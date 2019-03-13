Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев подвел итоги московского дерби с «Динамо» (1:0) и рассказал, как команда преодолела непростой период без побед.
Для вас это первое дерби в составе «Спартака». Какие впечатления?
Как и вся команда, я очень рад, что удалось победить в столь принципиальном матче. В первом тайме мы были посвежее соперника, а во второй половине игры допустили много ошибок. Хорошо, что удалось удержать преимущество в один мяч и взять три очка.
До матча с «Динамо» ваша команда не выигрывала больше месяца. Насколько победа в дерби важна в психологическом плане?
Честно говоря, мы старались вообще не думать о каких бы то ни было сериях. На каждую игру выходим с запредельным настроем и желанием победить. Неважно, дерби это или любой другой матч. Да, так получилось, что до этого мы долгое время не побеждали. Хорошо, что прервали неприятную полосу. Надеюсь, больше не будет таких длинных серий без побед.
Во время этой неудачной серии наставник «Спартака» Олег Кононов как-то изменился? Возможно, стал более нервным?
Нет, он всегда очень уверен в себе. Не думаю, что его могут сломить такие моменты. Наоборот, это только закаляет.
Вот, кстати. Как там ниже написала танкетка - "на вору шапка горит"
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LOpp
Сегодня 13:24
Чалов: один гол с оффсайда.
это все что нужно знать, про наш продажный, грязный чемпионам имени Гинера.
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Да там не горит, там пожар прямо )))
Вот, кстати. Как там ниже написала танкетка - "на вору шапка горит"
========================
LOpp
Сегодня 13:24
Чалов: один гол с оффсайда.
это все что нужно знать, про наш продажный, грязный чемпионам имени Гинера.
============================
Да там не горит, там пожар прямо )))
в центре то Глушаков, то Гулиев.
Мельгарехо на разных позициях.
в нападение нет двух постоянных нападающих.
травмированных конечно много.
в центре то Глушаков, то Гулиев.
Мельгарехо на разных позициях.
в нападение нет двух постоянных нападающих.
травмированных конечно много.
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Только СМИ и бакланы считают серии товарищеских матчей без побед :))
______________________________
Только СМИ и бакланы считают серии товарищеских матчей без побед :))
Кононов всегда был неуверенным и мягким тренером!
Ах как Гулиеву хочется в основу............
Кононов всегда был неуверенным и мягким тренером!
Ах как Гулиеву хочется в основу............
Каждый матч чередовать Семихов - Ферманн и иногда штанголиза. Вот это будет спектакль)
Каждый матч чередовать Семихов - Ферманн и иногда штанголиза. Вот это будет спектакль)