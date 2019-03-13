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Гендиректор «Урожая»: «Мы практически погасили долги по зарплате»

вчера, 19:49

Генеральный директор «Урожая»  Дмитрий Градиленко рассказал о задолженности по зарплате перед работниками клуба.

У нас есть определенная задолженность перед сотрудниками, немного задержали выплаты, это не задолженность, а временные трудности небольшие. Зарплатная ведомость так и составляет приблизительно около 10 млн рублей. По заработной плате почти все уже ликвидировано, сегодня будут перечислены деньги.

Ранее Градиленко заявил, что главной задачей краснодарского клуба является скорейший выход в РПЛ

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Все комментарии
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   895 / 1090
сегодня в 00:28
денег нет
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   192 / 1090
вчера в 21:17
Урожая... ахахах. Додуматься надо, что бы так назвать команду. Ещё бы Колхозом назвали.
EAGuar As
EAGuar As
   85 / 1090
вчера в 20:48
Это в Уражае , а в Кубани .
Нужно их долги погасить прежде чем их имя брать
Balanenok
Balanenok
   167 / 1090
вчера в 20:06
Давно пора.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 20:02
Озимый урожай собрали.
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