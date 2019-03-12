Егоров: «Арбитр ошибочно назначил пенальти в матче „Ахмат“ - „Урал“»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 19-го тура РПЛ «Ахмат» - «Урал» должен был зафиксировать фол в нападении вместо назначения пенальти в ворота екатеринбуржцев.
Говорю свое мнение. То, что я видел вчера, мне легче объяснить, что это фол в нападении.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что главный судья матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» Павел Кукуян ошибся, назначив пенальти в ворота его команды.
Россия как обычно во всём отстаёт от мира!
Россия как обычно во всём отстаёт от мира!
То, что там нарушение, было видно сразу. Вот только зачем игрок Урала его рукой откинул? Сказочный идиот!
То, что там нарушение, было видно сразу. Вот только зачем игрок Урала его рукой откинул? Сказочный идиот!