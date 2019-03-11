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Мусаев: «Надо было забивать пенальти и реализовывать шансы»

вчера, 22:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Оренбургом».

Игра получилась в фазе атаки с наличием ряда хороших моментов. Было много обостряющих передач, надо было забивать пенальти и реализовывать шансы. Когда ты много времени проводишь в атаке, другое дело, когда появляется нервозность у защитников. После пропущенного мяча мы прибавили в агрессии, забили два гола, но не смогли забить третий мяч, после стандарта пропустили. Психология? Я думаю, да, плюс силы закончились и не было свежести. Да, решили себя поберечь, но этого делать было нельзя.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   237 / 1076
сегодня в 12:36
Одно нытье уже 9 игр подряд.
Adepta
Adepta
   158 / 1076
сегодня в 00:19
Это все последствия спартача шалимова.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   130 / 1076
сегодня в 00:17
Меньше попусту бегать нужно было.
Морозовский
Морозовский
   14 / 1076
вчера в 23:44
Последнее предложение - враньё! И на левые пендали рассчитывать не солидно! Флюгер - говорит то, что ему велят другие. "Оренбург" играл мне кажется не в полную силу.
Аксинья
Аксинья ответил bankirr
   73 / 1076
вчера в 23:32
Примерно как Зенит-ростов 5-0, так?
И не меньше...но там есть бабки, а нет тренера как и в Зене...
bankirr
bankirr ответил Аксинья
   1075 / 1076
вчера в 23:25
Дежурная отмазка...С таким составом надо всех рвать...
Примерно как Зенит-ростов 5-0, так?
За адекватность
За адекватность ответил Аксинья
   45 / 1076
вчера в 23:14
Дежурная отмазка...С таким составом надо всех рвать...
Приветствую. Да как минимум у 4-х клубов состав не хуже."Да, решили себя поберечь, но этого делать было нельзя.". Вот это плохо, на мой взгляд. Каждый год задача минимум попасть в ЕК (не про "Краснодар", про все наши клубы), а потом тяжело, через 2 на третий, и.т.п.
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   820 / 1076
вчера в 23:07
кто же мешал ?
Аксинья
Аксинья
   73 / 1076
вчера в 23:02
Дежурная отмазка...С таким составом надо всех рвать...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   192 / 1076
вчера в 22:58
Так и мимо лч пролететь можно
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