались и нам не стыдно было за питерцев в матчах ЛЕ против турков ,330 передач за игру ,а против ПСЖ 150 тогда будет? нет,я за испанцев ,там нет лимита,там команда ,и я еще погуглю на счет ихнего бюджета,подготовлюсь)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   69 / 1029
вчера в 10:54
В голубой, а не лазурной. Зенит - голубая команда
РусФут
РусФут
   675 / 1029
вчера в 10:53
Надеюсь сегодня "затопим" эту желтую подводную лодку, удачи Зениту!
Miaf
Miaf
   11 / 1029
вчера в 10:52
Голубки гыгыгы молло с передасом одобряют
FILL3286
FILL3286 ответил 25процентный клоун
   20 / 1029
вчера в 10:51
слил вчера ПСЖ ,хотя его и удалить можно было
ОТ конебомжей одни беды у клубов
кляча пришла монако в зоне вылета,
паредас пришел вылетели
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Алексей Коротеев
   3 / 1029
вчера в 10:51
ну мы то знаем кто они))
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