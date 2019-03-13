Гендиректор «Урожая»: «Мы практически погасили долги по зарплате»

Генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко рассказал о задолженности по зарплате перед работниками клуба.

У нас есть определенная задолженность перед сотрудниками, немного задержали выплаты, это не задолженность, а временные трудности небольшие. Зарплатная ведомость так и составляет приблизительно около 10 млн рублей. По заработной плате почти все уже ликвидировано, сегодня будут перечислены деньги.