Мусаев: «Надо было забивать пенальти и реализовывать шансы»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Оренбургом».

Игра получилась в фазе атаки с наличием ряда хороших моментов. Было много обостряющих передач, надо было забивать пенальти и реализовывать шансы. Когда ты много времени проводишь в атаке, другое дело, когда появляется нервозность у защитников. После пропущенного мяча мы прибавили в агрессии, забили два гола, но не смогли забить третий мяч, после стандарта пропустили. Психология? Я думаю, да, плюс силы закончились и не было свежести. Да, решили себя поберечь, но этого делать было нельзя.