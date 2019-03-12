Сафонов - о стадионе в Туле: «Динамику мы оцениваем положительно»

Заместитель директора по безопасности РФПЛ Александр Сафонов прокомментировал решение допуска стадиона «Арсенала» к проведению матчей РПЛ .

Прошло уже достаточно времени с начала весны, стало теплее. Уже даже по этим показателям состояние газона улучшилось. Молодая трава дала всходы. Была стрижка газона. А физические параметры изначально были приемлемыми для игры в футбол: отскок мяча, плотность и влажность газона, температура корневой системы и поля.

Нужно учитывать, что до матча еще пять дней, и динамику мы оцениваем положительно.