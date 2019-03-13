Мусаев: «Максимально настроены на предстоящий матч с „Валенсией“»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команда извлекла урок из первого матча Лиги Европы против «Валенсии».

То, что мы увидели на видео перед первым матчем, увидели на практике. Они держат рваный ритм игры, чередуя моменты активности с паузами. Мы извлекли ценный урок и максимально настроены на предстоящий матч. У нас есть преимущество - полные трибуны, проданы все билеты, и я уверен, что та поддержка, которая нас ждет, поможет нам пройти дальше. Если говорить о минусах, то тут я ничего не могу вам сказать - игра все покажет.

Все футболисты, которые есть в заявке Лиги Европы, здоровы. Если говорить о затяжной безвыигрышной серии, то стоит обратить внимание, что восемь матчей в чемпионате России мы не проигрывали. Главное - это то, что есть фундамент игры, мы имеем то, что имеем, и соперник очень силен, но мы рассчитываем на положительный исход встречи.