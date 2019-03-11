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Мещеряков: «Если у вас есть вопросы по Смолову, посмотрите матч с „Анжи“»

вчера, 18:05
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал вызов в сборную России нападающего Федора Смолова.

Хочу пожелать игрокам хорошо подготовиться к предстоящим матчам и показать достойный результат. Не хочу делать акцент на футболистах «Локомотива», потому что в сборной нет клубных пристрастий - все одна команда с одной целью.

Но что касается вызова Смолова, то если у кого-то есть вопросы - можно посмотреть на вчерашний матч и то, как он в нем играл. Но, опять же, выбор состава - дело исключительно главного тренера сборной.

Гол Смолова вчера помог «Локомотиву» одержать победу над «Анжи». 

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Игорь Солнцев
   142 / 1076
сегодня в 11:04
Анжи показатель высокого футбола?
Да ну, куда им там ! 14 место в чемпе . Примерно, как Вильярреал, у тех , правда, еще хуже !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 1076
вчера в 18:52
То есть победа над банкротом с бесплатно играющими остатками игроков - это весомый показатель для вызова в сборную?)
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 1076
вчера в 18:52
Гол как гол .
ekliziast
ekliziast
   253 / 1076
вчера в 18:47
Стас Смоловым будет шантажировать Дзюбу,что бы тот не расслаблялся.
particular
particular
   5 / 1076
вчера в 18:32
К сожалению, Смолов, - это раскрученный бренд с непомерными ожиданиями и слабым выхлопом... Что было - то прошло... Продукт эпохи лимита...
4RT
4RT
   382 / 1076
вчера в 18:30
Видели мы этот матч,кучу моментов запорол твой дядя Федор
drug01
drug01
   135 / 1076
вчера в 18:28
Федя уже достиг потолка как Дзюба!
Twisted
Twisted
   565 / 1076
вчера в 18:27
Сумел что то сотворить только в матче с аутсайдером с молодёжным составом и понеслась)
Capitan555
Capitan555
   808 / 1076
вчера в 18:26
1 матч не показатель.....
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 18:21
Чего спорить, Федя совсем не тот.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   53 / 1076
вчера в 18:17
Анжи показатель высокого футбола?
kotmyshka
kotmyshka
   239 / 1076
вчера в 18:13
Сборная Бельгии и Анжи...
ArgonS
ArgonS
   320 / 1076
вчера в 18:09
Лучше ЧМ еще раз посмотреть.
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