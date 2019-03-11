ГлавнаяНовости

Федотов: «Играли скованно с „Краснодаром“»

вчера, 23:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Для нас был очень сложный матч, но другого не ожидали. Знали, что соперник ведет борьбу за чемпионство, располагает всем, чтобы шагнуть на пьедестал. Мы начали немного скованно, привезли пенальти, но на наш взгляд мы там были первыми на мяче. Благодарность вратарю, он выручил. Мы в одной из контратак забили нужный гол. А затем мы создаем моменты, убегаем, но доиграть до верного не получается… У нас были такие же моменты с «Локомотивом», где мы ведя в счете, не реализовали их, в итоге поплатились тремя очками. У нас при счете 1:0 с «Краснодаром» тоже были моменты, соперник открывался, мы этим воспользовались. Чего мы опасались от соперника? Открывания Ари за спиной, это и случилось. Соперник нас дожал, но мы пошли вперед и смогли отыграться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Деменко: «Краснодарцы упускают очки в конце встречи не в первый раз»
Сегодня, 16:32 Комментарии8
Ларин: «Игроки начинают терять мотивацию в „Спартаке-2“»
Сегодня, 16:03 Комментарии15
Гендиректор «Ахмата»: «Пусть судья сам объяснит назначение пенальти»
Сегодня, 15:40 Комментарии11
Мамаев в СИЗО отжимается на брусьях по 100 раз в день
Сегодня, 15:24 Комментарии12
Ростовцев: «„Енисей“ обходится Красноярскому краю в 800 млн рублей в год»
Сегодня, 15:13 Комментарии12
Гильерме: «Планирую поиграть еще лет пять»
Сегодня, 14:48 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
   204 / 1076
сегодня в 14:53
Выполнили заказ Миллера
Палыч82
Палыч82
   356 / 1076
сегодня в 01:13
Гроза авторитетов
kotmyshka
kotmyshka
   239 / 1076
сегодня в 00:41
Скованно?..
ArgonS
ArgonS
   320 / 1076
сегодня в 00:15
Помогли Зениту!
AfrikSimon
AfrikSimon
   113 / 1076
сегодня в 00:13
Взяли очко трудное.
parallels
parallels
   4 / 1076
вчера в 23:25
нормально сыграли.
Balanenok
Balanenok
   237 / 1076
вчера в 23:07
Это было, Краснодар не стоит бояться, на контратаках ловится элементарно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100