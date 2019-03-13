Гулиев: «Матч с „Зенитом“ нужно обязательно выигрывать»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ .

Реально ли отыграть отставание в 8 очков от «Зенита»? Думаю, да. Всё реально. Самое главное – брать свои очки и надеяться, что «Зенит» будет допускать осечки. Тем более впереди у нас очная встреча с питерцами, которую нужно обязательно выигрывать. Это будет очень важным шагом на пути к нашей цели.

Следим за ними, они пока не теряют очки. Но впереди ещё достаточно матчей. Посмотрим, сумеют ли питерцы пройти так всю дистанцию. Однако в первую очередь нам нужно думать о своих результатах.

Кто наиболее опасен из группы лидеров? «Зенит», очевидно, выделяется на фоне остальных. Хотя бы по количеству набранных очков. Но по игре наиболее опасным мне кажется «Краснодар». Мы с ними совсем недавно играли и ощутили это на себе. Они сейчас очень неплохо выглядят. Посмотрим, что будет дальше.

Меня сильно расстраивает, что не смогу сыграть с «Зенитом» [из-за перебора жёлтых карточек]. Очень хотел сыграть против «Зенита» и постараться помочь своей команде. Но так вышло, ничего уже не поделаешь. Буду поддерживать одноклубников морально и переживать за них в предстоящем туре.