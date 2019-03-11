Ривалдо: «Только Неймар может заменить Месси в „Барселоне“»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что клубу стоит начать готовиться к жизни без Лионеля Месси.

Месси с каждым годом всё ближе и ближе к тому моменту, когда он покинет «Барселону». Клуб должен найти ему достойную замену. Кто идеальный вариант? Только Неймар. Если он вернется в «Барселону», это будет здорово.