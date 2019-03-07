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Дзюба не забивает за «Зенит» в официальных матчах более 1 тысячи минут

вчера, 23:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Сегодня «Зенит» дома проиграл «Вильярреалу» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В этом поединке не смог отличиться форвард хозяев Артём Дзюба. Футболист забивал последний раз в официальном матче за свою команду 25 октября 2018 года (во встрече против «Бордо» в ЛЕ).

Таким образом, безголевая серия игрока составляет уже 1011 минут (без учета добавленного времени).

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
   476 / 1029
сегодня в 01:50
А че бревно должно забивать? В него попадать должны, он не виноват, что никто попасть в него не может)
Заполярный
Заполярный
   218 / 1029
сегодня в 01:36
А как облизывали это деревянное изделие. Все любовь прошла, остались занозы на языке.
Roman73
Roman73
   490 / 1029
сегодня в 01:06
Когда ему ?
Дзюба тренирует новое, патриотичное празднование гола.
Правда пока не представляется случай показать.
Подождите.
EAGuar As
EAGuar As ответил parallels
   76 / 1029
сегодня в 00:40
Параллель .... 2 .12 2018 ..... ХЭ - ХЭ ..... :)
parallels
parallels ответил EAGuar As
   5 / 1029
сегодня в 00:36
Стыдно тому .... у кого аватарка цвета ЛГБТ ..... :)
вот ты и спалился. ещё и 8 марта. как символично! сочувствую)
EAGuar As
EAGuar As ответил parallels
   76 / 1029
сегодня в 00:31
    EAGuar As
    EAGuar As
       76 / 1029
    сегодня в 00:29
    Дзюба уже говорил о команде в которой хочет играть . Бабла только не хватает .
    parallels
    parallels ответил ziborock
       5 / 1029
    сегодня в 00:15
    Вам уже никто не поможет")))
    стыдно за спартак)
    Sergey Z
    Sergey Z
       272 / 1029
    сегодня в 00:11
    А как может забивать "полено"!!!
    ziborock
    ziborock ответил parallels
       42 / 1029
    сегодня в 00:10
    там, вроде, халк что-то недавно говорил, что не прочь вернуться. для дзюбы, говорят, полезно)
    Вам уже никто не поможет")))
    Footbolista
    Footbolista ответил дурман
       4 / 1029
    сегодня в 00:10
    Если бы Жириновский был футболистом, он трехи бы в каждом матче отгружал...
    Valeriy-48
    Valeriy-48 ответил Scuderia Ferrari
       828 / 1029
    сегодня в 00:05
    Ладно, не будем уж его порофинить, всё же он на ЧМ был топ. Но, как и в случае с тем же Павлюченко, на этом список подвигов заканчивается. Спящие гиганты.
    Кем кем он там был? Топ от слова топал...
    112910415
    112910415
       66 / 1029
    сегодня в 00:05
    это всё не сильно важно..
    зато какие пенальти Медведеву забивал...чудо!
    1-й парень
    1-й парень
       142 / 1029
    сегодня в 00:01
    Так бревно вырастили в тарасовке.
    Т34
    Т34
       25 / 1029
    вчера в 23:57
    Дзюба всегда был деревом, правда один раз это дерево расцвело, но потом засохло окончательно.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 1029
    вчера в 23:57
    Азмунозависимый
    parallels
    parallels
       5 / 1029
    вчера в 23:56
    там, вроде, халк что-то недавно говорил, что не прочь вернуться. для дзюбы, говорят, полезно)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Sebastian Eniston
       7 / 1029
    вчера в 23:56
    Ладно, не будем уж его порофинить, всё же он на ЧМ был топ. Но, как и в случае с тем же Павлюченко, на этом список подвигов заканчивается. Спящие гиганты.
    Zenit_84
    Zenit_84
       113 / 1029
    вчера в 23:55
    Сайт уже надо создавать как раньше для Кержакова)
    ziborock
    ziborock ответил Sebastian Eniston
       42 / 1029
    вчера в 23:55
    Возвращение в Спартак не загорами))
    Гы - гы!)))
    Сергей Суровый
    Сергей Суровый
       566 / 1029
    вчера в 23:54
    ещё 2000 минут без голов и достойная пенсия от Газпрома обеспечена)
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       234 / 1029
    вчера в 23:53
    Зюба растерял свое голевое чутье
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       37 / 1029
    вчера в 23:53
    Возвращение в Спартак не загорами))
    112910415
    112910415
       66 / 1029
    вчера в 23:51
    нормальный заболотный результат!
    дурман
    дурман
       148 / 1029
    вчера в 23:51
    Дзюба - футболист, Жириновский - депутат, Гранта - машина, удивительная страна
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       332 / 1029
    вчера в 23:51
    Дзюба провёл 1 сильный сезон и сейчас всего лишь вернулся на свой привычный уровень. В следующем сезоне он или покинет Зенит или сядет на лавку
    mangoх12
    mangoх12
       30 / 1029
    вчера в 23:50
    дерево выпрсшее в тарасовском саду
    Nikola45
    Nikola45
       14 / 1029
    вчера в 23:50
    Дзюба был просто нулевым!
    Сантус
    Сантус
       70 / 1029
    вчера в 23:48
    Палка раз в год стреляет..старая истина...)Зато он говорит много....
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