РПЛ максимально обеспечит безопасность на матче «Спартак» - «Зенит»

вчера, 14:27

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин сообщил, что Премьер-Лига совместно с МВД примет максимальные меры для обеспечения безопасности на матчах 20-тура чемпионата страны, которые пройдут 17 марта в Москве.

17 марта в Москве пройдут матчи «Спартак» - «Зенит» и «Локомотив» - «Краснодар».

Матчи разведены по разным концам Москвы. Думаю, что коллеги из МВД справятся совместно с нами. Приложим все усилия, чтобы матчи прошли в хорошей, спокойной обстановке.

Напомним, что «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.