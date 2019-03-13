Тухель о словах Переса: «Это нормально. Все хотят себе игроков ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса. Глава мадридского клуба пошутил, что с возвращением Зинедина Зидана у «сливочных» повысились шансы на подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Также Перес подчеркнул, что взял бы в «Реал» и Мбаппе, и Неймара.

Это нормально, потому что все хотят, чтобы Неймар, Мбаппе, Верратти или Маркиньос играли за их команду. Я спокойно об этом говорю.

Все они являются топ-футболистами, но это наши игроки, и это самое главное.