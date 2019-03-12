Ларин: «Игроки начинают терять мотивацию в „Спартаке-2“»

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о положении бывших полузащитников команды Наиля Умярова и Максима Глушенкова в «Спартаке».
Не сомневаюсь, что придёт время и Умярову с Глушенковым дадут шанс. Раз их покупали, значит, надеялись. Хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее, ведь они достойны, на мой взгляд. Мне кажется, ребята, долго находящиеся в «Спартаке-2», начинают терять мотивацию. Очень не хотел бы, чтобы это произошло с нашими футболистами.
Мы всегда готовы возвращать наших футболистов, но сейчас рано говорить об этом в контексте Глушенкова и Умярова, ведь было сыграно всего два тура. Главное, что футболисты всем довольны, им всё нравится. Моральное состояние у них хорошее. Вчера после матча я долго общался с ними, даже подвёз домой.
Кто такой Глушенков и почему новости про молодежный футбол на соккер.ру - только про "свинарник"?
Может быть потому, что местные "писаки" - мясные? И настолько "прафэсианалы", что дальше Тарасовки они "не видят"? Поэтому - "Толька пра спартак! Спартаком единым!", ну а если время останется - напишут что-нибудь про другие 15 команд России.
А так получается потому, что у самой невоспитанной, ненавистной всему адекватному народу, отвратительной части московских свиноболельщиков(как и у "авторов" соокер.ру) не принято следить за футболом вообще если он не про "свинарню". А зря, я бы на вашем месте присматривался к ФНЛ, скоро там основная команда будет!
Кто такой Глушенков и почему новости про молодежный футбол на соккер.ру - только про "свинарник"?
Может быть потому, что местные "писаки" - мясные? И настолько "прафэсианалы", что дальше Тарасовки они "не видят"? Поэтому - "Толька пра спартак! Спартаком единым!", ну а если время останется - напишут что-нибудь про другие 15 команд России.
А так получается потому, что у самой невоспитанной, ненавистной всему адекватному народу, отвратительной части московских свиноболельщиков(как и у "авторов" соокер.ру) не принято следить за футболом вообще если он не про "свинарню". А зря, я бы на вашем месте присматривался к ФНЛ, скоро там основная команда будет!
АУ! НА ТАРАСОВКЕ МИР НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. ДАЖЕ В РОССИИ ЭТО 1/16 ОТ ВСЕГО ФУТБОЛА. ДЕНЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, А ОНИ ПРО НОУНЕЙМОВ ПИШУТ.
"СПАРТАКОМ ЕДИНЫМ..." РОМБИЗМ МОЗГА....
АУ! НА ТАРАСОВКЕ МИР НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. ДАЖЕ В РОССИИ ЭТО 1/16 ОТ ВСЕГО ФУТБОЛА. ДЕНЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, А ОНИ ПРО НОУНЕЙМОВ ПИШУТ.
"СПАРТАКОМ ЕДИНЫМ..." РОМБИЗМ МОЗГА....
Спартак 2 же - огромный шаг к успеху для всех молодых игроков.
К сожалению не у всех есть талант , но у всех есть шанс проявить себя и попасть в лучшую команду Страны.
Спартак 2 же - огромный шаг к успеху для всех молодых игроков.
К сожалению не у всех есть талант , но у всех есть шанс проявить себя и попасть в лучшую команду Страны.
Ну не Глушакова же выпускать? Сейчас состав с капитаном - это 10 из 11 человек на поле(
Глушенкова постепенно подводить к основе через замены... способный парнишка, взрывной, забивной, техничный - то что нужно на фланге.
Ну не Глушакова же выпускать? Сейчас состав с капитаном - это 10 из 11 человек на поле(
Глушенкова постепенно подводить к основе через замены... способный парнишка, взрывной, забивной, техничный - то что нужно на фланге.