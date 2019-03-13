Бернардески: «Было неприятно получить пощёчину в первом матче с „Атлетико“»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески дал комментарий после победы над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вся наша команда провела во всех отношениях экстраординарный матч, включая характер и веру. Нам было необходимо верить в себя. В то, что мы сможем это сделать.

Было неприятно получить эту пощёчину [в первом матче с «Атлетико»], и было бы лучше, если бы мы начали эту встречу без нужды отыгрываться со счёта 0:2. Но, так или иначе, мы не переставали верить на протяжении этих трёх недель, несмотря ни на что.

Мы работали вместе, и с каждым днём наша вера росла. И вот, как всё случилось.