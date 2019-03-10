Переход на личности. Рекордсмены сезона

вчера, 13:30

Играли вчера, сыграют сегодня, среди этих футболистов кто-то точно станет чемпионом России. «Соккер.ру» хвалит лучших в разных номинациях.

Лучшие снайперы

Поскольку такие дни, как вчера, редки, каждого результативного игрока нужно поощрять похвалой. Вчера Федор Чалов первым в сезоне забил 10-й мяч в РПЛ (в 19 матчах, 38 % командных голов). В прошлый раз Промес выиграл гонку со скромным показателем в 14 метких ударов, так что российский нападающий ЦСКА приближается к первой в жизни победе - впереди еще 10 туров.

Или 11, если говорим об основных преследователях Чалова, вроде Зе Луиша (8 голов в 15 играх), Антона Миранчука, Ари или Классона (по 6 забитых мячей). У Дзюбы и Сигурдарсона много сыгранных матчей, но столько мячей, как у Сулейманова, который провел на поле всего 242 минуты. Азмун с 5 голами тоже рядом с топ-3, хотя речь о сезоне, когда у Ивана Игнатьева лишь на гол меньше, чем у Дзюбы, и столько же мячей, как у Смолова. Звезды подкачали…

Собиратели «сухарей»

Вчера Акинфеев забрал 11 «сухарь» в 19 турах, а это первый результат сезона. Следом идут два голкипера, которые сегодня могут улучшить показатели – у Лунева 9 матчей без пропущенных, у Шунина – 8. Гильерме с 7 «сухарями» тоже не сыграл пока в 19-м туре, а еще три голкипера собрали по 6 спокойных матчей.

Речь о Максименко, Абаеве и Беленове, хотя пропасть между 6 и 11 «сухарями» на отрезке в 18-19 матчей огромная. Только Акинфеев, Лунев и Шунин могут заявить, что частенько и не без оснований претендуют на возможность добавить к послужному списку матчи без ошибок в защите. При этом если «Зенит» и ЦСКА в первой тройке, то «Динамо» пока отстает – не хватает стабильности.

Главные ассистенты

На официальном сайте РПЛ только у Жоаозиньо и Газинского по 6 голевых передач, но многие источники учитывают еще и один из пасов Дриусси как голевой – у него тоже 6 созданных голов. Не густо, конечно, но как есть. Чалов идет следом – 5 мячей ЦСКА забил после его передач, а по 4 гола создали многие.

В чемпионате России пока нет плеймейкера, который претендует на переход в большую лигу. И главное - успешную игру на новом месте. Газинскому 29 лет, Жоазоиньо – 30, никуда уезжать не спешат. Дриусси молод, но пока не самый стабильный. Зато неплохо прибавил Игорь Коновалов из «Рубина» - 4 передачи, да и у Фернандеса столько же ассистов.

«Тафгаи» из РПЛ

По количеству фолов лидирует Огуде (45), дальше атакующие игроки - Бикфалви (40) и Дзюба (38). По карточкам первые - Чайковский (уехал в «Зарю») и Спайич – по 8 предупреждений, то есть сразу две дисквалификации. Баринов, учитывая всего 815 минут на поле, тоже претендует на статус неожиданного «тафгая» - собрал 7 карточек, как и Огуде, собравший на 20 фолов больше, чем Гацкан.

По красным лидирует Белоруков из «Анжи» и Рохель из «Крыльев Советов», причем второй единственные свои желтые карточки заработал в одном матче. А в целом «костоломов» нет. У самого Гацкана всего 5 желтых и 1 красная. Хотя карточки хватают Семенов, Сутормин и Камболов, к показателям старой школы близок только Баринов. Игроку «Локомотива» стоит поучиться у Соу – рекордсмен по фолам за игру (2.8), но собрал всего 5 желтых.

Главные ударники

Ах, немножко не хватило Антону Заболотному, который провел на поле лишь 155 минут, чтобы по показателю «удары за 90 минут» опередить лидера Абеля Эрнандеса из ЦСКА . Уругваец собирает по 4.8 удара за 90 минут, у Антона набралось целых 4.6, как и у Промеса, уехавшего на испанские хлеба.

У Панченко по 4 попытки за полный матч. А 2.8 удара из-за пределов штрафной объясняют 1 забитый мяч. У Чалова из 3.9 попыток по 2.8 из штрафных, потому и лидирует среди снайперов. Также нацелены на ворота молодые ребята – Зуев, Раванелли и Сулейманов, но играют пока редко. А если посчитать общее количество, то лидируют Чалов (64 попытки), Вандерсон (49) и Влашич (47). У Бикфалви и Панченко пока по 45 ударов.

Непроходимые стены

Из основных игроков никого по отборам круче Самба Соу нет. У динамовца по 4 успешных схватки каждые 90 минут, причем лишь 1 раз из 9 атакующие игроки проходят хавбека на дриблинге – впечатляет! Также цепким футболистом остается Ещенко (3.7 отбора за полный матч, но всего 6 игр). Сильно выделяется Чичерин (по 3.6 в 17 матчах). Берхамов, Ефремов, Кузяев тоже неплохо грызутся, но не как Соу.

По количеству отборов лидирует Чичерин (52), дальше идут Кулаков и Меркулов, поскольку сыграли больше матчей, чем Соу, и Бекао с Шуничем. В мире перехватов круче всех Кичин из «Енисея» - 74 штуки, дальше идут Шунич (69) и Владислав Игнатьев (58). При пересчете количества перехватов за матч первым оказывается Рыков – 4.6, дальше идет Шунич. Как видите, сегодня «Спартак» сыграет с теми, кто не ленится отбирать мячи.

Самые ловкие с мячом

Точность и качество дальних передач, количество пасов под удары, успешный дриблинг – все влияет на результаты матчей и подчеркивает класс исполнителей. По ключевым передачам в «Крыльях Советов» сейчас рванул вперед Самедов, а суммарно лучшим является Жоаозиньо (42 созданных момента). Дальше Влашич (39), Чалов (37) и Алексей Миранчук (35). Больше 70 передач каждые 90 минут отдают всего двое – Газинский и Кутепов, хотя второй сыграл на 10 матчей меньше.

По точности пасов лидируют Нету (89.4 %) и Мартынович (88.9 %). Дальше идут Огуде и Петров – опередили Паредеса, а больше 85 % точных передач сразу у 11 человек. По количеству точных дальних пасов Ракицкий за одну игру обошел вратарей (13 штук), но Норманн из «Ростова» тоже выделятся (11 лонгболов). У Фидлера, Бумала, Кичина и Фернандо появились конкуренты. А вот когда говорим о дриблинге, то у Ананидзе, Влашича и Вандерсона появился соперник. Айртон 7 раз обыграл оппонентов из «Краснодара», а это космический показатель.

Приятно, что отдельные зимние новички себя уже показали. В РПЛ нет доминирования одной команды во всех личных номинациях – есть сильные стороны у разных футболистов различных клубов. Частенько среди лучших мелькали игроки ЦСКА и «Динамо». Но отдельные мастера из «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита» тоже выделяются.

Хорошо, что столько разных героев. Когда сегодня и позже будут играть между собой, предсказать результаты, учитывая наличие разнообразных козырей, будет сложнее. А личные рекорды обнадеживают: даже когда у команд есть игровые проблемы, на поле всегда есть люди, способные развернуть матч и принести пользу.