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«Динамо»: «Эксперты РПЛ отметили значительные улучшения газона»

вчера, 11:07

ФК «Динамо» ответил на вопрос о том, будет ли «ВТБ Арена» готова к проведению матча 21-го тура РПЛ московского клуба с «Локомотивом» 30 марта.

Во вторник эксперты РПЛ посетили стадион «Динамо», оценили уровень готовности газона и отметили его значительные улучшения. Мы делаем все возможное, чтобы максимально качественно подготовить футбольное поле к первому матчу.

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Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1090
вчера в 18:04
Alladins
Сегодня 18:21
Ragnar_Lodbrok
Сегодня 14:49
Михаил Славнов
Сегодня 15:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно
-----------------------------------------------------------------------
Ну да, глоры питерского проекта знают об этом. На Крестовском состоялся знатный распил

На заплеванной ферлун-арене даже самим свиньям играть неуютно.

Славнов, а ты откуда знаешь?
Alladins
Alladins
   106 / 1090
вчера в 17:21
Ragnar_Lodbrok
Сегодня 14:49
Михаил Славнов
Сегодня 15:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно
-----------------------------------------------------------------------
Ну да, глоры питерского проекта знают об этом. На Крестовском состоялся знатный распил

На заплеванной ферлун-арене даже самим свиньям играть неуютно.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1090
вчера в 14:49
Михаил Славнов
Сегодня 15:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно
-----------------------------------------------------------------------
Ну да, глоры питерского проекта знают об этом. На Крестовском состоялся знатный распил
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   20 / 1090
вчера в 14:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно.
Alladins
Alladins
   106 / 1090
вчера в 13:49
Проверяли свиньи, опять всё вытоптали.
Egorium
Egorium
   127 / 1090
вчера в 13:48
Газон за неделю улучшился, скоро стричь будут.
Аксинья
Аксинья
   75 / 1090
вчера в 12:46
Ошибаешься, они сейчас в Пулково своих голубков провожают...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   574 / 1090
вчера в 11:58
При том, как команда играет, без разницы где играть, хоть на асфальте.....
Даже на качественной траве, Хохлов лучше не станет.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1090
вчера в 11:38
В роли эксперта был Славнов и его 50 фейков
Морозовский
Морозовский
   13 / 1090
вчера в 11:36
Трава попёрла - осталось крышу приделать!
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1090
вчера в 11:21
Между плохо и очень плохо разница действительно есть.
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