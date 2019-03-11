Балашов: «Матч „Арсенал“ - „Енисей“ состоится в Туле»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил, что домашний стадион в Туле допущен к проведению матчей РПЛ .

Действительно мы получили официальное разрешение из РПЛ . Игра «Арсенал» — «Енисей» 16 марта состоится в Туле. Уже сейчас на поле стадиона «Центральный» можно проводить матчи РПЛ . Представители Лиги также прислали список мероприятий, которые необходимо проделать до матча, чтобы качество газона стало ещё лучше. Мы, естественно, взяли на себя эти обязательства, и могу ответственно заявить, что работа по подготовке поля будет продолжаться вплоть до 16 марта, когда пройдёт игра.