Деменко: «Краснодарцы упускают очки в конце встречи не в первый раз»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко подвел итоги матча 19-го тура РПЛ краснодарского клуба с «Оренбургом».

У «Краснодара» присутствовала определённая недооценка соперника. Краснодарцы думали, что легко смогут пройти «Оренбург», сами упустили возможность приблизиться к «Зениту» в гонке за чемпионство. «Краснодар» держал в голове ответную игру с «Валенсией». Однако для игры на два фронта — в Лиге Европы и чемпионате России — «Краснодару» нужно было приобрести еще три-четыре игрока в трансферное окно.



Перед командой стоят максимальные задачи. Краснодарцы упускают очки в конце встречи не в первый раз. Нехватка количества футболистов – это главная проблема не только «Краснодара», но и ЦСКА с «Локомотивом».



Скопинцев очень порадовал. Гол был необходим ему для обретения уверенности. Для того чтобы Дмитрию дорасти до игрока сборной России, нужно стать лидером внутри «Краснодара». Важно, что игрок российский. По игре за «Ростов» и «Краснодар» можно судить о хорошем потенциале. Будем надеяться, что и дальше российские футболисты будут прогрессировать.