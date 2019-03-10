Переход на личности. Рекордсмены сезона

Играли вчера, сыграют сегодня, среди этих футболистов кто-то точно станет чемпионом России. «Соккер.ру» хвалит лучших в разных номинациях.
Лучшие снайперы
Поскольку такие дни, как вчера, редки, каждого результативного игрока нужно поощрять похвалой. Вчера Федор Чалов первым в сезоне забил 10-й мяч в РПЛ (в 19 матчах, 38 % командных голов). В прошлый раз Промес выиграл гонку со скромным показателем в 14 метких ударов, так что российский нападающий ЦСКА приближается к первой в жизни победе - впереди еще 10 туров.
Или 11, если говорим об основных преследователях Чалова, вроде Зе Луиша (8 голов в 15 играх), Антона Миранчука, Ари или Классона (по 6 забитых мячей). У Дзюбы и Сигурдарсона много сыгранных матчей, но столько мячей, как у Сулейманова, который провел на поле всего 242 минуты. Азмун с 5 голами тоже рядом с топ-3, хотя речь о сезоне, когда у Ивана Игнатьева лишь на гол меньше, чем у Дзюбы, и столько же мячей, как у Смолова. Звезды подкачали…
Собиратели «сухарей»
Вчера Акинфеев забрал 11 «сухарь» в 19 турах, а это первый результат сезона. Следом идут два голкипера, которые сегодня могут улучшить показатели – у Лунева 9 матчей без пропущенных, у Шунина – 8. Гильерме с 7 «сухарями» тоже не сыграл пока в 19-м туре, а еще три голкипера собрали по 6 спокойных матчей.
Речь о Максименко, Абаеве и Беленове, хотя пропасть между 6 и 11 «сухарями» на отрезке в 18-19 матчей огромная. Только Акинфеев, Лунев и Шунин могут заявить, что частенько и не без оснований претендуют на возможность добавить к послужному списку матчи без ошибок в защите. При этом если «Зенит» и ЦСКА в первой тройке, то «Динамо» пока отстает – не хватает стабильности.
Главные ассистенты
На официальном сайте РПЛ только у Жоаозиньо и Газинского по 6 голевых передач, но многие источники учитывают еще и один из пасов Дриусси как голевой – у него тоже 6 созданных голов. Не густо, конечно, но как есть. Чалов идет следом – 5 мячей ЦСКА забил после его передач, а по 4 гола создали многие.
В чемпионате России пока нет плеймейкера, который претендует на переход в большую лигу. И главное - успешную игру на новом месте. Газинскому 29 лет, Жоазоиньо – 30, никуда уезжать не спешат. Дриусси молод, но пока не самый стабильный. Зато неплохо прибавил Игорь Коновалов из «Рубина» - 4 передачи, да и у Фернандеса столько же ассистов.
«Тафгаи» из РПЛ
По количеству фолов лидирует Огуде (45), дальше атакующие игроки - Бикфалви (40) и Дзюба (38). По карточкам первые - Чайковский (уехал в «Зарю») и Спайич – по 8 предупреждений, то есть сразу две дисквалификации. Баринов, учитывая всего 815 минут на поле, тоже претендует на статус неожиданного «тафгая» - собрал 7 карточек, как и Огуде, собравший на 20 фолов больше, чем Гацкан.
По красным лидирует Белоруков из «Анжи» и Рохель из «Крыльев Советов», причем второй единственные свои желтые карточки заработал в одном матче. А в целом «костоломов» нет. У самого Гацкана всего 5 желтых и 1 красная. Хотя карточки хватают Семенов, Сутормин и Камболов, к показателям старой школы близок только Баринов. Игроку «Локомотива» стоит поучиться у Соу – рекордсмен по фолам за игру (2.8), но собрал всего 5 желтых.
Главные ударники
Ах, немножко не хватило Антону Заболотному, который провел на поле лишь 155 минут, чтобы по показателю «удары за 90 минут» опередить лидера Абеля Эрнандеса из ЦСКА. Уругваец собирает по 4.8 удара за 90 минут, у Антона набралось целых 4.6, как и у Промеса, уехавшего на испанские хлеба.
У Панченко по 4 попытки за полный матч. А 2.8 удара из-за пределов штрафной объясняют 1 забитый мяч. У Чалова из 3.9 попыток по 2.8 из штрафных, потому и лидирует среди снайперов. Также нацелены на ворота молодые ребята – Зуев, Раванелли и Сулейманов, но играют пока редко. А если посчитать общее количество, то лидируют Чалов (64 попытки), Вандерсон (49) и Влашич (47). У Бикфалви и Панченко пока по 45 ударов.
Непроходимые стены
Из основных игроков никого по отборам круче Самба Соу нет. У динамовца по 4 успешных схватки каждые 90 минут, причем лишь 1 раз из 9 атакующие игроки проходят хавбека на дриблинге – впечатляет! Также цепким футболистом остается Ещенко (3.7 отбора за полный матч, но всего 6 игр). Сильно выделяется Чичерин (по 3.6 в 17 матчах). Берхамов, Ефремов, Кузяев тоже неплохо грызутся, но не как Соу.
По количеству отборов лидирует Чичерин (52), дальше идут Кулаков и Меркулов, поскольку сыграли больше матчей, чем Соу, и Бекао с Шуничем. В мире перехватов круче всех Кичин из «Енисея» - 74 штуки, дальше идут Шунич (69) и Владислав Игнатьев (58). При пересчете количества перехватов за матч первым оказывается Рыков – 4.6, дальше идет Шунич. Как видите, сегодня «Спартак» сыграет с теми, кто не ленится отбирать мячи.
Самые ловкие с мячом
Точность и качество дальних передач, количество пасов под удары, успешный дриблинг – все влияет на результаты матчей и подчеркивает класс исполнителей. По ключевым передачам в «Крыльях Советов» сейчас рванул вперед Самедов, а суммарно лучшим является Жоаозиньо (42 созданных момента). Дальше Влашич (39), Чалов (37) и Алексей Миранчук (35). Больше 70 передач каждые 90 минут отдают всего двое – Газинский и Кутепов, хотя второй сыграл на 10 матчей меньше.
По точности пасов лидируют Нету (89.4 %) и Мартынович (88.9 %). Дальше идут Огуде и Петров – опередили Паредеса, а больше 85 % точных передач сразу у 11 человек. По количеству точных дальних пасов Ракицкий за одну игру обошел вратарей (13 штук), но Норманн из «Ростова» тоже выделятся (11 лонгболов). У Фидлера, Бумала, Кичина и Фернандо появились конкуренты. А вот когда говорим о дриблинге, то у Ананидзе, Влашича и Вандерсона появился соперник. Айртон 7 раз обыграл оппонентов из «Краснодара», а это космический показатель.
Приятно, что отдельные зимние новички себя уже показали. В РПЛ нет доминирования одной команды во всех личных номинациях – есть сильные стороны у разных футболистов различных клубов. Частенько среди лучших мелькали игроки ЦСКА и «Динамо». Но отдельные мастера из «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита» тоже выделяются.
Хорошо, что столько разных героев. Когда сегодня и позже будут играть между собой, предсказать результаты, учитывая наличие разнообразных козырей, будет сложнее. А личные рекорды обнадеживают: даже когда у команд есть игровые проблемы, на поле всегда есть люди, способные развернуть матч и принести пользу.
Сейчас у Игоряхейтеров начнется истерика. 😂😂😂
Сейчас у Игоряхейтеров начнется истерика. 😂😂😂