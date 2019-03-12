УЕФА просит Петербург разместить фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что УЕФА предложил властям города разместить еще одну фан-зону Евро-2020 года на Дворцовой площади, наряду с площадкой для болельщиков на Конюшенной площади города.

Фан-зону мы предлагаем на Конюшенной площади, хотя УЕФА просит, чтобы мы выделили и Дворцовую площадь. Но как было сказано Александром Дмитриевичем Бегловым, вопрос этот очень сложный, но будем, тем не менее, рассматривать его, потому что у нас в этот июньский период много других мероприятий проходят на Дворцовой площади.