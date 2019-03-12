Бышовец: «„Спартак“ играет с „Зенитом“ дома, это преимущество для них»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

Я бы, прежде всего, обратил внимание на то, что именно «Спартак» принимает «Зенит». А не наоборот. Это дает спартаковцам преимущество. Весьма принципиальный момент, как и сам итог матча. Мне кажется, что, несмотря на оставшееся количество игр в чемпионате, результат этой встречи может существенно повлиять на окончательное распределение мест. Но не стоит забывать, что в этот же день чуть ранее играют «Локомотив» и «Краснодар». И здесь итог матча чрезвычайно важен.