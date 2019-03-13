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Гулиев: «Матч с „Зенитом“ нужно обязательно выигрывать»

вчера, 05:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2019 в 19:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ.

Реально ли отыграть отставание в 8 очков от «Зенита»? Думаю, да. Всё реально. Самое главное – брать свои очки и надеяться, что «Зенит» будет допускать осечки. Тем более впереди у нас очная встреча с питерцами, которую нужно обязательно выигрывать. Это будет очень важным шагом на пути к нашей цели. 

Следим за ними, они пока не теряют очки. Но впереди ещё достаточно матчей. Посмотрим, сумеют ли питерцы пройти так всю дистанцию. Однако в первую очередь нам нужно думать о своих результатах. 

Кто наиболее опасен из группы лидеров? «Зенит», очевидно, выделяется на фоне остальных. Хотя бы по количеству набранных очков. Но по игре наиболее опасным мне кажется «Краснодар». Мы с ними совсем недавно играли и ощутили это на себе. Они сейчас очень неплохо выглядят. Посмотрим, что будет дальше. 

Меня сильно расстраивает, что не смогу сыграть с «Зенитом» [из-за перебора жёлтых карточек]. Очень хотел сыграть против «Зенита» и постараться помочь своей команде. Но так вышло, ничего уже не поделаешь. Буду поддерживать одноклубников морально и переживать за них в предстоящем туре.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» обслужит арбитр из Воронежа Владимир Москалёв.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил LOpp
   9 / 1090
вчера в 19:50
матч в воскресенье вечером, по факту у команды есть 3 дня на подготовку. а то что, оба матча выездные, ну, это уже тарасовские шаманы наколдовали))
Вы считать умеете? Перечислите 3 дня! Одна болтовня! Ни грамма совести!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   607 / 1090
вчера в 16:38
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       296 / 1090
    вчера в 16:29
    Наше мнение болельщиков Зенит победит
    LOpp
    LOpp ответил Nikola45
       36 / 1090
    вчера в 15:34
    Да вы батенька считать не умеете! Играют 14 в 23 часа! А заканчивают в 01.00 пока доедут до гостиницы это 3.00 как минимум! Спать лягут часа 3.30 и то не факт! Не нужно мне по ушам свою Тарасовскую лашу развешивать! Федуну расскажите!
    матч в воскресенье вечером, по факту у команды есть 3 дня на подготовку.
    а то что, оба матча выездные, ну, это уже тарасовские шаманы наколдовали))
    серый1925
    серый1925 ответил LOpp
       538 / 1090
    вчера в 15:07
    14.03 с Вилльяреалом. 17.03 (на третий день) матч со Спартаком. вся Европа так играет, что тебя не устраивает? матч перенесли бы на понедельник, да игроки в сборные уезжают.
      серый1925
      серый1925 ответил Jeck Denielse
         538 / 1090
      вчера в 15:05
      Ничья с уставшим Зенитом вознесёт рейтинг Кононова до невиданных высот.....))) Надеюсь нападение Питера окажется более удачным чем обстучавшие все штанги и перекладины Динамовцы и Краснодарцы...... Перенос Зенитом ежегодной деклассации народной с домашнего стадиона на гостевой - можно только приветствовать...))) Удачи Питеру в Испании и в Москве !!!!!!!!
      полностью поддерживаю
      Трубадур
      Трубадур
         152 / 1090
      вчера в 14:56
      Гулиев не столько играет, сколько интервью раздает, глушаков также начинал.
      Не верю 90-м
      Не верю 90-м
         277 / 1090
      вчера в 14:38
      Помнится и матч с Ливерпулем нужно было выигрывать.
      papic337
      papic337
         331 / 1090
      вчера в 14:33
      Правильный настрой. Удачи Спартаку! Только вперёд! Только победа!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил Nikola45
         35 / 1090
      вчера в 14:25
      Скорее Федун! При нем Тарасня не одного матча не проиграла! А сколько пенальти чистых не поставил в их ворота! Как бы не сломать игру! Как Егоров комментарии раздавал! На усмотрение судьи! Нельзя критиковать судей! Удали Тарасовского за фол прямой ногой! Вся Москва поднимиться на дыбы!
      Он и гинеру 100% результат обеспечивает. 8 матчей, 8 побед.
      Ласковый телёнок две сиськи soseт (модеры, это пословица, если чё)...
      Nikola45
      Nikola45 ответил Ангел неБесГрешен
         9 / 1090
      вчера в 14:19
      Нет, фамилия мне параллельна. Главное, КАК он судит. Матч первого круга, к примеру, на двоечку отсудил, даже отстранён был. Потом гинер его вернул, результат обеспечивать...
      Скорее Федун! При нем Тарасня не одного матча не проиграла! А сколько пенальти чистых не поставил в их ворота!
      Как бы не сломать игру! Как Егоров комментарии раздавал! На усмотрение судьи!
      Нельзя критиковать судей!
      Удали Тарасовского за фол прямой ногой! Вся Москва поднимиться на дыбы!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил Footbolista
         35 / 1090
      вчера в 14:15
      Ты бы хотел, чтобы фамилия у судьи была Болотный или Ленинградский?)),,,
      Нет, фамилия мне параллельна. Главное, КАК он судит. Матч первого круга, к примеру, на двоечку отсудил, даже отстранён был. Потом гинер его вернул, результат обеспечивать...
      Nikola45
      Nikola45 ответил LOpp
         9 / 1090
      вчера в 14:13
      14.03 с Вилльяреалом. 17.03 (на третий день) матч со Спартаком. вся Европа так играет, что тебя не устраивает? матч перенесли бы на понедельник, да игроки в сборные уезжают.
      Да вы батенька считать не умеете! Играют 14 в 23 часа! А заканчивают в 01.00 пока доедут до гостиницы это 3.00 как минимум! Спать лягут часа 3.30 и то не факт!
      Не нужно мне по ушам свою Тарасовскую лашу развешивать! Федуну расскажите!
      112910415
      112910415
         109 / 1090
      вчера в 13:37
      лазурные, конечно, мечтают о ничьей...
      надо быть с ними построже !
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         39 / 1090
      вчера в 13:28
      Не нравятся мне горячие речи и тосты сидящего на лавке.
      Сидишь и сиди.
      Другие будут пытаться что-то сделать.
      Говоруны горчичные,ёпт.
      Контуженый
      Контуженый
         919 / 1090
      вчера в 13:22
      Что-то щурки из конюшни и свинарника повадились интервью раздавать...
      leopit
      leopit
         68 / 1090
      вчера в 12:58
      Наглец каков этот аяз,истинный спартач!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         24 / 1090
      вчера в 12:36
      Ничья с уставшим Зенитом вознесёт рейтинг Кононова до невиданных высот.....)))

      Надеюсь нападение Питера окажется более удачным чем обстучавшие все штанги и перекладины Динамовцы и Краснодарцы......

      Перенос Зенитом ежегодной деклассации народной с домашнего стадиона на гостевой - можно только приветствовать...)))

      Удачи Питеру в Испании и в Москве !!!!!!!!
      minai
      minai
         713 / 1090
      вчера в 11:10
      Но это очень непросто.
      Footbolista
      Footbolista ответил LOpp
         5 / 1090
      вчера в 10:58
      зенит по жизни уставший)...в основном от полуфиналов ЛЧ)...
      LOpp
      LOpp ответил Nikola45
         36 / 1090
      вчера в 10:43
      Да какое нытье? )) Это просто расстановка фактов! Вспоминайте Тарасня хотя бы раз играла с Зенитом через 1 день с учетом перелетов? )) После ЛЕ! В 12 игроков? )) ВСПОМИНАЙТЕ! Никогда Тарасня не вела честной борьбы! Всегда составлялся календарь игр под свинарник!! ВСЕГДА!!!
      14.03 с Вилльяреалом.
      17.03 (на третий день) матч со Спартаком.
      вся Европа так играет, что тебя не устраивает?
      матч перенесли бы на понедельник, да игроки в сборные уезжают.
      FILL3286
      FILL3286
         33 / 1090
      вчера в 10:21
      с бомжами будем играть как на тренировке 3-0 устроет всех
      семак верим
      Степка питерский
      Степка питерский
         426 / 1090
      вчера в 10:20
      Зенит уже одной ногой в четвертьфинале ЛЕ, поэтому поросята на уставший Зенит не надейтесь!
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1090
      вчера в 10:19
      Слабоваты в коленках у Зенита выигрывать. Гыгыгы
      Большой Карай
      Большой Карай
         966 / 1090
      вчера в 10:18
      Какой шустрый.
      Nikola45
      Nikola45 ответил Footbolista
         9 / 1090
      вчера в 10:17
      После таких заявлений говорить с вами в общем то не о чем)...
      Давайте поговорим о предстоящей игре!
      1. Зенит после ЛЕ?
      2. Заканчивает игру какого числа? 15 марта? Не будете отрицать?
      3. Перелет в Спб это около 4 часов? Плюс 2 часа до отлета! Час в дороге! Я не прав? После прилета 2 часа как минимум!
      4. Вылет в Москву как минимум 5 часов на все про все!
      Итого 5 +9 = 14 Правильно?
      И того останется 30 часов на тренировку и отдых!
      Вот вам и расклады!
      Вот вам Ваша честность в борьбе двух столиц ))
      Nikola45
      Nikola45 ответил Footbolista
         9 / 1090
      вчера в 10:10
      После таких заявлений говорить с вами в общем то не о чем)...
      От чего же? Чего из того что я написал не правда???
      Nikola45
      Nikola45 ответил Footbolista
         9 / 1090
      вчера в 10:09
      Ну во-первых я привел российскую статистику, когда уже никакого ЦК уже в помине не было))..а во-вторых это ты после этого съехал на европейскую тему))... крыть то нечем))...ты еще дохлую "бромантановую" тему не вспомнил, это же ваше любимое))...
      Скажите что борматана не было! Это Ваша честность в играх! После этого скандала! Нужно было все Чемпионские звания Тарасовки просто отменить! Как это делается в спорте!
      Footbolista
      Footbolista ответил Nikola45
         5 / 1090
      вчера в 10:08
      4-0 Это Единственный раз! И то, может вспомним то судейство? Или не станем ворошить прошлое! 5-0: 5-1 : 5-2 : Дальше вспоминаем? Ни когда Тарасня честно не побеждала Зенит! Советское время вспоминать не хочу! Все Московские команды были под чьим то крылом! Всегда тащили самых лучших со всех сторон! Всеми правдами и неправдами! 90 Годы! Единственная команда у которой были деньги Великолепный Свинарник! Как Шансы уровнялись 16 лет без побед!
      После таких заявлений говорить с вами в общем то не о чем)...
      Nikola45
      Nikola45 ответил Footbolista
         9 / 1090
      вчера в 10:07
      По победам в личных встречах счет в пользу Спартака 20:18...по крупным победам зенит выигрывал 5:0, Спартак 4:0...про количество чемпионств Спартака против Зенита все знают)... И это только российская статистка)... В эпоху СССР зенит валялся на задворках футбола))...
      4-0 Это Единственный раз! И то, может вспомним то судейство? Или не станем ворошить прошлое!
      5-0: 5-1 : 5-2 : Дальше вспоминаем?
      Ни когда Тарасня честно не побеждала Зенит!
      Советское время вспоминать не хочу! Все Московские команды были под чьим то крылом! Всегда тащили самых лучших со всех сторон! Всеми правдами и неправдами!
      90 Годы! Единственная команда у которой были деньги Великолепный Свинарник! Как Шансы уровнялись 16 лет без побед!
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