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Юрист: «Со стороны „Краснодара“ по отношению к Игнатьеву нет дискриминации»

вчера, 15:33

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что невключение нападающего Ивана Игнатьева в основной состав «Краснодара» не нарушает его права, игроку нет смысла обращаться в палату по разрешению споров РФС

Недавно Игнатьев был переведен в «Краснодар-2» после того, как он отказался переподписывать контракт с краснодарским клубом.

Что происходит: 20-летний футболист, по мнению тренера, по спортивным причинам не подходит для основного состава. Как выразился Мусаев, игрок «не думает о футболе». Поэтому он играет и тренируется со второй командой. Регламенты РФС и ФИФА не приветствуют ситуации, которые касаются запрета тренировок: командных тренировок, с мячом и т.д. То есть они запрещают то, что может нанести футболисту ущерб как спортсмену. Все остальное – выбор состава, определение готовности игроков – прерогатива главного тренера, это спортивная составляющая. В противном случае мы дойдем до того, что футболист будет говорить: «Я хочу выйти на поле, иначе разорву контракт».

Сейчас не происходит ничего, что было бы нарушением прав футболиста и требовало бы вмешательства юриста. Игнатьев играет и тренируется со второй командой «Краснодара». Где ему играть – решать тренеру. С юридической точки зрения Игнатьев находится в той же ситуации, что и, например, Даниил Уткин, который привлекается в обе команды. Про Уткина же никто не говорит, что его права нарушаются игрой за «Краснодар-2».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   177 / 1090
вчера в 22:25
Словоблудие - главное качество юриста. Недаром же среди их так много евреев.
pomor45
pomor45 ответил Аксинья
   177 / 1090
вчера в 22:23
Пока молчал подходил в основной состав и весьма прилично, а как раскрыл рот - так сразу не подходит...Вполне знакомая и банальная ситуация...
Спортивный принцип по Галицкому в исполнении Мусаева. Хозяин гавкнул - пудель радостно вильнул хвостом.
pomor45
pomor45 ответил beefs
   177 / 1090
вчера в 22:20
Какие могут быть претензии, ты же профессионал а это значит...
Это значит, что сначала контракт, а потом футбол.
pomor45
pomor45
   177 / 1090
вчера в 22:19
Как выразился Мусаев, игрок «не думает о футболе». Поэтому он играет и тренируется со второй командой.
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Игрок-то, как раз, думает о футболе, поэтому и предлагает отложить разговор до конца сезона, но руководство беспокоит только досрочное продление его контрака, чтобы привязать покрепче, подольше и подешевле.
pomor45
pomor45
   177 / 1090
вчера в 22:13
Даниил Уткин, который привлекается в обе команды. Про Уткина же никто не говорит, что его права нарушаются игрой за «Краснодар-2».
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Уткин привлекается в основной состав в качестве поощрения, а Игнатьева сослали во второй в качестве наказания.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   277 / 1090
вчера в 19:11
Надоели уже.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Аксинья
   16 / 1090
вчера в 17:39
Ну это его проблемы, может агент нашептал ему слишком жирную себестоимость...Я просто поражаюсь с юриста команды - начинает тут втирать не подходит в состав, не думает о футболе и т. д. Нет чтобы прямо написать наказан в назидание другим, чтобы не требовали слишком много...
Ну не хотят своим платить , придется платить варягам.
Аксинья
Аксинья ответил Leha-ha50
   75 / 1090
вчера в 16:26
Жаль парня , неплохо начал и такой облом.
Ну это его проблемы, может агент нашептал ему слишком жирную себестоимость...Я просто поражаюсь с юриста команды - начинает тут втирать не подходит в состав, не думает о футболе и т. д. Нет чтобы прямо написать наказан в назидание другим, чтобы не требовали слишком много...
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 16:07
Пшёл на фиг этот игнатьев, обучили и восптали а он хорахорится.
ДСА
ДСА
   222 / 1090
вчера в 16:06
Воспитывали-воспитывали, и не воспитали как надо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1090
вчера в 15:50
Жаль парня , неплохо начал и такой облом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1090
вчера в 15:49
Футбольный устав :
а) Тренер всегда прав.
б) Если тренер неправ , смотри пункт "а" !!!
Аксинья
Аксинья
   75 / 1090
вчера в 15:41
Пока молчал подходил в основной состав и весьма прилично, а как раскрыл рот - так сразу не подходит...Вполне знакомая и банальная ситуация...
beefs
beefs
   182 / 1090
вчера в 15:39
Какие могут быть претензии, ты же профессионал а это значит...
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