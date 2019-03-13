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Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе»

вчера, 08:43
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Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев подвел итоги московского дерби с «Динамо» (1:0) и рассказал, как команда преодолела непростой период без побед.

Для вас это первое дерби в составе «Спартака». Какие впечатления?

Как и вся команда, я очень рад, что удалось победить в столь принципиальном матче. В первом тайме мы были посвежее соперника, а во второй половине игры допустили много ошибок. Хорошо, что удалось удержать преимущество в один мяч и взять три очка.

До матча с «Динамо» ваша команда не выигрывала больше месяца. Насколько победа в дерби важна в психологическом плане?

Честно говоря, мы старались вообще не думать о каких бы то ни было сериях. На каждую игру выходим с запредельным настроем и желанием победить. Неважно, дерби это или любой другой матч. Да, так получилось, что до этого мы долгое время не побеждали. Хорошо, что прервали неприятную полосу. Надеюсь, больше не будет таких длинных серий без побед.

Во время этой неудачной серии наставник «Спартака» Олег Кононов как-то изменился? Возможно, стал более нервным?

Нет, он всегда очень уверен в себе. Не думаю, что его могут сломить такие моменты. Наоборот, это только закаляет.

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Все комментарии
AfrikSimon
AfrikSimon
   104 / 1090
вчера в 14:42
Скоро кононова лайкнут и напишут про него стихи, участь тренера тарасни не завидна.
grisser
grisser
   55 / 1090
вчера в 14:33
Скоро карера ему придаст уверенности.
Jum13
Jum13 ответил makkie
   26 / 1090
вчера в 13:50
Даже ты всех клонов цска в игнор добавил :)))
У меня свиноклоны в игноре, ты меня со своим клоном наверное спутал )))

Вот, кстати. Как там ниже написала танкетка - "на вору шапка горит"

========================

LOpp
Сегодня 13:24
Чалов: один гол с оффсайда.

это все что нужно знать, про наш продажный, грязный чемпионам имени Гинера.

============================

Да там не горит, там пожар прямо )))
makkie
makkie ответил Jum13
   41 / 1090
вчера в 13:33
Ой, а я как ни зайду - так свиньи о купленных Гинером матчах стенают руки заламывая )))
Даже ты всех клонов цска в игнор добавил :)))
Союзник противников
Союзник противников
   114 / 1090
вчера в 13:30
Так и представил себе главного тренера РПЛ,который приходит в команду с видом неуверенной в своей девственности старшеклассницы.Особенно уверенными выглядят тренеры,которых часто увольняют :Они знают,что востребованы.
Jum13
Jum13 ответил makkie
   26 / 1090
вчера в 13:04
Ну да, особенно здесь на ветках - вой о "судьях Федуна" стоит, не продохнуть :)
Ой, а я как ни зайду - так свиньи о купленных Гинером матчах стенают руки заламывая )))
makkie
makkie ответил Jum13
   41 / 1090
вчера в 12:27
Как ноют свиньи? Да - этого не произойдёт никогда, так ныть можете только вы )))
Ну да, особенно здесь на ветках - вой о "судьях Федуна" стоит, не продохнуть :)
Козья кака
Козья кака ответил 25процентный клоун
   900 / 1090
вчера в 11:37
Акинфееву надоело позориться с комбаровым, глушаковым, самедовым, зобниным, шешуковым....
Jum13
Jum13 ответил makkie
   26 / 1090
вчера в 11:34
Наверное не дождемся дня, когда кони перестанут ныть о судействе... ГВК!
Как ноют свиньи? Да - этого не произойдёт никогда, так ныть можете только вы )))
Т34
Т34 ответил makkie
   56 / 1090
вчера в 11:30
Наверное не дождемся дня, когда кони перестанут ныть о судействе... ГВК!
Кони на своем коньке про судейство. Вор всегда громче всех кричит: "Держи вора!"
makkie
makkie ответил Jum13
   41 / 1090
вчера в 11:18
Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе когда Федун заходит в судейскую»
Наверное не дождемся дня, когда кони перестанут ныть о судействе... ГВК!
Jum13
Jum13
   26 / 1090
вчера в 11:02
Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе когда Федун заходит в судейскую»
makkie
makkie ответил LOpp
   41 / 1090
вчера в 10:53
в защите то Боккетти играет, то Кутепов. в центре то Глушаков, то Гулиев. Мельгарехо на разных позициях. в нападение нет двух постоянных нападающих. травмированных конечно много.
Ильнур, Боккетти играл из-за дисквы Кутепова - думаю, сейчас Илья будет стабильно в старте выходить.
LOpp
LOpp ответил 25процентный клоун
   36 / 1090
вчера в 10:40
??? вот так новость,разный футбол смотрим? три игры за неделю ,и я наоборот в шоке от того как мало у нас вариативности . Один состав у нас ,к сожалению
в защите то Боккетти играет, то Кутепов.
в центре то Глушаков, то Гулиев.
Мельгарехо на разных позициях.
в нападение нет двух постоянных нападающих.
травмированных конечно много.
ОВВ74
ОВВ74 ответил Don trambon
   1016 / 1090
вчера в 10:13
Ну так семихова, комбарика нет, джыкия и кутёпка в заявке, так что я не понимаю о чём ты?
сколько тебе лет дитя, фамилии коверкают наверное где то в третьем классе
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   298 / 1090
вчера в 09:57
Любой тренер должен излучать уверенность вокруг себя. Это аксиома. По другому не бывает. толпа физически прокаченых, постоянно живущих в соревновательном темпе мужиков просто сожрет неуверенных. Нового ничего не сказал.
Don trambon
Don trambon ответил 25процентный клоун
   66 / 1090
вчера в 09:49
нет уж,тренер Бельгии расстроен тем что Стас выгнал проходной двор из обороны сборной вместе с вратарем
Ну так семихова, комбарика нет, джыкия и кутёпка в заявке, так что я не понимаю о чём ты?
makkie
makkie
   41 / 1090
вчера в 09:48
До матча с «Динамо» ваша команда не выигрывала больше месяца.
______________________________

Только СМИ и бакланы считают серии товарищеских матчей без побед :))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Don trambon
   7 / 1090
вчера в 09:47
нет уж,тренер Бельгии расстроен тем что Стас выгнал проходной двор из обороны сборной вместе с вратарем
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 09:46
Люди ,которые говорят о неуверенности и мягкости Олега ни чего о нем не знают абсолютно,он очень строгий,требовательный и добивающийся максимальной отдачи от игроков тренер
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   7 / 1090
вчера в 09:44
??? вот так новость,разный футбол смотрим? три игры за неделю ,и я наоборот в шоке от того как мало у нас вариативности . Один состав у нас ,к сожалению
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 09:29
Этот хрюща арбузник говорит о Кононове так, будто он его знает всю жизнь.
LOpp
LOpp
   36 / 1090
вчера в 09:28
Кононов очень уверен в себе, поэтому на каждый матч ставит новый состав.
Байкал-38.
Байкал-38.
   40 / 1090
вчера в 09:18
Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе»
Кононов всегда был неуверенным и мягким тренером!
Ах как Гулиеву хочется в основу............
ДСА
ДСА
   222 / 1090
вчера в 09:17
Что бы заслужить полное доверие нужно Зенит обыграть.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
   582 / 1090
вчера в 09:13
Кононов с виду постарел лет на 10 как в Спартак пришел, стресс позоду поймал
Don trambon
Don trambon
   66 / 1090
вчера в 09:07
Кононову не хватает брата семихова - Ральфа Ферманна.
Каждый матч чередовать Семихов - Ферманн и иногда штанголиза. Вот это будет спектакль)
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 09:00
Кононов это удача Спартака
parallels
parallels
   3 / 1090
вчера в 08:57
кононов всегда стоит у края поля и чуть не плачет, глядя на игру свинохвостых подопечных) уверен в себе, ага.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   63 / 1090
вчера в 08:57
Респект кононову за такое стремление в ФНЛ, но пока у него неуверенно получается
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