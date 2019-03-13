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Мусаев: «Максимально настроены на предстоящий матч с „Валенсией“»

вчера, 14:04
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия20:55 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команда извлекла урок из первого матча Лиги Европы против «Валенсии».

То, что мы увидели на видео перед первым матчем, увидели на практике. Они держат рваный ритм игры, чередуя моменты активности с паузами. Мы извлекли ценный урок и максимально настроены на предстоящий матч. У нас есть преимущество - полные трибуны, проданы все билеты, и я уверен, что та поддержка, которая нас ждет, поможет нам пройти дальше. Если говорить о минусах, то тут я ничего не могу вам сказать - игра все покажет.

Все футболисты, которые есть в заявке Лиги Европы, здоровы. Если говорить о затяжной безвыигрышной серии, то стоит обратить внимание, что восемь матчей в чемпионате России мы не проигрывали. Главное - это то, что есть фундамент игры, мы имеем то, что имеем, и соперник очень силен, но мы рассчитываем на положительный исход встречи.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 19:44
Удачи вам!
VIPded
VIPded
   350 / 1090
вчера в 15:40
Удачи быкам в ЛЕ!!!
Аксинья
Аксинья ответил 25процентный клоун
   75 / 1090
вчера в 15:36
А мне думается для Краснодара тренер что надо ,молодой и амбициознвй.Хотя он мне тоже не нравится
Марионетка в руках Галицкого и хозяина это устраивает...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Аксинья
   7 / 1090
вчера в 15:04
А мне думается для Краснодара тренер что надо ,молодой и амбициознвй.Хотя он мне тоже не нравится
Переписанный
Переписанный ответил cska plus
   52 / 1090
вчера в 14:51
Такие они двуличные гинеровцы, если б да кабы, могу пойти, а могу не пойти!
Аксинья
Аксинья
   75 / 1090
вчера в 14:48
Краснодар вообще мощная команда, но как всегда имеется слабое звено - это тренер...Желаю игрокам удачи и меньше слушать бестолковые указания...
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 1090
вчера в 14:40
удачи
Bjuik
Bjuik
   50 / 1090
вчера в 14:32
Удачи Краснодару!
161регион
161регион ответил cska plus
   69 / 1090
вчера в 14:12
Пока ты определишся,билеты раскупят
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 14:07
Будем болеть за Краснодар, если повезёт с командировкой буду болеть на стадионе.
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