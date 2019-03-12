ГлавнаяНовости

Деменко: «Краснодарцы упускают очки в конце встречи не в первый раз»

вчера, 16:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко подвел итоги матча 19-го тура РПЛ краснодарского клуба с «Оренбургом».

У «Краснодара» присутствовала определённая недооценка соперника. Краснодарцы думали, что легко смогут пройти «Оренбург», сами упустили возможность приблизиться к «Зениту» в гонке за чемпионство. «Краснодар» держал в голове ответную игру с «Валенсией». Однако для игры на два фронта — в Лиге Европы и чемпионате России — «Краснодару» нужно было приобрести еще три-четыре игрока в трансферное окно. 

Перед командой стоят максимальные задачи. Краснодарцы упускают очки в конце встречи не в первый раз. Нехватка количества футболистов – это главная проблема не только «Краснодара», но и ЦСКА с «Локомотивом». 

Скопинцев очень порадовал. Гол был необходим ему для обретения уверенности. Для того чтобы Дмитрию дорасти до игрока сборной России, нужно стать лидером внутри «Краснодара». Важно, что игрок российский. По игре за «Ростов» и «Краснодар» можно судить о хорошем потенциале. Будем надеяться, что и дальше российские футболисты будут прогрессировать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ахмат»: «Отношения Швеца с агентом не повлияют на его работу с клубом»
Сегодня, 13:12 Комментарии1
«Динамо»: «Эксперты РПЛ отметили значительные улучшения газона»
Сегодня, 11:07 Комментарии5
Караваев: «Слуцкий повысил голос - и мы забили четыре гола»
Сегодня, 09:17 Комментарии8
Караваев: «О вызове в сборную узнал из сообщения в мессенджере»
Сегодня, 08:55 Комментарии4
Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе»
Сегодня, 08:43 Комментарии26
Гулиев: «Матч с „Зенитом“ нужно обязательно выигрывать»
Сегодня, 05:56 Комментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   25 / 1090
вчера в 18:36
Автор не в теме. У ЦСКА нет нехватки игроков. 20" полноценных игроков
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1090
вчера в 17:32
Вот из-за таких потерь и не станут чемпионами.
pomor45
pomor45
   181 / 1090
вчера в 17:25
Топ - тренер: это тренер, который постоянно топает из одного клуба в другой.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил beefs
   53 / 1090
вчера в 17:10
Не первый раз и не первый год - это болезнь, врачи плохие...
Да вот шалимовы попадаются, потом не вылечить.
beefs
beefs
   176 / 1090
вчера в 16:59
Не первый раз и не первый год - это болезнь, врачи плохие...
pavkur
pavkur
   44 / 1090
вчера в 16:46
Это болезнь пупсиков.
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 16:39
Такое происходит на протяжении последних 2-3-х сезонов.
Остапчук 67
Остапчук 67
   389 / 1090
вчера в 16:35
Клубу нужен топ-тренер, от этого не уйти.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100