Мещеряков: «Если у вас есть вопросы по Смолову, посмотрите матч с „Анжи“»

Председатель совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал вызов в сборную России нападающего Федора Смолова.

Хочу пожелать игрокам хорошо подготовиться к предстоящим матчам и показать достойный результат. Не хочу делать акцент на футболистах «Локомотива», потому что в сборной нет клубных пристрастий - все одна команда с одной целью.

Но что касается вызова Смолова, то если у кого-то есть вопросы - можно посмотреть на вчерашний матч и то, как он в нем играл. Но, опять же, выбор состава - дело исключительно главного тренера сборной.