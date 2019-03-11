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Ривалдо: «Только Неймар может заменить Месси в „Барселоне“»

вчера, 20:41

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что клубу стоит начать готовиться к жизни без Лионеля Месси.

Месси с каждым годом всё ближе и ближе к тому моменту, когда он покинет «Барселону». Клуб должен найти ему достойную замену. Кто идеальный вариант? Только Неймар. Если он вернется в «Барселону», это будет здорово.

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Все комментарии
JackDaw
JackDaw
сегодня в 13:52
А гном уже улетает? На Марс или Юпитер? Где проводы инопланетного будут?
Pancher_95
Pancher_95 ответил ALBA BARCELONA 21
   280 / 1076
сегодня в 01:03
Это ты так думаешь, Барса всегда умела подбирать игроков на смену своим лидерам
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Олег Гусов
   175 / 1076
сегодня в 00:56
Именно потому , что Неймар, играя в Барселоне , стал лидером и задвинул Месси на второй план , его выпихнули из команды !
Попробуй доказать это персоглорам Месси
kust07
kust07
   203 / 1076
сегодня в 00:22
Неймар конченный
BARCDJIN
BARCDJIN
   125 / 1076
вчера в 22:58
Зидан потратит пол состояния Переса на Неймара это не обсуждаитъся, не льзте в планы Зидана..

))))
Олег Гусов
Олег Гусов
   380 / 1076
вчера в 22:50
Именно потому , что Неймар, играя в Барселоне , стал лидером и задвинул Месси на второй план , его выпихнули из команды !
Voinnet
Voinnet
   956 / 1076
вчера в 22:40
Вот бред же. Неймар и близко не стоит с Месси, как болельщик Реала говорю
kotmyshka
kotmyshka
   239 / 1076
вчера в 22:26
Как бы совсем разные они...
Шишанутый
Шишанутый
   18 / 1076
вчера в 22:16
Че его заменять? Барса и без гнома прекрасно играет в своем нынешнем составе. Вспомнить хотя бы как целый месец пока у него травма играли и все матчи выйграли. А как гном вернулся сразу же проиграли! Барсе надо гнать в шею этого пешехода и разгрузить зпрлатную ведомость.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Pancher_95
   139 / 1076
вчера в 22:11
Как бы Неймар тоже не молодеет, 27 уже если не ошибаюсь, Месси в Барселоне уже никто не заменет, ближайшие лет 10 уж точно
В ближайшее лет 40 Месси никто не заменит,даже 100лет.
Pancher_95
Pancher_95
   280 / 1076
вчера в 22:01
Как бы Неймар тоже не молодеет, 27 уже если не ошибаюсь, Месси в Барселоне уже никто не заменет, ближайшие лет 10 уж точно
Romeo 777
Romeo 777
   187 / 1076
вчера в 21:40
Месси в Барселоне никто не заменит. Уровень - космос, притом стабильный на протяжении стольких лет. Уж точно не Неймар.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   61 / 1076
вчера в 21:32
Допустим Лео уйдёт из Барсы года через 3
К тому времени Неймару будет 30, о чем говорит Ривалдо?
У Дембеле шансов в трое больше.
Брулин
Брулин
   67 / 1076
вчера в 21:28
Даже стареющий Месси эффективнее Неймара в самом расцвете сил.
Neymar 10
Neymar 10
   432 / 1076
вчера в 20:59
я считаю этот путь для Неймара пройден . если и есть куда идти после ПСЖ то скорее всего АПЛ или камбэк на родину после 30+ но зачем ? летом нужны точечные усиление парижанам и тренер топовый как Гвардиола или просто хороший как Алегри чтоб все это заработало как надо!
Zenit_84
Zenit_84
   162 / 1076
вчера в 20:59
Не факт
ДСА
ДСА
   183 / 1076
вчера в 20:49
Месси незаменим.
Alex12357
Alex12357
   515 / 1076
вчера в 20:42
А Неймару это нужно?????????
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