Дзюба не забивает за «Зенит» в официальных матчах более 1 тысячи минут

Сегодня «Зенит» дома проиграл «Вильярреалу» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
В этом поединке не смог отличиться форвард хозяев Артём Дзюба. Футболист забивал последний раз в официальном матче за свою команду 25 октября 2018 года (во встрече против «Бордо» в ЛЕ).
Таким образом, безголевая серия игрока составляет уже 1011 минут (без учета добавленного времени).
Дзюба тренирует новое, патриотичное празднование гола.
Правда пока не представляется случай показать.
Подождите.
Дзюба тренирует новое, патриотичное празднование гола.
Правда пока не представляется случай показать.
Подождите.
зато какие пенальти Медведеву забивал...чудо!
зато какие пенальти Медведеву забивал...чудо!