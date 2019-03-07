Дзюба не забивает за «Зенит» в официальных матчах более 1 тысячи минут

вчера, 23:46

Сегодня «Зенит» дома проиграл «Вильярреалу» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В этом поединке не смог отличиться форвард хозяев Артём Дзюба. Футболист забивал последний раз в официальном матче за свою команду 25 октября 2018 года (во встрече против «Бордо» в ЛЕ ).

Таким образом, безголевая серия игрока составляет уже 1011 минут (без учета добавленного времени).