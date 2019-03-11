Каррера - о возможном возвращении в «Спартак»: «В футболе возможно всё»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал, с какой целью он прилетел в Москву.
Я приехал увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных. Возможно ли возвращение в «Спартак»? В футболе возможно всё. Поэтому – никогда не говори никогда.
Мои слова это отсылка к песне, которую в вк вспоминают каждый сентябрь на равне с Шафутинским
https://www.youtube.com/watch?v=2SAGSWKiBpY
Мои слова это отсылка к песне, которую в вк вспоминают каждый сентябрь на равне с Шафутинским