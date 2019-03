Хедира: «Четвертьфинал, а вот и мы!»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира в своём «твиттере» отреагировал на победу «бьянконери» над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) и выход в четвертьфинал турнира. Немецкий хавбек не принимал участия в матче из-за проблем с сердцем.

Siiiiiiiiiiii!!!! Incredibile, ragazzi!!! What a night! Quarter finals here we are!!! 🔥👏🏽 #FinoAllaFine @championsleague @juventusfc pic.twitter.com/UTjcPbCI2i