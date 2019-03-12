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Ларин: «Игроки начинают терять мотивацию в „Спартаке-2“»

вчера, 16:03

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о положении бывших полузащитников команды Наиля Умярова и Максима Глушенкова в «Спартаке».

Не сомневаюсь, что придёт время и Умярову с Глушенковым дадут шанс. Раз их покупали, значит, надеялись. Хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее, ведь они достойны, на мой взгляд. Мне кажется, ребята, долго находящиеся в «Спартаке-2», начинают терять мотивацию. Очень не хотел бы, чтобы это произошло с нашими футболистами.

Мы всегда готовы возвращать наших футболистов, но сейчас рано говорить об этом в контексте Глушенкова и Умярова, ведь было сыграно всего два тура. Главное, что футболисты всем довольны, им всё нравится. Моральное состояние у них хорошее. Вчера после матча я долго общался с ними, даже подвёз домой.

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Все комментарии
Завтра
Завтра ответил Санкт-Ватутинки
   350 / 1090
сегодня в 13:11
Глушенков двушку проекту-2 в ноябре закинул, но у питерских болельщиков (как и у руководства бомжарни) не принято следить за юношеским футболом. А зря, я бы на вашем месте присматривался к ФНЛ, скоро там основная команда будет!
    makkie
    makkie ответил Завтра
       42 / 1090
    вчера в 18:42
    Кто это такие?? Свиноавторы скоро про собак массажистов, второй детской команды писать начнут. АУ! НА ТАРАСОВКЕ МИР НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. ДАЖЕ В РОССИИ ЭТО 1/16 ОТ ВСЕГО ФУТБОЛА. ДЕНЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, А ОНИ ПРО НОУНЕЙМОВ ПИШУТ. "СПАРТАКОМ ЕДИНЫМ..." РОМБИЗМ МОЗГА....
    Что за каша в голове, да еще и капсом :)
    Гавроша
    Гавроша
       73 / 1090
    вчера в 18:24
    В спартаке все теряют мотивацию.
    RIR68
    RIR68 ответил Miaf
       232 / 1090
    вчера в 18:16
    Значит заметили в них талант. Это вам не зулусов с пальм таскать.
    от твоих слов Зе Луиш с Андрианой бананами подавились!!!
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки ответил Завтра
       31 / 1090
    вчера в 18:15
    Кто это такие?? Свиноавторы скоро про собак массажистов, второй детской команды писать начнут. АУ! НА ТАРАСОВКЕ МИР НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. ДАЖЕ В РОССИИ ЭТО 1/16 ОТ ВСЕГО ФУТБОЛА. ДЕНЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, А ОНИ ПРО НОУНЕЙМОВ ПИШУТ. "СПАРТАКОМ ЕДИНЫМ..." РОМБИЗМ МОЗГА....
    Глушенков двушку проекту-2 в ноябре закинул, но у питерских болельщиков (как и у руководства бомжарни) не принято следить за юношеским футболом. А зря, я бы на вашем месте присматривался к ФНЛ, скоро там основная команда будет!
    Miaf
    Miaf ответил RIR68
       28 / 1090
    вчера в 17:35
    именно по этому вместо своих востребованных купили двух воспитанников академии "Чертаново")))
    Значит заметили в них талант. Это вам не зулусов с пальм таскать.
    RIR68
    RIR68 ответил Miaf
       232 / 1090
    вчера в 17:26
    Академия и игроки Спартака - самые востребованные в России, в каждой команде есть игрок , либо Тренер - Спартаковец. Спартак 2 же - огромный шаг к успеху для всех молодых игроков. К сожалению не у всех есть талант , но у всех есть шанс проявить себя и попасть в лучшую команду Страны.
    именно по этому вместо своих востребованных купили двух воспитанников академии "Чертаново")))
    Завтра
    Завтра
       350 / 1090
    вчера в 17:13
    Кто это такие?? Свиноавторы скоро про собак массажистов, второй детской команды писать начнут.
    АУ! НА ТАРАСОВКЕ МИР НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. ДАЖЕ В РОССИИ ЭТО 1/16 ОТ ВСЕГО ФУТБОЛА. ДЕНЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ, А ОНИ ПРО НОУНЕЙМОВ ПИШУТ.
    "СПАРТАКОМ ЕДИНЫМ..." РОМБИЗМ МОЗГА....
    Nafnafik
    Nafnafik
       116 / 1090
    вчера в 17:09
    В таком свинарне выжить трудно, какая там мотивация.
    Balanenok
    Balanenok ответил Miaf
       187 / 1090
    вчера в 16:50
    Академия и игроки Спартака - самые востребованные в России, в каждой команде есть игрок , либо Тренер - Спартаковец. Спартак 2 же - огромный шаг к успеху для всех молодых игроков. К сожалению не у всех есть талант , но у всех есть шанс проявить себя и попасть в лучшую команду Страны.
    Про тренеров спартаковцев уже анекдоты ходят, а игроки кроме ростова никому не нужны.
    cska plus
    cska plus
       16 / 1090
    вчера в 16:49
    И здесь хрющачий бардак.
    ДСА
    ДСА
       204 / 1090
    вчера в 16:24
    Вторые команды абсолютно бесполезны в спортивном плане, победы ничего не дают.
    Miaf
    Miaf
       28 / 1090
    вчера в 16:21
    Академия и игроки Спартака - самые востребованные в России, в каждой команде есть игрок , либо Тренер - Спартаковец.
    Спартак 2 же - огромный шаг к успеху для всех молодых игроков.
    К сожалению не у всех есть талант , но у всех есть шанс проявить себя и попасть в лучшую команду Страны.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       74 / 1090
    вчера в 16:14
    Позор мало кого мотивирует, поэтому все пытаются свалить из тарасовской тарасни
    makkie
    makkie
       42 / 1090
    вчера в 16:13
    Умяров вполне мог бы заменить Гулиева в предстоящем матче с Зенитом.
    Ну не Глушакова же выпускать? Сейчас состав с капитаном - это 10 из 11 человек на поле(

    Глушенкова постепенно подводить к основе через замены... способный парнишка, взрывной, забивной, техничный - то что нужно на фланге.
    Alladins
    Alladins
       142 / 1090
    вчера в 16:07
    Если ее нет в спартаке-1 бестрофейном, откуда она возьмется в спартаке-2?
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