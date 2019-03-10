Джикия: «Впервые за два года в „Спартаке“ мне дали пробить штрафной»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу «красно-белых» над «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ (1:0). Джикия забил единственный гол в этой встрече.

Вторым таймом, если честно, недоволен. Но главное, что победили и заработали три важнейших очка. Сегодня это было главной целью. Предыдущий матч с „Уралом“ был тяжёлым, но мы — «Спартак» и должны играть каждый матч.

Вчера немного отрабатывали штрафные, поэтому дали мне наконец-то пробить – впервые за два года в «Спартаке». Ну и вот гол. Будем чередовать, кто будет бить дальше. Всегда есть над чем работать. Самое главное — это три очка.