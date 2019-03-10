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Джикия: «Впервые за два года в „Спартаке“ мне дали пробить штрафной»

вчера, 21:35
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу «красно-белых» над «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ (1:0). Джикия забил единственный гол в этой встрече.

Вторым таймом, если честно, недоволен. Но главное, что победили и заработали три важнейших очка. Сегодня это было главной целью. Предыдущий матч с „Уралом“ был тяжёлым, но мы — «Спартак» и должны играть каждый матч. 

Вчера немного отрабатывали штрафные, поэтому дали мне наконец-то пробить – впервые за два года в «Спартаке». Ну и вот гол. Будем чередовать, кто будет бить дальше. Всегда есть над чем работать. Самое главное — это три очка.

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Все комментарии
mikysss
mikysss ответил cska plus
   1055 / 1063
сегодня в 09:18
Наглый типпок этот гурзин.
а у тебя полыхает из-за того что он забил? бедный коняжка
cska plus
cska plus
   19 / 1063
сегодня в 07:27
Наглый типпок этот гурзин.
ЮЗИК
ЮЗИК
   285 / 1063
вчера в 23:22
Отыграл сегодня на отлично!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил вoлгoдoн
   11 / 1063
вчера в 23:14
банщик лоббировал как мог,теперь авторитет пошатнулся
Гол интересным местом ему еще долго сниться будет.
МапС
МапС
   200 / 1063
вчера в 22:19
Джикия - наш капитан!!!
за
за
   602 / 1063
вчера в 21:50
Джикия отпахал сегодня на 300%!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   53 / 1063
вчера в 21:46
банщик лоббировал как мог,теперь авторитет пошатнулся
NbKA555
NbKA555
   163 / 1063
вчера в 21:42
Отлично положил!Да и вообще на высшем уровне матч провел!Лучший игрок матча!
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