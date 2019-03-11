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Каррера - о возможном возвращении в «Спартак»: «В футболе возможно всё»

вчера, 21:45

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал, с какой целью он прилетел в Москву.

Я приехал увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных. Возможно ли возвращение в «Спартак»? В футболе возможно всё. Поэтому – никогда не говори никогда.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответил Abverin
   474 / 1076
сегодня в 20:25
Моя твоя не понимай.
Я вот тоже не особо понимаю, с чего это Зенит интересы тренера принципиального соперника ставит выше интересов клуба и собственных болельщиков.

Мои слова это отсылка к песне, которую в вк вспоминают каждый сентябрь на равне с Шафутинским

Abverin
Abverin ответил Bastardo
   81 / 1076
сегодня в 16:04
Звучит бредовее, чем то, что в тот день (02.09) в Спб от выступления местной группы 2007го года разлива сгорел сентябрь, а потому команда, мнившая себя убийцами, иначе сыграть не могла, и после пролитой крови листья рассказали за нулевую ничью.
Моя твоя не понимай.
Bastardo
Bastardo ответил Abverin
   474 / 1076
сегодня в 14:20
Это исключение из правила, Зенит пожалел физрука перед увольнением.
Звучит бредовее, чем то, что в тот день (02.09) в Спб от выступления местной группы 2007го года разлива сгорел сентябрь, а потому команда, мнившая себя убийцами, иначе сыграть не могла, и после пролитой крови листья рассказали за нулевую ничью.
Abverin
Abverin ответил Bastardo
   81 / 1076
сегодня в 12:54
И много голов было забито в последнем матче? Тогда главным ещё был Массимо
Это исключение из правила, Зенит пожалел физрука перед увольнением.
RIR68
RIR68
   269 / 1076
сегодня в 11:59
два раза в одну и ту же баню не войти)
Bastardo
Bastardo ответил Abverin
   474 / 1076
сегодня в 06:47
Зенит всегда был за Кареру, при нем пупсня меньше 4-х мячей из Питера не увозила.
И много голов было забито в последнем матче? Тогда главным ещё был Массимо
Пупсик на спартак
Пупсик на спартак
   837 / 1076
сегодня в 05:17
Главное чтобы рианчо взял, чтобы было кому его заменить.
Багров-брат
Багров-брат
   178 / 1076
сегодня в 03:04
Дениска не допустит возвращения. ОПГ Ромашка ещё в силе под покровительством Лёни киевского...)))
Nikola45
Nikola45
   10 / 1076
сегодня в 00:23
Деньги закончились! Пора Федуна доить )))
viv
viv
   41 / 1076
вчера в 23:35
Физрук:"Ну возьмите меня..."
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Гуливер
   258 / 1076
вчера в 23:35
Если найдёт багаж Аленичева..
Похоже сам алейничев не знает где его багаж, в спартаке его давно потеряли
Kuprin
Kuprin
   511 / 1076
вчера в 23:31
Запал на бабосики Федуна
kust07
kust07
   203 / 1076
вчера в 23:17
Пока в команде Глушаков там делать не хрен
ziborock
ziborock
   66 / 1076
вчера в 23:04
Пока Каррера был тренером Спартака Зенит не выиграл ни одного трофея, а 5 место стало их любимым!)))
ziborock
ziborock ответил parallels
   66 / 1076
вчера в 22:59
каррерим!
Семакакаем!)
Abverin
Abverin ответил Miaf
   81 / 1076
вчера в 22:44
Бомжи так хотят вернуть Карреру, видимо забыли .как он их лишил чемпионства и унизил в луческой.
Зенит всегда был за Кареру, при нем пупсня меньше 4-х мячей из Питера не увозила.
Miaf
Miaf
   22 / 1076
вчера в 22:41
Бомжи так хотят вернуть Карреру, видимо забыли .как он их лишил чемпионства и унизил в луческой.
Гавроша
Гавроша
   79 / 1076
вчера в 22:34
Надо его назад к пупсикам.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   17 / 1076
вчера в 22:32
Кареру ждет вся страна, весь мир отказался, с ним необычайно весело.
mat73
mat73
   289 / 1076
вчера в 22:32
Было бы здорово!
МапС
МапС
   174 / 1076
вчера в 22:30
Я только ЗА ! В конце сезона с Кононовым точняк определятся. Думаю, что на выход. Посмотрим.
Николай 86
Николай 86
   381 / 1076
вчера в 22:22
Возвращайся, ждем. Эта отставка - самое глупое решение нашего руководства. Лучше б номера 8 с корешами выгнали
Caniggia
Caniggia
   32 / 1076
вчера в 22:14
А почему бы и нет. Сейчас Спартак по игре убог, жалок и беспросветен. При Каррере вроде повеселее было.
Морозовский
Морозовский
   14 / 1076
вчера в 22:14
Пусть возвращается - веселее будет!
Гуливер
Гуливер
   205 / 1076
вчера в 22:13
Если найдёт багаж Аленичева..
makkie
makkie
   36 / 1076
вчера в 22:11
Вернется Массимо и снова коней будет вертеть из матча в матч :)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Aerobniy
   258 / 1076
вчера в 22:04
Давно пора, а то такая скука, ни 7-0 тебе, ни Тосно.
Не согласен, глушаков задницей стал забивать в свои ворота, так что шоу продолжается.
санек002
санек002 ответил time out
   503 / 1076
вчера в 21:58
Что-то мало на ветке вонючек собралось? Не успели набежать?
эти ,особенно паралельный и недо навсегда из цска все переплевывают!!
time out
time out
   58 / 1076
вчера в 21:55
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       3 / 1076
    вчера в 21:54
    Семь далеко не предел, хочет перебить :)
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