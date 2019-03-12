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УЕФА просит Петербург разместить фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади

вчера, 13:09

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что УЕФА предложил властям города разместить еще одну фан-зону Евро-2020 года на Дворцовой площади, наряду с площадкой для болельщиков на Конюшенной площади города.

Фан-зону мы предлагаем на Конюшенной площади, хотя УЕФА просит, чтобы мы выделили и Дворцовую площадь. Но как было сказано Александром Дмитриевичем Бегловым, вопрос этот очень сложный, но будем, тем не менее, рассматривать его, потому что у нас в этот июньский период много других мероприятий проходят на Дворцовой площади.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
   1078 / 1090
вчера в 14:33
Не надо ничего на Дворцовой площади!Оставьте ее красивой и свободной! Зассут весь Эрмитаж.Бочками с пивом Дюковским обставите площадь,так и колонну Александрийскую смоют.
mat73
mat73
   279 / 1090
вчера в 14:01
А может им еще и ключи от квартиры, где деньги лежат?
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил FILL3286
   490 / 1090
вчера в 13:41
В конюшне разместите,стыдно за зенит
Главное, чтобы не в свинарнике.
Суеверный
Суеверный
   242 / 1090
вчера в 13:20
Впервые финальная часть Чемпионата Европы пройдет в 12-ти странах. Пожелание о подобном размещении фан-зоны в Питере это уже "вишенка на торте".
КЭТиК
КЭТиК
   172 / 1090
вчера в 13:16
Проблем с этим не будет.
FILL3286
FILL3286
   32 / 1090
вчера в 13:12
В конюшне разместите,стыдно за зенит
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