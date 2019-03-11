Снова вместе! Мартовская сборная России

вчера, 16:40

В марте сборная России стартует в отборочном цикле Евро-2020 гостевыми матчами против Бельгии и Казахстана. «Соккер.ру» изучает список игроков, которых вызвал Черчесов.

С кем играем в марте?

Введя в эксплуатацию Лигу Наций, УЕФА лишил европейские сборные всякой возможности проводить товарищеские матчи в нечетные годы. Отныне встречи, не носящие официального соревновательного характера, команды из зоны УЕФА смогут проводить только на этапе финальной подготовки к крупным турнирам – чемпионату мира и чемпионату Европы. Все остальные «окна» расписаны. Так, сборная России в 2019 году соберется пять раз (в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре) и во время каждого из сборов проведет по два матча отборочного цикла Евро-2020.

Старт кампании по отбору на чемпионат Европы у нас непростой: начинаем 21 марта гостевой игрой против Бельгии, после чего сборной России предстоит продолжительный перелет в Казахстан (порядка шести часов придется провести в самолете), где 24 марта наша команда сыграет с местной сборной. Не хотелось бы начинать с поражения, хотя игра в Брюсселе выглядит сложнейшей во всем цикле. Если подопечные Станислава Черчесова по итогам двойного выезда заработают 4 очка, то это будет весьма удачный результат, а стартовать с двух побед стало бы настоящим роскошеством. Кто же будет представлять сборную России в матчах с Бельгией и Казахстаном?

Вратарская бригада. Знакомые всё лица

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Гильерме («Локомотив» Москва), Антон Шунин («Динамо» Москва).

После ухода из сборной Игоря Акинфеева вратарская бригада состоит из голкиперов «Зенита», «Локомотива» и «Динамо». Так было осенью, такой же состав стражей ворот определил бывший голкипер Черчесов сейчас. Поводом для перемен в этом закрытом круге в ближайшие месяцы может стать игра Александра Селихова, которому нужно набирать форму и уверенность после долгого простоя. Голкипер «Спартака» был в обойме сборной и мог отправиться на чемпионат мира, если бы не травма, а вот молодым вратарям, добившимся локальных успехов (раньше это был Максименко, сейчас Сафонов), на внимание Станислава Саламовича так скоро рассчитывать не приходится.

Плюс Беляев и Караваев

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул» Турция), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА Москва).

Состав защитников претерпел изменения, и мы видим здесь новые имена. Во-первых, из голландского «Витесса» приедет Караваев, который несколько лет назад сбежал от конкуренции с Марио Фернандесом в ЦСКА и начал карьеру в европейских командах. Вячеслав все правильно сделал, раз теперь у него снова есть возможность посоперничать с Марио уже в составе сборной России. Решение тренерского штаба логичное: нет смысла держать «под» явным первым номером на этой позиции Фернандесом 30-летнего Смольникова, который не слишком хорош в последнее время. Куда правильнее задействовать молодого футболиста, которому пойдет на пользу работа в сборной.

Позицию на противоположной бровке оспорят Георгий Щенников и Федор Кудряшов, перебравшийся зимой в стан лидера чемпионата Турции. Константин Рауш вне состава. На флангах может сыграть Набабкин, но он везде далеко не первый в очереди, зато Кирилл умеет «работать с молодежью» - и голосом, и собственным примером показывает, как надо. Изменения коснулись и центра обороны. Не вызван в сборную России Роман Нойштедтер, потерявший место в стартовом составе «Фенербахче», зато Станислав Черчесов вблизи посмотрит на Максима Беляева из «Арсенала». А основной, похоже, станет связка из «Спартака» Джикия – Кутепов. Неожиданный участник двух чемпионатов мира, не сыгравший ни минуты на мировых форумах, Андрей Семенов тоже в составе.

Стабильность и класс

Полузащитники: Ильзат Ахметов ( ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Состав средней линии по сравнению с осенними образцами не претерпел значительных изменений. Ключевые футболисты, из которых Черчесов будет выбирать стартовый состав, на месте: Газинский, Головин, Зобнин, Кузяев, Черышев. Братья Миранчуки тоже постоянно вызываются в сборную, а вторым хавбеком из «Зенита» на этот раз приедет взбодрившийся Оздоев, а не Ерохин, у которого проблемы со здоровьем. Второй в карьере вызов в сборную России получил Ильзат Ахметов, не сумевший воспользоваться первой возможностью из-за травмы.

Отмечаем, что тренерский штаб сборной России рассматривает Игнатьева в качестве флангового игрока средней линии или атаки, в то время как в «Локомотиве» Владислав закрывает позицию правого защитника. После ухода Самедова позиция правого полузащитника видится проблемной, и Черчесов пока выбирает основного футболиста. Еще один претендент – Алексей Ионов, который вызван в сборную, несмотря на то, что в «Ростове» потерял место в старте с приходом Ивелина Попова.

Все сильнейшие

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов ( ЦСКА Москва).

Лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов убедил Станислава Черчесова, и теперь молодой форвард ЦСКА – полноценный член сборной России. Но он пока не мастер, а ученик. Играть в старте, скорее всего, проверенные ребята. Артем Дзюба пока далек от идеальной формы, это может быть шанс для Федора Смолова перезагрузить карьеру в сборной. Ари на этот раз не попал в национальную команду, нет и Заболотного. Впрочем, учитывая, что Черчесов использует схему с одним нападающим, трех претендентов на острие вполне достаточно.

Ориентировочный состав сборной России (4-2-3-1) в мартовских матчах: Лунев – Фернандес, Кутепов, Джикия, Кудряшов – Кузяев, Зобнин – Антон Миранчук, Головин, Черышев – Дзюба (Смолов)