ГлавнаяНовости

РПЛ максимально обеспечит безопасность на матче «Спартак» - «Зенит»

вчера, 14:27

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин сообщил, что Премьер-Лига совместно с МВД примет максимальные меры для обеспечения безопасности на матчах 20-тура чемпионата страны, которые пройдут 17 марта в Москве.

17 марта в Москве пройдут матчи «Спартак» - «Зенит» и «Локомотив» - «Краснодар».

Матчи разведены по разным концам Москвы. Думаю, что коллеги из МВД справятся совместно с нами. Приложим все усилия, чтобы матчи прошли в хорошей, спокойной обстановке.

Напомним, что «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ахмат»: «Отношения Швеца с агентом не повлияют на его работу с клубом»
Сегодня, 13:12 Комментарии1
«Динамо»: «Эксперты РПЛ отметили значительные улучшения газона»
Сегодня, 11:07 Комментарии5
Караваев: «Слуцкий повысил голос - и мы забили четыре гола»
Сегодня, 09:17 Комментарии8
Караваев: «О вызове в сборную узнал из сообщения в мессенджере»
Сегодня, 08:55 Комментарии4
Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе»
Сегодня, 08:43 Комментарии26
Гулиев: «Матч с „Зенитом“ нужно обязательно выигрывать»
Сегодня, 05:56 Комментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alladins
Alladins
   142 / 1090
вчера в 18:16
Как вообще можно посещать фердун-арену?
Egorium
Egorium
   162 / 1090
вчера в 17:13
Дивизию ВВ нужно вызывать, от свиней отбиваться.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   110 / 1090
вчера в 16:57
Зенит победит!
Don trambon
Don trambon ответил FILL3286
   89 / 1090
вчера в 15:53
Бакланы пронесут фаеры между ног
между ног спартачей гыгыгы
Miaf
Miaf
   28 / 1090
вчера в 15:51
Как бы не проверяли, бомжи все равно в опах файеры пронесут
мяч квадратный
мяч квадратный
   754 / 1090
вчера в 15:21
    Egorium
    Egorium
       162 / 1090
    вчера в 14:59
    Пупсики опять все с ножами припрутся.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       35 / 1090
    вчера в 14:58
    Нужно доп. уборщиков нанять будет, что бы после шарфопада кб тряпки собирать-выкидывать.
    Balanenok
    Balanenok
       187 / 1090
    вчера в 14:45
    От свиней всего можно ожидать, на поле опять повалят, когда глушаков попой себе гол забьет.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1090
    вчера в 14:38
    Глаз, да глаз нужен за спартачами. Они любят подпалить федуновскую арену. Фигли, не своё не жалко. Гыгыгы
    FILL3286
    FILL3286
       32 / 1090
    вчера в 14:32
    Бакланы пронесут фаеры между ног
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100