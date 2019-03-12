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Сафонов - о стадионе в Туле: «Динамику мы оцениваем положительно»

вчера, 14:01

Заместитель директора по безопасности РФПЛ Александр Сафонов прокомментировал решение допуска стадиона «Арсенала» к проведению матчей РПЛ

Прошло уже достаточно времени с начала весны, стало теплее. Уже даже по этим показателям состояние газона улучшилось. Молодая трава дала всходы. Была стрижка газона. А физические параметры изначально были приемлемыми для игры в футбол: отскок мяча, плотность и влажность газона, температура корневой системы и поля.

Нужно учитывать, что до матча еще пять дней, и динамику мы оцениваем положительно.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As ответил Egorium
   82 / 1090
вчера в 19:46
Нда , тяжело найти в России другой полумиллионный город , где на матчи 10000 гарантировано приходят .
EAGuar As
EAGuar As ответил Mekrash
   82 / 1090
вчера в 19:43
Уж лучше натуральный газон чем синтетика .
Egorium
Egorium
   162 / 1090
вчера в 16:06
Мучение для Тулы содержать такой стадион.
Mekrash
Mekrash
   351 / 1090
вчера в 14:52
Молодая трава дала всходы и ее сразу же подстригли.
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