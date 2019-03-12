Бышовец: «„Спартак“ играет с „Зенитом“ дома, это преимущество для них»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».
Я бы, прежде всего, обратил внимание на то, что именно «Спартак» принимает «Зенит». А не наоборот. Это дает спартаковцам преимущество. Весьма принципиальный момент, как и сам итог матча. Мне кажется, что, несмотря на оставшееся количество игр в чемпионате, результат этой встречи может существенно повлиять на окончательное распределение мест. Но не стоит забывать, что в этот же день чуть ранее играют «Локомотив» и «Краснодар». И здесь итог матча чрезвычайно важен.
Что же касается поединка «Спартак» - «Зенит», то, если говорить предельно простым языком, получается следующее: либо «Зенит» укрепит свое положение, либо спартаковцы обострят гонку за чемпионским званием. Вместе с «Локомотивом», «Краснодаром», ЦСКА…
«Спартак» в прошлом туре обыграл «Динамо» (1:0), а «Зенит» - «Уфу» (2:1).
Возможно и иное : разгромят. Но это менее вероятно.
Возможно и иное : разгромят. Но это менее вероятно.
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
ИБО ТЕРПЕТЬ ПОЗОР НАРОДНЫХ НЕ В СИЛАХ БУДУТ
БОЖЕ ДАЙ ИМ СИЛ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА В ФНЛ
И ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ ПЕРДИВОМ ДА ИЗБАВЬ ИХ ОТ ЛУКАВОГО
ВО ИМЯ ВЕЛИКОГО ЗЕНИТА !
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
ИБО ТЕРПЕТЬ ПОЗОР НАРОДНЫХ НЕ В СИЛАХ БУДУТ
БОЖЕ ДАЙ ИМ СИЛ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА В ФНЛ
И ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ ПЕРДИВОМ ДА ИЗБАВЬ ИХ ОТ ЛУКАВОГО
ВО ИМЯ ВЕЛИКОГО ЗЕНИТА !
Я уверен, что ни один человек не мог до такого додуматься! Ну Бышовец, ну пророк!!!
Давно он из ума вышел, предполагаю так с октября 1988 года!!!
Я уверен, что ни один человек не мог до такого додуматься! Ну Бышовец, ну пророк!!!
Давно он из ума вышел, предполагаю так с октября 1988 года!!!