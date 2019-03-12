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«Спартак» пригласил Карреру на матч с «Зенитом»

вчера, 18:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2019 в 19:00 Не начался

«Спартак» пригласил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру на поединок 20-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» приглашает Массимо на предстоящий воскресный матч премьер-лиги, в котором соперником нашей команды станет питерский «Зенит». Итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе «Открытие Арены» и памятный подарок от клуба. Добро пожаловать, Массимо!

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Nikola45
   226 / 1090
сегодня в 11:57
Анекдот напоминает! Когда Лев попал в капкан, а Обезьны решили поиздеваться над ним!
Ты ещё вспомни когда лиса гналась за зайцем и застряла меж двух берёз ,а заяц сзади над ней надругался ! ))))))) И , ЛЕВ , не сильно ли сказано ? ))
Nikola45
Nikola45 ответил Алексей Коротеев
   8 / 1090
сегодня в 08:22
Массимо мы всегда рады !
А вот Куккарела Вам не рад ))
Nikola45
Nikola45 ответил Алексей Коротеев
   8 / 1090
сегодня в 08:18
Главное голубых нагнуть и так оставить ! Привыкайте к такой позе ! )))))))))))))))
Анекдот напоминает!
Когда Лев попал в капкан, а Обезьны решили поиздеваться над ним!
Nikola45
Nikola45
   8 / 1090
сегодня в 08:17
А Кукаррела послал их с их приглашением ))
Браво Массимо ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил pavkur
   226 / 1090
сегодня в 01:31
Так и тарасцы с Шерифом и Актобе не блистали, не говоря о Муре.
Главное голубых нагнуть и так оставить ! Привыкайте к такой позе ! )))))))))))))))
kust07
kust07
   230 / 1090
вчера в 23:54
Приглашают посмотреть на Глушакова)
yk2ru
yk2ru
   458 / 1090
вчера в 22:47
Судья за Зенит, 100 процентов, будет. Их суммы чаевых, надутые газом, не перебить никому.
grazie100
grazie100 ответил Nikola45
   486 / 1090
вчера в 22:38
Москальков???Вот почему Федун устраивает это цирк-шоу. Самое великое в мире с🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷во.Надеемся что и Рейнгольдушка прибежит. Все приготовились и в календаре, с судьёй подсуетились ,Карреру пригласили , а вообщем хрюши они везде всегда хрюши и в столице они тоже хрюши...
yk2ru
yk2ru
   458 / 1090
вчера в 22:13
Пригласили Массимо для тайных переговоров с руководством Зенита, которое тоже будет на этом матче. Настало у них время поискать нового тренера для Зенита, они к итальянцам хорошо настроены.
grazie100
grazie100
   486 / 1090
вчера в 22:12
Спартак готовится к грандиозному шоу и пригласил даже Карреру . Два дня после гостевой игры в Испании , а Спартак отдыхает перед матчем 7 дней ,старались в календаре московские ,, умы" .Зенит обязан сыграть так чтобы вечер перестал быть томным . В Испании должны достойно сыграть вторым составом.Сейчас уже ясно, приоритет чемпионат России , а игры в ЛЕ закончены.Никого побеждать в Испании не надо господин Медведев.Судьба Семака решится этом в матче с Спартаком .
saha100
saha100 ответил Дикий мужчина
   219 / 1090
вчера в 21:54
Никуда не уходи после матча.
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
вчера в 21:47
Каррера будет глорить за Зенит - для него это шанс!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   102 / 1090
вчера в 21:12
Зенит победит крупно, Каррера, в ложе с Мишкой Ефремовым и усачём из “Кухни” устроят пьяный дебош. После матча на поле выбежит Борис в одном спартаковском шарфе. Стыдобища.
Sunny.
Sunny.
   119 / 1090
вчера в 21:07
а как же пиджак ?
Bjuik
Bjuik ответил Nikola45
   49 / 1090
вчера в 21:07
Судить будет Тарасовский судья я так понимаю! Раз Леня решил показать цирковое представление значит судья уже куплен! Скорее всего будет Москалев!
Или недавно опозорившийся кукуян.
Nikola45
Nikola45
   8 / 1090
вчера в 21:06
Как же нужно любить деньги?!
Nikola45
Nikola45
   8 / 1090
вчера в 21:05
Судить будет Тарасовский судья я так понимаю! Раз Леня решил показать цирковое представление значит судья уже куплен! Скорее всего будет Москалев!
pavkur
pavkur ответил Алексей Коротеев
   44 / 1090
вчера в 20:58
А будет ли этот позор ? В Катаре обхезались лазурненькие ! Нет ? ))))
Так и тарасцы с Шерифом и Актобе не блистали, не говоря о Муре.
grazie100
grazie100
   486 / 1090
вчера в 20:58
В Петербурге надеются , что чиновники из РФПЛ поставят 🐖🐽🐷традиционно на матч сЗенитом как всегда судей из Москвы , или московской обл.Судья (видимо подогретый беленькой)Егоров уже пообещал в СМИ телефон Вилкова для фанатов Спартака , давшего жёлтую Зе Л. С такими высказываниями в прессе он выглядит чудаком ! Потом судья пояснил , что он так пошутил...Что же ожидать от таких замечательных оборзевших от вседозволенности судей, которые должны сохранять хотя бы внешнюю видимость справедливости в нашем футболе...А в комитете по этике РФПЛ обязаны судье объяснить что он не фанат и не ультрас , а судья...
clop
clop
   628 / 1090
вчера в 20:53
Федун пытается таким образом поднять посещаемость домашних матчей бизнес-проекта? Тогда это приглашение выглядит достаточно разумным. За счет продажи билетов на стадион можно окупить путевку Каррере из Италии в Москву. Может, даже еще и прибыль какая останется.

На первый раз нужно Карреру живьем привезти на открывашку. А в следующие разы можно будет просто выставлять чучело Карреры в ложе Федуна, чтобы не гонять Карреру взад-вперед. Спартачи все равно не заметят подмену :)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   226 / 1090
вчера в 20:50
Массимо мы всегда рады !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил SHMEL
   226 / 1090
вчера в 20:49
Каррера не выдержит этого позора...
А будет ли этот позор ? В Катаре обхезались лазурненькие ! Нет ? ))))
kastites
kastites
   487 / 1090
вчера в 20:49
ЗЕНИТ победит 5:0
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   233 / 1090
вчера в 20:41
Пригласили посмотреть как унизят пупсиков, в их же хрюшатнике. А ему оно надо?))
mat73
mat73
   279 / 1090
вчера в 20:32
С какой целью приглашение? Просто подарки вручать - так это надо было делать в прошлом году хотя бы при увольнении..
SHMEL
SHMEL
   76 / 1090
вчера в 20:20
Каррера не выдержит этого позора...
Abverin
Abverin
   83 / 1090
вчера в 20:17
Стыдно за спартак и до кареры, и после кареры, и с карерой опять.
Заратустра
Заратустра ответил Морозовский
   164 / 1090
вчера в 20:14
Это же спартак. Поэтому и свинство. Всё логично.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   18 / 1090
вчера в 20:12
С этим матчем что-то не понятно, уже Кононова слить хотят?
серый1925
серый1925
   459 / 1090
вчера в 20:09
на свою позорную игру
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