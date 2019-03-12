«Спартак» пригласил Карреру на матч с «Зенитом»

«Спартак» пригласил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру на поединок 20-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» приглашает Массимо на предстоящий воскресный матч премьер-лиги, в котором соперником нашей команды станет питерский «Зенит». Итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе «Открытие Арены» и памятный подарок от клуба. Добро пожаловать, Массимо!