Калошин: «Выступаем за создание централизованного ВАР-центра»

Руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России Леонид Калошин рассказал, как идет подготовка к введению системы.

Сколько подготовим судей к апрелю? На каждый матч нужен один судья, один VAR и один помощник VAR . Пока ведем речь о том, чтобы провести два первых матча Кубка. Стараемся готовить по максимуму. Сейчас у нас только один человек лицензирован ИФАБ как судья — Сергей Карасев. Сейчас он проходит подготовку исключительно в качестве VAR .

Есть ли вероятность, что не успеем подготовиться к Кубку? Чем дальше по календарю матч, тем вероятность получения разрешения выше. Извиняюсь за банальность, но шансы пока расцениваю как 50 на 50.

Будет ли единый VAR -центр? Что касается этого сезона — вся работа будет идти через передвижной микроавтобус. Это называется децентрализованный метод. Что касается следующего — пока даже не хочу об этом говорить.

На сегодняшний день окончательного решения о внедрении системы нет, финансирования нет и контракты не подписаны. Тем дольше будет неопределенность, тем меньше шансов быть готовым к первому туру нового чемпионата. Одно дело подготовиться к девяти матчам, и другое — к 240. Но и мы, и клубы выступаем за создание централизованного ВАР-центра.