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Калошин: «Выступаем за создание централизованного ВАР-центра»

вчера, 15:14

Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин рассказал, как идет подготовка к введению системы.

Сколько подготовим судей к апрелю? На каждый матч нужен один судья, один VAR и один помощник VAR. Пока ведем речь о том, чтобы провести два первых матча Кубка. Стараемся готовить по максимуму. Сейчас у нас только один человек лицензирован ИФАБ как судья — Сергей Карасев. Сейчас он проходит подготовку исключительно в качестве VAR.

Есть ли вероятность, что не успеем подготовиться к Кубку? Чем дальше по календарю матч, тем вероятность получения разрешения выше. Извиняюсь за банальность, но шансы пока расцениваю как 50 на 50.

Будет ли единый VAR-центр? Что касается этого сезона — вся работа будет идти через передвижной микроавтобус. Это называется децентрализованный метод. Что касается следующего — пока даже не хочу об этом говорить.

На сегодняшний день окончательного решения о внедрении системы нет, финансирования нет и контракты не подписаны. Тем дольше будет неопределенность, тем меньше шансов быть готовым к первому туру нового чемпионата. Одно дело подготовиться к девяти матчам, и другое — к 240. Но и мы, и клубы выступаем за создание централизованного ВАР-центра.

Ранее Калошин заявил, что ВАР позволит определить квалификацию судей.

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AfrikSimon
AfrikSimon
   104 / 1090
вчера в 20:18
Как создадут, так и свернут вскоре.
grisser
grisser
   55 / 1090
вчера в 15:36
Центр разместить в тарасовке у кабинета фердуна.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 15:34
Продажные судьи Федуна будут сами решать, когда смотреть кино, когда нет!
pavkur
pavkur
   47 / 1090
вчера в 15:28
Сколько бабла опять украдут и толку никакого не будет.
A.Gordeev
A.Gordeev
   407 / 1090
вчера в 15:18
Директором поставить кукуяна или безбородова.
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