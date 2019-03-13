Караваев: «О вызове в сборную узнал из сообщения в мессенджере»

вчера, 08:55

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

Как узнали о вызове в сборную?

Кто-то написал в мессенджере, поздравил — не помню даже, кто именно. Отреагировал положительно, конечно же. Все родные и друзья тоже рады невероятно. Уже успели поздравить. Каждому футболисту приятно получать вызов в сборную. Со Станиславом Саламовичем пока пообщаться не успели, все на сборе.

Как вам соперники по отбору на Евро-2020 — Бельгия и Казахстан?

Сейчас сложно что-то сказать, будем разбирать соперников на сборе. О сборной Казахстана знаю мало, Бельгия — более известная, мы все следили за ней на ЧМ . Это одна из лучших команд не только в Европе, но и в мире. Но легко не будет ни с теми, ни с другими.

Ваш вызов в сборную наверняка связан с удачной серией «Витесса», хотя в феврале команда немного посыпалась. В чем причина неудачной серии?