Ларин: «Игроки начинают терять мотивацию в „Спартаке-2“»

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о положении бывших полузащитников команды Наиля Умярова и Максима Глушенкова в «Спартаке».

Не сомневаюсь, что придёт время и Умярову с Глушенковым дадут шанс. Раз их покупали, значит, надеялись. Хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее, ведь они достойны, на мой взгляд. Мне кажется, ребята, долго находящиеся в «Спартаке-2», начинают терять мотивацию. Очень не хотел бы, чтобы это произошло с нашими футболистами.



Мы всегда готовы возвращать наших футболистов, но сейчас рано говорить об этом в контексте Глушенкова и Умярова, ведь было сыграно всего два тура. Главное, что футболисты всем довольны, им всё нравится. Моральное состояние у них хорошее. Вчера после матча я долго общался с ними, даже подвёз домой.