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Егоров: «Арбитр ошибочно назначил пенальти в матче „Ахмат“ - „Урал“»

вчера, 13:47
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 19-го тура РПЛ «Ахмат» - «Урал» должен был зафиксировать фол в нападении вместо назначения пенальти в ворота екатеринбуржцев.

Говорю свое мнение. То, что я видел вчера, мне легче объяснить, что это фол в нападении.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что главный судья матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» Павел Кукуян ошибся, назначив пенальти в ворота его команды.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   189 / 1090
вчера в 18:32
ВАР почему не вводим?
Россия как обычно во всём отстаёт от мира!
SHMEL
SHMEL
   76 / 1090
вчера в 16:07
Странная ошибочка...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   327 / 1090
вчера в 14:52
Г-н Егоров, мнение высказывают, а не говорят...
За адекватность
За адекватность
   51 / 1090
вчера в 14:38
"Говорю свое мнение." VAR введите, там виднее будет, и особо на мнения будет по....
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1090
вчера в 14:27
Так о том и речь ,что там фол в нападении ,но защитник Урала то разбогател))
drug01
drug01
   133 / 1090
вчера в 14:15
Пошли ошибки....
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
вчера в 13:59
А зачем нам мнение каково то Егорова? На его мнение всем наплевать, КДК его вообще ни во что не ставит.
То, что там нарушение, было видно сразу. Вот только зачем игрок Урала его рукой откинул? Сказочный идиот!
Abverin
Abverin
   83 / 1090
вчера в 13:54
Неужели спартак так низко мстит Уралу, как когда-то мстил Тосно?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   53 / 1090
вчера в 13:52
У кукуяна что ни матч, то ошибка, влияющая на исход матча, может быть, им рулит Симонян?
Nafnafik
Nafnafik
   116 / 1090
вчера в 13:51
Кукуян всегда ошибается за твердую валюту.
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