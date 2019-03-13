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Бернардески: «Было неприятно получить пощёчину в первом матче с „Атлетико“»

вчера, 07:03
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески дал комментарий после победы над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вся наша команда провела во всех отношениях экстраординарный матч, включая характер и веру. Нам было необходимо верить в себя. В то, что мы сможем это сделать.

Было неприятно получить эту пощёчину [в первом матче с «Атлетико»], и было бы лучше, если бы мы начали эту встречу без нужды отыгрываться со счёта 0:2. Но, так или иначе, мы не переставали верить на протяжении этих трёх недель, несмотря ни на что.

Мы работали вместе, и с каждым днём наша вера росла. И вот, как всё случилось.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил anfield1984
   29 / 1090
вчера в 18:28
Юве был объективно силен. Но такие пенальти не красят ни Берна, ни судью, ни УЕФА, ни сам футбол.
хахах чистейший пенальти....игрок выходит на ударную позицию на скорости,а игрок атлетов его толкает рукой,на такой скорости любой валится))0самое интересное,что никто из атлетико даже не упоминает это,ведь видят,что это бетон,а эксперты соккера все знают)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   256 / 1090
вчера в 12:44
За такое нахальство вы ответили достойно - пинком под зад, чтобы не путались под ногами.
FERIS
FERIS
   249 / 1090
вчера в 10:01
Ювентус вчера порадовал!
50koneek
50koneek ответил RTS-25
   752 / 1090
вчера в 09:52
Что бы не получать пощёчину в первом матче, надо было играть соответственно. Мне больше всего понравился... Кьелини на последних минутах. Налёг мощной грудью на нападающего соперника (типа не пущу), упал, схватился за спину, покатался влево-вправо, почесал правое фаберже, опять покатался туда-сюда, приоткрыл один глаз!!!, изучил реакцию судьи и трибун. Фу-у-у, кажется нет пенальти, а значит выиграли. Ему бы в Большом играть, талантище. Малый ему не подойдёт, потому что Малый.
По поводу оскара Кьелини, считаю с такими грязными командами как атлетико так и нужно играть, пусть судья фиксирует фолы. В матче с валенсией Роналду тоже был удалён ни за что, стоит этим пользоваться
anfield1984
anfield1984
   206 / 1090
вчера в 09:25
Юве был объективно силен. Но такие пенальти не красят ни Берна, ни судью, ни УЕФА, ни сам футбол.
Kumertau
Kumertau
   536 / 1090
вчера в 08:26
Берни выдал лучший матч в карьере, он был неудержим
RTS-25
RTS-25
   909 / 1090
вчера в 08:25
Что бы не получать пощёчину в первом матче, надо было играть соответственно. Мне больше всего понравился... Кьелини на последних минутах. Налёг мощной грудью на нападающего соперника (типа не пущу), упал, схватился за спину, покатался влево-вправо, почесал правое фаберже, опять покатался туда-сюда, приоткрыл один глаз!!!, изучил реакцию судьи и трибун. Фу-у-у, кажется нет пенальти, а значит выиграли.
Ему бы в Большом играть, талантище. Малый ему не подойдёт, потому что Малый.
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1090
вчера в 08:17
Бернардески очень старался, а на нем нещадно фолили.
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 07:38
Молодцы! В победу над матрасниками верили многие а вот, что пройдут дальше были большие сомнения.
Zenit_84
Zenit_84
   165 / 1090
вчера в 07:17
Подзадорили Юве
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