ГлавнаяНовости

Калошин: «ВАР позволит определить квалификацию судей»

вчера, 14:27

Леонид Калошин, руководитель проекта по внедрению ВАР в России сказал, что для клубов в первую очередь важна единая трактовка эпизодов. 

Я неоднократно говорил о том, чем хорош проект ВАР. Это средство, которое позволяет определить истинную квалификацию и текущий уровень судьи. Если человек принимает какое-то ошибочное решение на футбольном поле и он говорит, что не добежал, или не увидел створ, или был закрыт игроком, то мы смотрим на мониторе и понимаем причину ошибки судьи. Если человек смотрит момент на мониторе с различных ракурсов, которые дает реплей-оператор, и не может понять, что происходит, это говорит о том, что человек вообще, мягко говоря, плохо подготовлен.

Очень важна единая трактовка, ведь что в первую очередь интересует клубы – то, чтобы одинаково трактовались ключевые моменты. Речь не идет о единоборствах в центре поля. Если, допустим, команды более мастеровитые, судьи дают больше возможности побороться и поиграть в футбол. Если команды играют плохо и только стычки происходят, сажаются на свисток. Мы говорим о единой трактовке. Если вы спросите клубы, большинство ситуаций их принципиально не волнует. Что это – игра рукой и пенальти, или контакт мяча и руки, и можно продолжить игру. Они говорят нам: «Просто скажите, как это трактуется и сделайте все, чтобы это трактовалось одинаково хотя бы на протяжении одного сезона».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бородюк: «„Барселона“ очень зависит от Месси»
Вчера, 23:11 Комментарии2
Аршавин: «„Ливерпуль“ будет выжидать свой шанс»
Вчера, 23:09 Комментарии2
Бородюк: «„Ливерпуль“ не готов жертвовать Лигой чемпионов ради АПЛ»
Вчера, 23:06 Комментарии5
Аршавин: «Месси знает о хет-трике Роналду и захочет проявить себя»
Вчера, 23:04 Комментарии6
Семак: «У нас есть шансы пройти дальше»
Вчера, 20:57 Комментарии96
Дриусси: «Завтра нужно больше атаковать»
Вчера, 20:45 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
grisser
grisser
   55 / 1090
вчера в 22:21
Ничего она не позволит, пока она в руках тарасовских коррупционеров.
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   5 / 1090
вчера в 14:54
и чего ты не на месте Егорова?))...
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 14:52
Квалификацию судей мы и сейчас видим с экранов телевизоров а егоров всё равно ставит пятёрки.
Footbolista
Footbolista ответил Санкт-Ватутинки
   5 / 1090
вчера в 14:52
Я имел в виду, что любому судье с игры нереально было определить вчера пересек мяч линию ворот или нет...
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 14:51
Мы поняли, что ВАР ничего не даёт, безбородов сам решит просмотреть повтор эпизода или нет.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил Footbolista
   30 / 1090
вчера в 14:49
Бред...ВАР применяют в основном в исключительных спорных ситуациях, в которых любой судья может ошибиться...пример вчерашний 2 гол Роналду... Система видеопомощи арбитрам, сокращённо VAR или видеопомощник арбитра — технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча при помощи видеоповторов.
Там не ВАР был, там более древняя система автоопределения гола. Но суть примерно та же - компухтеры.
Footbolista
Footbolista
   5 / 1090
вчера в 14:43
Бред...ВАР применяют в основном в исключительных спорных ситуациях, в которых любой судья может ошибиться...пример вчерашний 2 гол Роналду...

Система видеопомощи арбитрам, сокращённо VAR или видеопомощник арбитра — технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча при помощи видеоповторов.
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 14:31
Москалева и проверять не нужно, просто разрешить ему судить в маске поросёнка, регулярно на поле маскарад устраивает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100