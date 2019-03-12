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Егоров: «Опробуем VAR в микроматчах на стадионе „Янтарь“»

вчера, 14:08

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о том, как в России проходит тестирование VAR.

Судьи VAR два дня будут работать на стадионе «Янтарь» — обслуживать микроматчи. Уже не постановочные моменты, а так, как пройдет все в игре. Что касается игр чемпионата, там вся работа по-прежнему идет в режиме офлайн. Люди из VAR-комнаты не могут никакую информацию передавать арбитрам на поле.

Что до ошибок в предыдущем туре, я бы сослался на нервозность. Кто-то перенервничал, кто-то лишнюю карточку показал или недопоказал. Все-таки первый матч после перерыва. Сейчас матчи прошли без серьезных ошибок, целенаправленно готовимся к следующему туру. Там ждут очень серьезные игры.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   226 / 1090
вчера в 18:34
Вот вам и человеческий фактор ! Кто-то из арбитров не доел ,кто-то не доспал ,кто-то перенервничал ......!!!!!!! Вводите уже свою VAR ,мать вашу ! Задолбали !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Михаил Славнов
   226 / 1090
вчера в 18:30
Председателем комиссии по вводу этого новшества нужно назначить фердуна.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       18 / 1090
    вчера в 18:06
    Председателем комиссии по вводу этого новшества нужно назначить фердуна.
    kotmyshka
    kotmyshka
       251 / 1090
    вчера в 17:06
    ВАР всем в помощь...
    За адекватность
    За адекватность ответил ДСА
       51 / 1090
    вчера в 14:43
    Судьям надо купить очки, они даже с помощью ВАР ошибки допускают.
    Да не только судьи. Некоторые даже после просмотра видеоповтора заявляют, что 2 игрока нарушили правила одновременно.
    ДСА
    ДСА
       204 / 1090
    вчера в 14:20
    Судьям надо купить очки, они даже с помощью ВАР ошибки допускают.
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