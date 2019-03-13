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Караваев: «О вызове в сборную узнал из сообщения в мессенджере»

вчера, 08:55

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

Как узнали о вызове в сборную?

Кто-то написал в мессенджере, поздравил — не помню даже, кто именно. Отреагировал положительно, конечно же. Все родные и друзья тоже рады невероятно. Уже успели поздравить.

Каждому футболисту приятно получать вызов в сборную. Со Станиславом Саламовичем пока пообщаться не успели, все на сборе.

Как вам соперники по отбору на Евро-2020 — Бельгия и Казахстан?

Сейчас сложно что-то сказать, будем разбирать соперников на сборе. О сборной Казахстана знаю мало, Бельгия — более известная, мы все следили за ней на ЧМ. Это одна из лучших команд не только в Европе, но и в мире. Но легко не будет ни с теми, ни с другими.

Ваш вызов в сборную наверняка связан с удачной серией «Витесса», хотя в феврале команда немного посыпалась. В чем причина неудачной серии?

Действительно, отрезок был неудачный — мы проиграли кубковый матч и в чемпионате трижды не смогли выиграть. Пропускали голы на последних минутах… В каких-то матчах не везло, в других действовали несобранно.

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Все комментарии
Степка питерский
Степка питерский
   426 / 1090
вчера в 10:09
ну ладно хоть интернет работал, а то бы и не узнал
Caniggia
Caniggia
   31 / 1090
вчера в 09:32
Если бы не пельмень, то вряд ли бы упертый чабан вообще на него внимание обратил. Да и сейчас вряд ли он ему предоставит шанс, лучше будет ставить деградировавшего костолома и привозчика Смольникова.
ДСА
ДСА
   222 / 1090
вчера в 09:15
Странный какой-то вызов через мессенджер. Он бы ещё из прессы узнал, что его вызвали.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1090
вчера в 09:12
Думаю, поиграть парню "бармалей" не даст. Пока ему трудно конкурировать с Фернандесом и Смольниковым, но смену надо готовить. Смольникову 30, парень сдает. Возраст начинает сказываться.
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