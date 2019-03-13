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Караваев: «Слуцкий повысил голос - и мы забили четыре гола»

вчера, 09:17

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о работе под руководством главного тренера команды Леонида Слуцкого и его помощников, братьев Березуцких.

Слуцкий сказал, что игра против «Виллема II» в случае поражения могла стать для него последней в Арнеме. Видно было, что он переживал?

Я бы так не сказал. Вообще не думаю, что это правда. В подготовке ничего необычного не заметил. Конечно, хотели победить — как и всегда. Но никакого сверхнастроя не было.

Леонид Викторович говорил, что в перерыве матче с «Бредой» «ревел как медведь», когда вы летели 0:1.

Нам нужно было встряхнуться — играли не в свой футбол, хотя и контролировали мяч. Получалось всё как-то вяло и медленно. Леонид Викторович повысил голос — и это сработало. На второй тайм вышли максимально заряженными, забили четыре гола и заслуженно победили.

Слуцкий также говорил, что «Фейеноорд» вы не обыграли из-за того, что «испугались больших имен».

Ну, это команда хорошая, конечно. И Робин ван Перси, и Сэм Ларссон, против которого я играл персонально. Но на поле мы равны — у всех игроков по паре рук и ног. Так что никто никого не боялся. Зачем тогда играть в футбол?

«Фейеноорд» здорово смотрелся в первом тайме, за нами остался второй. Так что ничья, в принципе, закономерный результат.

Что дали «Витессу» братья Березуцкие?

Отвечают за оборону, естественно. Постоянно подсказывают: как правильно располагаться на поле, как держать соперника, что делать. Работают со всеми футболистами, не только с защитниками. У братьев английский в порядке, так что объясняют всё понятно.

Теперь Вася — Василий Владимирович?

Ну нет, это лишнее, ха-ха. Вася, Леша — как и было в ЦСКА. Понятно, что они теперь тренеры и действительно стали чуть серьезнее, но те самые шутки никуда не пропали, конечно.

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Все комментарии
Gessenschaft
Gessenschaft ответил Klasse
   265 / 1090
вчера в 15:38
Наглая грязная ложь от Караваева. Всё что может повысить слуцкий - это процент подкожного жира
спартакише ахтунг? марширен 3 отседова!
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 13:24
Хороший стиль работы.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   256 / 1090
вчера в 12:28
"Слуцкий - орёт", тоже самое, что - "негр загорает".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил 161регион
   213 / 1090
вчера в 12:26
Интересно,Леня и в витесе на кресле качается???
Голландцы уже стонут и плачут !!! - Русский все кресла в клубе переломал ,зараза ! Все сидят на лавках на 11 посадочных мест ! Хрен покачаешься ! )))))
161регион
161регион
   69 / 1090
вчера в 11:46
Интересно,Леня и в витесе на кресле качается???
Великолепный
Великолепный
   42 / 1090
вчера в 11:15
Молодец Слуцкий!
Знает что надо для тех кто играет не с полной отдачей
Klasse
Klasse
   742 / 1090
вчера в 10:45
Наглая грязная ложь от Караваева. Всё что может повысить слуцкий - это процент подкожного жира
ОПС
ОПС
   680 / 1090
вчера в 10:14
Орать надо чаще
Т34
Т34
   56 / 1090
вчера в 10:14
Может вам и выходить на поле не надо. Леня покричит и голы сами в ворота соперников насыпятся.)))
mihaluch
mihaluch
   244 / 1090
вчера в 09:53
Давай Лёня работай , выводи команду в чемпионы.
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