Егоров: «Опробуем VAR в микроматчах на стадионе „Янтарь“»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о том, как в России проходит тестирование VAR .

Судьи VAR два дня будут работать на стадионе «Янтарь» — обслуживать микроматчи. Уже не постановочные моменты, а так, как пройдет все в игре. Что касается игр чемпионата, там вся работа по-прежнему идет в режиме офлайн. Люди из VAR -комнаты не могут никакую информацию передавать арбитрам на поле.

Что до ошибок в предыдущем туре, я бы сослался на нервозность. Кто-то перенервничал, кто-то лишнюю карточку показал или недопоказал. Все-таки первый матч после перерыва. Сейчас матчи прошли без серьезных ошибок, целенаправленно готовимся к следующему туру. Там ждут очень серьезные игры.