Караваев: «Слуцкий повысил голос - и мы забили четыре гола»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о работе под руководством главного тренера команды Леонида Слуцкого и его помощников, братьев Березуцких.
Слуцкий сказал, что игра против «Виллема II» в случае поражения могла стать для него последней в Арнеме. Видно было, что он переживал?
Я бы так не сказал. Вообще не думаю, что это правда. В подготовке ничего необычного не заметил. Конечно, хотели победить — как и всегда. Но никакого сверхнастроя не было.
Леонид Викторович говорил, что в перерыве матче с «Бредой» «ревел как медведь», когда вы летели 0:1.
Нам нужно было встряхнуться — играли не в свой футбол, хотя и контролировали мяч. Получалось всё как-то вяло и медленно. Леонид Викторович повысил голос — и это сработало. На второй тайм вышли максимально заряженными, забили четыре гола и заслуженно победили.
Слуцкий также говорил, что «Фейеноорд» вы не обыграли из-за того, что «испугались больших имен».
Ну, это команда хорошая, конечно. И Робин ван Перси, и Сэм Ларссон, против которого я играл персонально. Но на поле мы равны — у всех игроков по паре рук и ног. Так что никто никого не боялся. Зачем тогда играть в футбол?
«Фейеноорд» здорово смотрелся в первом тайме, за нами остался второй. Так что ничья, в принципе, закономерный результат.
Что дали «Витессу» братья Березуцкие?
Отвечают за оборону, естественно. Постоянно подсказывают: как правильно располагаться на поле, как держать соперника, что делать. Работают со всеми футболистами, не только с защитниками. У братьев английский в порядке, так что объясняют всё понятно.
Теперь Вася — Василий Владимирович?
Ну нет, это лишнее, ха-ха. Вася, Леша — как и было в ЦСКА. Понятно, что они теперь тренеры и действительно стали чуть серьезнее, но те самые шутки никуда не пропали, конечно.
Знает что надо для тех кто играет не с полной отдачей
Знает что надо для тех кто играет не с полной отдачей