Юрист: «Со стороны „Краснодара“ по отношению к Игнатьеву нет дискриминации»

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что невключение нападающего Ивана Игнатьева в основной состав «Краснодара» не нарушает его права, игроку нет смысла обращаться в палату по разрешению споров РФС.
Недавно Игнатьев был переведен в «Краснодар-2» после того, как он отказался переподписывать контракт с краснодарским клубом.
Что происходит: 20-летний футболист, по мнению тренера, по спортивным причинам не подходит для основного состава. Как выразился Мусаев, игрок «не думает о футболе». Поэтому он играет и тренируется со второй командой. Регламенты РФС и ФИФА не приветствуют ситуации, которые касаются запрета тренировок: командных тренировок, с мячом и т.д. То есть они запрещают то, что может нанести футболисту ущерб как спортсмену. Все остальное – выбор состава, определение готовности игроков – прерогатива главного тренера, это спортивная составляющая. В противном случае мы дойдем до того, что футболист будет говорить: «Я хочу выйти на поле, иначе разорву контракт».
Сейчас не происходит ничего, что было бы нарушением прав футболиста и требовало бы вмешательства юриста. Игнатьев играет и тренируется со второй командой «Краснодара». Где ему играть – решать тренеру. С юридической точки зрения Игнатьев находится в той же ситуации, что и, например, Даниил Уткин, который привлекается в обе команды. Про Уткина же никто не говорит, что его права нарушаются игрой за «Краснодар-2».
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Игрок-то, как раз, думает о футболе, поэтому и предлагает отложить разговор до конца сезона, но руководство беспокоит только досрочное продление его контрака, чтобы привязать покрепче, подольше и подешевле.
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Игрок-то, как раз, думает о футболе, поэтому и предлагает отложить разговор до конца сезона, но руководство беспокоит только досрочное продление его контрака, чтобы привязать покрепче, подольше и подешевле.
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Уткин привлекается в основной состав в качестве поощрения, а Игнатьева сослали во второй в качестве наказания.
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Уткин привлекается в основной состав в качестве поощрения, а Игнатьева сослали во второй в качестве наказания.
а) Тренер всегда прав.
б) Если тренер неправ , смотри пункт "а" !!!
а) Тренер всегда прав.
б) Если тренер неправ , смотри пункт "а" !!!