Федотов: «Играли скованно с „Краснодаром“»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Для нас был очень сложный матч, но другого не ожидали. Знали, что соперник ведет борьбу за чемпионство, располагает всем, чтобы шагнуть на пьедестал. Мы начали немного скованно, привезли пенальти, но на наш взгляд мы там были первыми на мяче. Благодарность вратарю, он выручил. Мы в одной из контратак забили нужный гол. А затем мы создаем моменты, убегаем, но доиграть до верного не получается… У нас были такие же моменты с «Локомотивом», где мы ведя в счете, не реализовали их, в итоге поплатились тремя очками. У нас при счете 1:0 с «Краснодаром» тоже были моменты, соперник открывался, мы этим воспользовались. Чего мы опасались от соперника? Открывания Ари за спиной, это и случилось. Соперник нас дожал, но мы пошли вперед и смогли отыграться.