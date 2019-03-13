Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе»

вчера, 08:43

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев подвел итоги московского дерби с «Динамо» (1:0) и рассказал, как команда преодолела непростой период без побед.

Для вас это первое дерби в составе «Спартака». Какие впечатления?

Как и вся команда, я очень рад, что удалось победить в столь принципиальном матче. В первом тайме мы были посвежее соперника, а во второй половине игры допустили много ошибок. Хорошо, что удалось удержать преимущество в один мяч и взять три очка.

До матча с «Динамо» ваша команда не выигрывала больше месяца. Насколько победа в дерби важна в психологическом плане?

Честно говоря, мы старались вообще не думать о каких бы то ни было сериях. На каждую игру выходим с запредельным настроем и желанием победить. Неважно, дерби это или любой другой матч. Да, так получилось, что до этого мы долгое время не побеждали. Хорошо, что прервали неприятную полосу. Надеюсь, больше не будет таких длинных серий без побед.

Во время этой неудачной серии наставник «Спартака» Олег Кононов как-то изменился? Возможно, стал более нервным?