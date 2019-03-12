Егоров: «Арбитр ошибочно назначил пенальти в матче „Ахмат“ - „Урал“»

вчера, 13:47

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 19-го тура РПЛ «Ахмат» - «Урал» должен был зафиксировать фол в нападении вместо назначения пенальти в ворота екатеринбуржцев.

Говорю свое мнение. То, что я видел вчера, мне легче объяснить, что это фол в нападении.