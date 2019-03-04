«Рубин»: «В ближайшее время рассчитаемся с Караденизом»

вчера, 16:19

«Рубин» в ближайшее время намерен погасить задолженности перед бывшим футболистом команды Гекденизом Караденизом. Об этом заявили в пресс-службе казанского клуба.

Турок требует в общей сложности примерно 69 млн рублей.