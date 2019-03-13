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Тухель о словах Переса: «Это нормально. Все хотят себе игроков ПСЖ»

вчера, 07:34

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса. Глава мадридского клуба пошутил, что с возвращением Зинедина Зидана у «сливочных» повысились шансы на подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Также Перес подчеркнул, что взял бы в «Реал» и Мбаппе, и Неймара.

Это нормально, потому что все хотят, чтобы Неймар, Мбаппе, Верратти или Маркиньос играли за их команду. Я спокойно об этом говорю.

Все они являются топ-футболистами, но это наши игроки, и это самое главное.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
   142 / 1090
вчера в 20:26
Такая корова самим нужна
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   591 / 1090
вчера в 16:17
жаль ты не можешь использовать этими игроками продай
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   348 / 1090
вчера в 11:19
Лучше возьмите бесплатно кимпембе
obana777
obana777
   292 / 1090
вчера в 10:01
Все хотят лучших, поэтому битва "мешков" будет всегда.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 09:15
Два неудачника.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 08:17
Тухель воспитал их,его парни
cevin cigan
cevin cigan ответил NbKA555
   59 / 1090
вчера в 08:07
Мбапе,Погба и Азар.Думаю Зидан умудриться переманить это трио Летом Причем Азар уже одной ногой там!Проблемы будут только с ценами и зарплатами!
Было бы не хило,но на вряд ли.
NbKA555
NbKA555
   112 / 1090
вчера в 07:42
Мбапе,Погба и Азар.Думаю Зидан умудриться переманить это трио Летом Причем Азар уже одной ногой там!Проблемы будут только с ценами и зарплатами!
parallels
parallels
   3 / 1090
вчера в 07:41
фигасе, у паредеса рыночная цена с 25 скакнула после перехода, филл обрадуется)
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 07:36
Зидан тренер а Тухель физрук.
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