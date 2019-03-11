Балашов: «Матч „Арсенал“ - „Енисей“ состоится в Туле»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что домашний стадион в Туле допущен к проведению матчей РПЛ.
Действительно мы получили официальное разрешение из РПЛ. Игра «Арсенал» — «Енисей» 16 марта состоится в Туле. Уже сейчас на поле стадиона «Центральный» можно проводить матчи РПЛ. Представители Лиги также прислали список мероприятий, которые необходимо проделать до матча, чтобы качество газона стало ещё лучше. Мы, естественно, взяли на себя эти обязательства, и могу ответственно заявить, что работа по подготовке поля будет продолжаться вплоть до 16 марта, когда пройдёт игра.
Аленичев в Туле начинал , в Туле ему и отставку получить приятней .
Аленичев в Туле начинал , в Туле ему и отставку получить приятней .
Удачи Арсеналу .
Удачи Арсеналу .