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Балашов: «Матч „Арсенал“ - „Енисей“ состоится в Туле»

вчера, 19:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей16.03.2019 в 19:00 Не начался

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что домашний стадион в Туле допущен к проведению матчей РПЛ.

Действительно мы получили официальное разрешение из РПЛ. Игра «Арсенал» — «Енисей» 16 марта состоится в Туле. Уже сейчас на поле стадиона «Центральный» можно проводить матчи РПЛ. Представители Лиги также прислали список мероприятий, которые необходимо проделать до матча, чтобы качество газона стало ещё лучше. Мы, естественно, взяли на себя эти обязательства, и могу ответственно заявить, что работа по подготовке поля будет продолжаться вплоть до 16 марта, когда пройдёт игра.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   237 / 1076
сегодня в 02:03
Енисей в грязи будет кувыркаться.
нефтегаз
нефтегаз
   943 / 1076
вчера в 20:36
гинера этот матч не интересует,дал добро
За адекватность
За адекватность
   45 / 1076
вчера в 20:18
"и могу ответственно заявить, что работа по подготовке поля будет продолжаться вплоть до 16 марта, когда пройдёт игра."К матчу с ЦСКА поле готовить нужно было "ответственно". Жаль не времена инквизиции, те бы точно дыбу подготовили со всей ответственностью для подобных..
EAGuar As
EAGuar As ответил pavkur
   75 / 1076
вчера в 20:03
А как же иначе .
Аленичев в Туле начинал , в Туле ему и отставку получить приятней .
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 1076
вчера в 20:01
Вот и хорошо .
Удачи Арсеналу .
pavkur
pavkur
   42 / 1076
вчера в 19:58
А Енисею в Туле играть можно, так сказать, рылом вышел.
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