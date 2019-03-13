Юрист: «Со стороны „Краснодара“ по отношению к Игнатьеву нет дискриминации»

вчера, 15:33

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что невключение нападающего Ивана Игнатьева в основной состав «Краснодара» не нарушает его права, игроку нет смысла обращаться в палату по разрешению споров РФС .

Недавно Игнатьев был переведен в «Краснодар-2» после того, как он отказался переподписывать контракт с краснодарским клубом.