Гулиев: «Матч с „Зенитом“ нужно обязательно выигрывать»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ.
Реально ли отыграть отставание в 8 очков от «Зенита»? Думаю, да. Всё реально. Самое главное – брать свои очки и надеяться, что «Зенит» будет допускать осечки. Тем более впереди у нас очная встреча с питерцами, которую нужно обязательно выигрывать. Это будет очень важным шагом на пути к нашей цели.
Следим за ними, они пока не теряют очки. Но впереди ещё достаточно матчей. Посмотрим, сумеют ли питерцы пройти так всю дистанцию. Однако в первую очередь нам нужно думать о своих результатах.
Кто наиболее опасен из группы лидеров? «Зенит», очевидно, выделяется на фоне остальных. Хотя бы по количеству набранных очков. Но по игре наиболее опасным мне кажется «Краснодар». Мы с ними совсем недавно играли и ощутили это на себе. Они сейчас очень неплохо выглядят. Посмотрим, что будет дальше.
Меня сильно расстраивает, что не смогу сыграть с «Зенитом» [из-за перебора жёлтых карточек]. Очень хотел сыграть против «Зенита» и постараться помочь своей команде. Но так вышло, ничего уже не поделаешь. Буду поддерживать одноклубников морально и переживать за них в предстоящем туре.
Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» обслужит арбитр из Воронежа Владимир Москалёв.
а то что, оба матча выездные, ну, это уже тарасовские шаманы наколдовали))
а то что, оба матча выездные, ну, это уже тарасовские шаманы наколдовали))
Ласковый телёнок две сиськи soseт (модеры, это пословица, если чё)...
Ласковый телёнок две сиськи soseт (модеры, это пословица, если чё)...
Как бы не сломать игру! Как Егоров комментарии раздавал! На усмотрение судьи!
Нельзя критиковать судей!
Удали Тарасовского за фол прямой ногой! Вся Москва поднимиться на дыбы!
Как бы не сломать игру! Как Егоров комментарии раздавал! На усмотрение судьи!
Нельзя критиковать судей!
Удали Тарасовского за фол прямой ногой! Вся Москва поднимиться на дыбы!
Не нужно мне по ушам свою Тарасовскую лашу развешивать! Федуну расскажите!
Не нужно мне по ушам свою Тарасовскую лашу развешивать! Федуну расскажите!
надо быть с ними построже !
надо быть с ними построже !
Сидишь и сиди.
Другие будут пытаться что-то сделать.
Говоруны горчичные,ёпт.
Сидишь и сиди.
Другие будут пытаться что-то сделать.
Говоруны горчичные,ёпт.
Надеюсь нападение Питера окажется более удачным чем обстучавшие все штанги и перекладины Динамовцы и Краснодарцы......
Перенос Зенитом ежегодной деклассации народной с домашнего стадиона на гостевой - можно только приветствовать...)))
Удачи Питеру в Испании и в Москве !!!!!!!!
Надеюсь нападение Питера окажется более удачным чем обстучавшие все штанги и перекладины Динамовцы и Краснодарцы......
Перенос Зенитом ежегодной деклассации народной с домашнего стадиона на гостевой - можно только приветствовать...)))
Удачи Питеру в Испании и в Москве !!!!!!!!
17.03 (на третий день) матч со Спартаком.
вся Европа так играет, что тебя не устраивает?
матч перенесли бы на понедельник, да игроки в сборные уезжают.
17.03 (на третий день) матч со Спартаком.
вся Европа так играет, что тебя не устраивает?
матч перенесли бы на понедельник, да игроки в сборные уезжают.
семак верим
семак верим
1. Зенит после ЛЕ?
2. Заканчивает игру какого числа? 15 марта? Не будете отрицать?
3. Перелет в Спб это около 4 часов? Плюс 2 часа до отлета! Час в дороге! Я не прав? После прилета 2 часа как минимум!
4. Вылет в Москву как минимум 5 часов на все про все!
Итого 5 +9 = 14 Правильно?
И того останется 30 часов на тренировку и отдых!
Вот вам и расклады!
Вот вам Ваша честность в борьбе двух столиц ))
1. Зенит после ЛЕ?
2. Заканчивает игру какого числа? 15 марта? Не будете отрицать?
3. Перелет в Спб это около 4 часов? Плюс 2 часа до отлета! Час в дороге! Я не прав? После прилета 2 часа как минимум!
4. Вылет в Москву как минимум 5 часов на все про все!
Итого 5 +9 = 14 Правильно?
И того останется 30 часов на тренировку и отдых!
Вот вам и расклады!
Вот вам Ваша честность в борьбе двух столиц ))
5-0: 5-1 : 5-2 : Дальше вспоминаем?
Ни когда Тарасня честно не побеждала Зенит!
Советское время вспоминать не хочу! Все Московские команды были под чьим то крылом! Всегда тащили самых лучших со всех сторон! Всеми правдами и неправдами!
90 Годы! Единственная команда у которой были деньги Великолепный Свинарник! Как Шансы уровнялись 16 лет без побед!
5-0: 5-1 : 5-2 : Дальше вспоминаем?
Ни когда Тарасня честно не побеждала Зенит!
Советское время вспоминать не хочу! Все Московские команды были под чьим то крылом! Всегда тащили самых лучших со всех сторон! Всеми правдами и неправдами!
90 Годы! Единственная команда у которой были деньги Великолепный Свинарник! Как Шансы уровнялись 16 лет без побед!