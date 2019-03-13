Караваев: «Слуцкий повысил голос - и мы забили четыре гола»

вчера, 09:17

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о работе под руководством главного тренера команды Леонида Слуцкого и его помощников, братьев Березуцких.

Слуцкий сказал, что игра против «Виллема II» в случае поражения могла стать для него последней в Арнеме. Видно было, что он переживал?

Я бы так не сказал. Вообще не думаю, что это правда. В подготовке ничего необычного не заметил. Конечно, хотели победить — как и всегда. Но никакого сверхнастроя не было.

Леонид Викторович говорил, что в перерыве матче с «Бредой» «ревел как медведь», когда вы летели 0:1.

Нам нужно было встряхнуться — играли не в свой футбол, хотя и контролировали мяч. Получалось всё как-то вяло и медленно. Леонид Викторович повысил голос — и это сработало. На второй тайм вышли максимально заряженными, забили четыре гола и заслуженно победили.

Слуцкий также говорил, что «Фейеноорд» вы не обыграли из-за того, что «испугались больших имен».

Ну, это команда хорошая, конечно. И Робин ван Перси, и Сэм Ларссон, против которого я играл персонально. Но на поле мы равны — у всех игроков по паре рук и ног. Так что никто никого не боялся. Зачем тогда играть в футбол? «Фейеноорд» здорово смотрелся в первом тайме, за нами остался второй. Так что ничья, в принципе, закономерный результат.

Что дали «Витессу» братья Березуцкие?

Отвечают за оборону, естественно. Постоянно подсказывают: как правильно располагаться на поле, как держать соперника, что делать. Работают со всеми футболистами, не только с защитниками. У братьев английский в порядке, так что объясняют всё понятно.

Теперь Вася — Василий Владимирович?