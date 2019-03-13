«Динамо»: «Эксперты РПЛ отметили значительные улучшения газона»

ФК «Динамо» ответил на вопрос о том, будет ли «ВТБ Арена» готова к проведению матча 21-го тура РПЛ московского клуба с «Локомотивом» 30 марта.
Во вторник эксперты РПЛ посетили стадион «Динамо», оценили уровень готовности газона и отметили его значительные улучшения. Мы делаем все возможное, чтобы максимально качественно подготовить футбольное поле к первому матчу.
Сегодня 18:21
Ragnar_Lodbrok
Сегодня 14:49
Михаил Славнов
Сегодня 15:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно
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Ну да, глоры питерского проекта знают об этом. На Крестовском состоялся знатный распил
На заплеванной ферлун-арене даже самим свиньям играть неуютно.
Славнов, а ты откуда знаешь?
Сегодня 18:21
Ragnar_Lodbrok
Сегодня 14:49
Михаил Славнов
Сегодня 15:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно
-----------------------------------------------------------------------
Ну да, глоры питерского проекта знают об этом. На Крестовском состоялся знатный распил
На заплеванной ферлун-арене даже самим свиньям играть неуютно.
Славнов, а ты откуда знаешь?
Сегодня 14:49
Михаил Славнов
Сегодня 15:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно
-----------------------------------------------------------------------
Ну да, глоры питерского проекта знают об этом. На Крестовском состоялся знатный распил
На заплеванной ферлун-арене даже самим свиньям играть неуютно.
Сегодня 14:49
Михаил Славнов
Сегодня 15:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно
-----------------------------------------------------------------------
Ну да, глоры питерского проекта знают об этом. На Крестовском состоялся знатный распил
На заплеванной ферлун-арене даже самим свиньям играть неуютно.
Сегодня 15:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно
-----------------------------------------------------------------------
Ну да, глоры питерского проекта знают об этом. На Крестовском состоялся знатный распил
Сегодня 15:44
На газон нужно денег не меньше, чем на сам стадион, с учетом коррупции, естественно
-----------------------------------------------------------------------
Ну да, глоры питерского проекта знают об этом. На Крестовском состоялся знатный распил
Даже на качественной траве, Хохлов лучше не станет.
Даже на качественной траве, Хохлов лучше не станет.