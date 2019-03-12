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Бышовец: «„Спартак“ играет с „Зенитом“ дома, это преимущество для них»

вчера, 14:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2019 в 19:00 Не начался

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

 Я бы, прежде всего, обратил внимание на то, что именно «Спартак» принимает «Зенит». А не наоборот. Это дает спартаковцам преимущество. Весьма принципиальный момент, как и сам итог матча. Мне кажется, что, несмотря на оставшееся количество игр в чемпионате, результат этой встречи может существенно повлиять на окончательное распределение мест. Но не стоит забывать, что в этот же день чуть ранее играют «Локомотив» и «Краснодар». И здесь итог матча чрезвычайно важен.

Что же касается поединка «Спартак» - «Зенит», то, если говорить предельно простым языком, получается следующее: либо «Зенит» укрепит свое положение, либо спартаковцы обострят гонку за чемпионским званием. Вместе с «Локомотивом», «Краснодаром», ЦСКА

«Спартак» в прошлом туре обыграл «Динамо» (1:0), а «Зенит» - «Уфу» (2:1). 

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   109 / 1090
вчера в 21:22
С такой игрой свиньи могут легко слить и опозориться.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   255 / 1090
вчера в 19:41
Я думаю будет ничья
112910415
112910415
   106 / 1090
вчера в 17:13
Можно предположить, что красно-белые обыграют лазурных.
Возможно и иное : разгромят. Но это менее вероятно.
Zenit_84
Zenit_84
   171 / 1090
вчера в 15:33
Посмотрим еще
leopit
leopit
   65 / 1090
вчера в 15:20
Никаких надежд у Спартака нет и не предвидется!Печаль-бяда!
мяч квадратный
мяч квадратный
   754 / 1090
вчера в 15:16
Такой зенит даже такому спартаку по зубам.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   165 / 1090
вчера в 15:15
ЧУЮ ПОЛЕТЯТ КБ РОЗЫ С ТРИБУН И ПОТЯНУТСЯ ЗРИТЕЛИ К ВЫХОДУ
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
ИБО ТЕРПЕТЬ ПОЗОР НАРОДНЫХ НЕ В СИЛАХ БУДУТ
БОЖЕ ДАЙ ИМ СИЛ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА В ФНЛ
И ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ ПЕРДИВОМ ДА ИЗБАВЬ ИХ ОТ ЛУКАВОГО
ВО ИМЯ ВЕЛИКОГО ЗЕНИТА !
kotmyshka
kotmyshka
   251 / 1090
вчера в 15:11
Статистика за Спартак...
grazie100
grazie100
   486 / 1090
вчера в 15:05
Нужно ли биться Зениту в Испании, если у него через два дня б. игра со Спартаком , где будут важны очки или опять возмёт верх иррациональность с подачи умников из РФПЛ , кстати только эти две командызарабатывают очки для России и премии для этих московских чиновников от футбола. Почему не дать было 3 дня пред важными играми знают только в Спартаке и состовители календаря в Москве. ,, Гвозди бы делать из этих людей - не было в мире смешнее гвоздей."
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
вчера в 15:02
"......либо «Зенит» укрепит свое положение, либо спартаковцы обострят гонку за чемпионским званием."
Я уверен, что ни один человек не мог до такого додуматься! Ну Бышовец, ну пророк!!!
Давно он из ума вышел, предполагаю так с октября 1988 года!!!
Abverin
Abverin
   83 / 1090
вчера в 14:58
Зениту удачи на фердун-арене, правда, там играть почти невозможно.
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 14:46
Спартаку после неудач с Шерифом и Актобе разницы нет где позориться.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1090
вчера в 14:40
Зениту пофиг на какой арене размазывать свиней. Гыгыгы
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