Кононов: «Мы создали много моментов в матче с „Динамо“»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «Динамо».

Давно не выигрывали. Мы создавали много моментов. «Динамо» перехватило инициативу. Некоторым футболистам было недостаточно времени, чтобы восстановиться. Мы счастливы, мы выиграли игру, мы выиграли дерби.