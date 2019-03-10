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Кононов: «Мы создали много моментов в матче с „Динамо“»

вчера, 21:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «Динамо».

Давно не выигрывали. Мы создавали много моментов. «Динамо» перехватило инициативу. Некоторым футболистам было недостаточно времени, чтобы восстановиться. Мы счастливы, мы выиграли игру, мы выиграли дерби. 

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   535 / 1063
сегодня в 08:39
Готовься к "Зениту" и меньше болтай.
Byvaliy
Byvaliy
   210 / 1063
сегодня в 00:51
Нагло лукавит.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Санкт-Ватутинки
   11 / 1063
вчера в 23:19
Сейчас вылезут конебомжи и скажут, что это не так!
Первыми вылезли спартачи и сказали , что это не так!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1063
вчера в 23:18
Мы создавали много моментов....
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Олежа имеет ввиду моменты у своих ворот?!?
time out
time out ответил Санкт-Ватутинки
   43 / 1063
вчера в 22:55
Сейчас вылезут конебомжи и скажут, что это не так!
Да им и вылезать не надо, они живут на спартаковских ветках.
Denkuz
Denkuz
   139 / 1063
вчера в 22:25
Раз в десять меньше Динамо.
Bjuik
Bjuik
   68 / 1063
вчера в 22:00
Кононов напоминает карпина своей демагогичностью.
за
за
   602 / 1063
вчера в 21:49
Не вижу повода для оптимизма...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Санкт-Ватутинки
   190 / 1063
вчера в 21:44
А это так? Ты доволен игрой Спартака.?
NbKA555
NbKA555
   163 / 1063
вчера в 21:43
С победой КБ!
oFANATo
oFANATo
   105 / 1063
вчера в 21:39
МНОГО МОМЕНТОВ? КАКОЙ МАТЧ СМОТРЕЛ ФИЗРУК?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   45 / 1063
вчера в 21:39
Не разделяю.
Ему виднее,он тренер.
А меня во втором вырвало.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   37 / 1063
вчера в 21:34
Сейчас вылезут конебомжи и скажут, что это не так!
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