Гендиректор «Урожая»: «Мы практически погасили долги по зарплате»

Генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко рассказал о задолженности по зарплате перед работниками клуба.
У нас есть определенная задолженность перед сотрудниками, немного задержали выплаты, это не задолженность, а временные трудности небольшие. Зарплатная ведомость так и составляет приблизительно около 10 млн рублей. По заработной плате почти все уже ликвидировано, сегодня будут перечислены деньги.
Ранее Градиленко заявил, что главной задачей краснодарского клуба является скорейший выход в РПЛ.
Нужно их долги погасить прежде чем их имя брать
Нужно их долги погасить прежде чем их имя брать